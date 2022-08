Σεισμός 3,9 Ρίχτερ στα Καλάβρυτα

Σεισμός 3,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στα Καλάβρυτα.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός είχε επίκεντρο 8 χιλιόμετρα Βόρεια και Βορειανατολικά των Καλαβρύτων, ενώ το εστιακό βάθος ήταν στα 54,5 χιλιόμετρα.

Η δόνηση έγινε αισθητή, σε περιοχές της Αχαΐας, της Αρκαδίας και της Κορινθίας.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, η σεισμική δόνηση είχε μέγεθος 3,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο ήταν έξι χιλιόμετρα, βόρεια από τα Καλάβρυτα.

#Earthquake (#σεισμός) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M3.9 || 20 km S of #Aígio (#Greece) || 4 min ago (local time 17:45:23). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/uRVgsgsP3N

— EMSC (@LastQuake) August 8, 2022