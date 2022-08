Ρόδος: Βίντεο από την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης – Αγωνία για δεκάδες αγνοούμενους

Σε εξέλιξη συνεχίζει να βρίσκεται η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης μεταναστών που ξεκίνησε τα ξημερώματα της Τετάρτης στη θαλάσσια περιοχή νότια της Ρόδου.

Στο σημείο επιχειρούν δύο ναυαγοσωστικά σκάφη του Λιμενικού Σώματος, ένα πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού, τρία παραπλέοντα, καθώς και ένα ελικόπτερο Super Puma.

Στελέχη του Λιμενικού, μιλώντας στο kathimerini.gr, ανέφεραν πως μέχρι και τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές έχουν εντοπιστεί συνολικά 29 άτομα, προσθέτοντας πως, σύμφωνα με μαρτυρίες, στο σκάφος επέβαιναν 60 με 80 άτομα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το Λιμενικό, επρόκειτο για ένα σχετικά μικρό σκάφος στο οποίο δεν μπορούσε σε καμία περίπτωση να επιβιβαστεί ένας τόσο μεγάλος αριθμός ατόμων.

Αξίζει να σημειωθεί πως, σύμφωνα με πληροφορίες, από τους συνολικά 29 διασωθέντες, δύο διασώθηκαν από το Super Puma το οποίο τους μετέφερε στην Κάρπαθο και 27 διασώθηκαν από Τάνκερ ελληνικών συμφερόντων το οποίο τους μεταφέρει στα Καρδάμαινα της Κω.

Οι περισσότεροι από τους διασωθέντες είναι Αφγανοί, ενώ ανάμεσά τους υπάρχουν Ιρακινοί και Ιρανοί. Σύμφωνα με το Λιμενικό, μόνο λίγοι από αυτούς φορούσαν σωσίβια.

Video από την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης

Οι διασωθέντες ανέφεραν ότι ξεκίνησαν πριν από δύο ημέρες από το λιμάνι της Αττάλειας με προορισμό την Ιταλία και το σκάφος τους χθες το βράδυ βρέθηκε σε δυσχερή θέση στην περιοχή νότια της Ρόδου.

Οι καιρικές συνθήκες δεν βοηθούν την επιχείρηση καθώς πνέουν άνεμοι εντάσεως 5 με 6 μποφόρ και επικρατεί θαλασσοταραχή. Σημειώνεται ότι στην περιοχή έχουν μεταβεί δύο ακταιωροί της τουρκικής ακτοφυλακής, ωστόσο τον πλήρη έλεγχο αλλά και τη δικαιοδοσία για τη διαχείριση του περιστατικού τον έχει το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού Σώματος.

Στο περιστατικό αναφέρθηκε και το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων μεταδίδοντας πως έπειτα από το ναυάγιο πλοίου στο νησί της Καρπάθου αγνοούνται έως και 50 άνθρωποι.

#UPDATE Up to 50 people are missing after a boat carrying migrants sank off the Greek island of Karpathos in the Aegean Sea, a coastguard official told AFP Wednesday pic.twitter.com/CANWbSWd7F

— AFP News Agency (@AFP) August 10, 2022