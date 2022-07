Πτώση Αντόνοφ στην Καβάλα: Ειδικός λόχος Πυρηνικής- Βιολογικής- Χημικής Άμυνας στο σημείο

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το θρίλερ μετά την πτώση αεροσκάφους Antonov κοντά στο Παλαιοχώρι Καβάλας.

Οι αρχές αναζητούν απαντήσεις για το μεταγωγικό αεροσκάφος που κατέπεσε και συνετρίβη σε γεωργική έκταση, ανάμεσα στους οικισμούς Παλαιοχώρι και Αντιφίλιπποι, στο δήμο Παγγαίου Καβάλας.

Το πλήρωμα ήταν οκταμελές και σύμφωνα με πληροφορίες όλοι οι επιβαίνοντες ήταν Ουκρανοί και έχουν χάσει τη ζωή τους.

Στο σημείο της πτώσης αναμένεται να σπεύσει εντός της ημέρας ειδική στρατιωτική ομάδα για να συμμετέχει στις έρευνες. Ειδικότερα, αναχωρούν με Σινούκ από την Αθήνα μέλη του Ειδικού Διακλαδικού Λόχου Πυρηνικής Βιολογικής Χημικής Άμυνας του ΓΕΕΘΑ με 14 άτομα, προκειμένου να ερευνήσουν την περιοχή, δίνοντας έμφαση σε μια λευκή ουσία που εντόπισαν μέλη της ΕΜΑΚ. Η μετακίνηση του τμήματος θα γίνει με αεροπλάνο CH-47D από τα Μέγαρα.

Στην περιοχή ήδη έχουν μεταβεί δύο Τάγματα Εκκαθάρισης Ναρκοπεδίων Ξηράς.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η τηλεόραση του ΣΚΑΪ, το φορτίο έχει καεί, ωστόσο -αν και υπάρχει βεβαιότητα ότι πρόκειται για πυρομαχικά- οι Αρχές δεν γνωρίζουν ούτε τι τύπου ήταν ούτε σε τι ποσοστό του φορτίου αντιστοιχούσαν.

Εν τω μεταξύ, ο υπουργός Άμυνας της Σερβίας, Νεμπόισα Στεφάνοβιτς, δήλωσε ότι το αεροσκάφος μετέφερε 11,5 τόνους πυρομαχικά, που προορίζονταν για το Μπανγκλαντές.

Η περιοχή έχει αποκλειστεί σε ακτίνα 500 μέτρων. Η Πυροσβεστική γνωστοποίησε την ύπαρξη υψηλού πυροθερμικού φορτίου γύρω από το αεροσκάφος.

O γενικός πρόξενος της Ουκρανίας στη Θεσσαλονίκη, Βαντίμ Σαμπλούκ, επισκέφθηκε το χώρο, όπου κατέπεσε χθες το βράδυ το αεροσκάφος και ενημερώθηκε από τις τοπικές αρχές για τις μέχρι στιγμής έρευνες που γίνονται στην περιοχή. Ο Ουκρανός διπλωμάτης ενημέρωσε τις αρχές για την ταυτότητα του 8μελούς πληρώματος του αεροσκάφους και υπογράμμισε ότι τελικό προορισμό είχε το Μπαγκλαντές.

Ο κ. Σαμπλούκ παρακολούθησε τα πρώτα πλάνα από το drone που πετούν οι αρχές πάνω από την περιοχή, όπου οι πρώτες εικόνες δείχνουν τα συντρίμμια το αεροσκάφους και τη σορό ενός από τα μέλη του πληρώματος

Σε δηλώσεις του ο αντιδήμαρχος Παγγαίου Κώστας Τσάκαλος, τόνισε ότι οι έρευνες συνεχίζονται και δεν θα ολοκληρωθούν αν πρωτίστως δεν διαπιστωθεί ότι υπάρχει απόλυτη ασφάλεια για τα συνεργεία που θα επιχειρήσουν εντός της περιοχής.

Ο δήμαρχος Παγγαίου, Φίλιππος Αναστασιάδης, τόνισε το πρωί της Κυριακής ότι πέταξε drone για να εκτιμηθεί η κατάσταση, ενώ γνωστοποίησε ότι υπάρχει ενδεχόμενο να εκκενωθεί ο οικισμός των Αντιφιλίππων, ο οποίος έχει περίπου 1.200 κατοίκους.

Ο ίδιος είπε ότι έχει απομονωθεί σε μεγάλη ακτίνα η περιοχή. Σημείωσε δε ότι οι αναζωπυρώσεις ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα στα πυρομαχικά, που φέρεται να μετέφερε το An-12. Η τοξικότητα, σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, είναι σε καλό επίπεδο, πρόσθεσε.

Στο σημείο βρέθηκε ο περιφερειάρχης Θράκης Χρ. Μέτιος, ο οποίος σημείωσε ότι χημικοί του στρατού και πυροτεχνουργοί ήδη πραγματοποιούν έρευνες για να γίνει η εκτίμηση της κατάστασης. «Υπάρχει αγωνία», είπε, προσθέτοντας ότι «περιμένουμε τις απαντήσεις».

Εικόνες από drone, που μετέδωσαν τοπικά κανάλια, δείχνουν ότι το αεροσκάφος έχει καταστραφεί πλήρως.

Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν οι προσπάθειες της Πυροσβεστικής και ανδρών των ενόπλων δυνάμεων για την έρευνα στο σημείο που χθες το βράδυ κατέπεσε αεροσκάφος Αντόνοφ, στην κοινότητα Αντιφιλίππων του δήμου Παγγαίου, δυτικά της Καβάλας.

Σύμφωνα με τον υποστράτηγο του Πυροσβεστικού Σώματος Μάριο Αποστολίδη, επικεφαλής της επιχειρησιακής ομάδας, «άνδρες της πυροσβεστικής υπηρεσίας με ειδικό εξοπλισμό και όργανα μέτρησης προσέγγισαν το σημείο της πρόσκρουσης του αεροσκάφους και είδαν από κοντά την άτρακτο και άλλα μέρη του διασκορπισμένα μέσα στα χωράφια».

Ο κ. Αποστολίδης υπογράμμισε ότι από την επιτόπια έρευνα «διαπιστώθηκε αστάθεια στο πεδίο καθώς υπάρχουν καπνοί και έντονη θερμότητα αλλά και μια άσπρη ουσία άγνωστης προέλευσης, ωστόσο τα όργανα μέτρησης δεν κατέδειξαν κάτι ανησυχητικό. Το επόμενο στάδιο είναι να σηκωθεί drone ώστε να εξεταστεί όλο το εύρος της περιοχής όπου κατέπεσε το αεροσκάφος. Εφόσον διαπιστωθεί ότι υπάρχει σταθερότητα στο πεδίο και δεν υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλεια των ανδρών που συνδράμουν στην επιχείρηση, θα ξεκινήσει η όλη διαδικασία».

Ο κ. Αποστολίδης υπογράμμισε ότι συνολικά επιχειρούν 13 άνδρες από τη 2η και την 4η ΕΜΑΚ και 26 πυροσβέστες από Ελευθερούπολη, Καβάλα και Δράμα. Τόνισε ότι εξακολουθεί να ισχύει προς τους κατοίκους των οικισμών η χθεσινοβραδινή αυστηρή σύσταση να αποφύγουν την ευρύτερη περιοχή όπου κατέπεσε το αεροσκάφος.

Τόνισε ακόμη ότι από τις πρώτες εικόνες, φαίνεται ότι πολλά μέρη του αεροσκάφους είναι διάσπαρτα σε διαφορετικά σημεία σε αγροτικές εκτάσεις.

Πηγές προσκείμενες στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) ανέφεραν ότι ο πιλότος του An-12 ενημέρωσε πως το αεροσκάφος είχε υποστεί βλάβη κινητήρα και ζήτησε άδεια έκτακτης προσγείωσης, αλλά δεν πρόλαβε να φθάσει σε αεροδρόμιο, καθώς εκδηλώθηκε φωτιά στον ένα κινητήρα εν πτήσει και το αεροπλάνο κατέπεσε.

Το An-12, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ήταν ουκρανικό και εκτελούσε δρομολόγιο μεταφοράς φορτίου από τη Σερβία προς την Ιορδανία. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το αεροσκάφος είχε οκταμελές πλήρωμα, ενώ δεν είναι απολύτως γνωστό τι μετέφερε.

Η ΥΠΑ αναμένει σχέδιο πτήσης από την αντίστοιχη υπηρεσία της Σερβίας. Πηγές προσκείμενες στην Πυροσβεστική ανέφεραν στο ΑΠΕ ότι το αεροσκάφος Αντόνοφ το οποίο κατέπεσε χθες Σάββατο το βράδυ στην περιοχή της Καβάλας μετέφερε «επικίνδυνα» υλικά.

Καβάλα: Συντριβή αεροσκάφους – Κατέπεσε φλεγόμενο

Για σοκαριστική εικόνα που τρομοκράτησε κατοίκους, καθώς το αεροσκάφος κατέπεσε φλεγόμενο κοντά σε κατοικημένη περιοχή, μίλησε ο δήμαρχος Παγγαίου.

Σύμφωνα με τις ηλεκτρονικές εκδόσεις σερβικών ΜΜΕ, το Αντόνοφ απογειώθηκε χθες βράδυ από το αεροδρόμιο «Μέγας Κωνσταντίνος» της Νις. Αυτόπτες μάρτυρες είπαν ότι τους έκανε εντύπωση το γεγονός ότι «είχε κάπως ανώμαλη πορεία». Η εφημερίδα Πολίτικα ανέφερε ότι «το αεροπλάνο ανήκε σε ιδιωτική αμερικανική εταιρεία και ήταν καταχωρημένο στην Ουκρανία».

Το αεροσκάφος δεν αποκλείεται να μετέφερε στρατιωτικό υλικό, καθώς η Σερβία εξάγει κυρίως πυρομαχικά σε διάφορες χώρες της Μέσης Ανατολής, σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης της Σερβίας.

Οι ένοπλες δυνάμεις της Σερβίας δεν διαθέτουν πλέον μεταγωγικά Antonov An-12. Η άλλοτε Γιουγκοσλαβία είχε αγοράσει δύο An-12, ωστόσο το ένα συνετρίβη έξω από τη Γερεβάν (Αρμενία) τη 12η Δεκεμβρίου 1988, ενώ το δεύτερο πουλήθηκε επίσης το 1998 σε βουλγαρική ιδιωτική εταιρία αερομεταφορών.

Πυροσβέστες χρησιμοποίησαν drone προκειμένου να αντλήσουν πληροφορίες για το φορτίο του Αντόνοφ, όμως ο πυκνός καπνός και οι μικρές εστίες φωτιάς σε συνδυασμό με το σκοτάδι δυσχέραναν την προσπάθεια.

Πηγές προσκείμενες στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) ανέφεραν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι ο πιλότος ενημέρωσε πως το αεροσκάφος είχε υποστεί βλάβη κινητήρα και ζήτησε άδεια έκτακτης προσγείωσης, αλλά δεν πρόλαβε να φθάσει σε αεροδρόμιο, καθώς εκδηλώθηκε φωτιά στον ένα κινητήρα.

Ο δήμαρχος Παγγαίου, Φίλιππος Αναστασιάδης τόνισε ότι οι κάτοικοι των κοινοτήτων Αντιφιλίππων και Παλαιοχωρίου του δήμου Παγγαίου, κοντά στον τόπο της συντριβής, θα πρέπει να κρατήσουν κλειστές τις πόρτες, τα παράθυρα και τα κλιματιστικά στα σπίτια τους ώστε να αποτραπεί κάθε επαφή τους με τον αέρα της περιοχής, καθώς δεν είναι ακόμη γνωστό πόσο υψηλή είναι η τοξικότητα του φορτίου του αεροσκάφους, που είχε απογειωθεί από την πόλη Νις της Σερβίας και είχε προορισμό την Ιορδανία.

Ο δήμαρχος πρόσθεσε ότι οι κάτοικοι των κοινοτήτων της περιοχής θα ενημερωθούν σχετικά με μήνυμα από την υπηρεσία 112 που θα στείλει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Ο κ. Αναστασιάδης προέδρευσε σε συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου με σκοπό να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα για την ασφαλή προσέγγιση στον τόπο της τραγωδίας.

Ο προϊστάμενος Πολιτικής Προστασίας της ΠΕ Καβάλας Σταύρος Κιβράκης δήλωσε ότι το αρχηγείο της Πυροσβεστικής ζήτησε να αποσυρθούν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι τραυματιοφορείς και όλοι όσοι βρίσκονται κοντά στην αγροτική περιοχή του Παλαιοχωρίου όπου κατέπεσε το Αντόνοφ.

Δύο πυροσβέστες κοντά στο σημείο του δυστυχήματος αντιμετώπισαν αναπνευστικά προβλήματα και διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας. Μετά τη συντριβή βυθίστηκαν στο σκοτάδι λόγω εκτεταμένης διακοπής της ηλεκτροδότησης οι Αντιφίλιπποι, το Χορτοκόπι και το Παλαιοχώρι.

