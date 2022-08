Σεισμός τώρα 3,7 Ρίχτερ στον Τύρναβο

Σεισμός μεγέθους 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε κοντά στον Τύρναβο, σύμφωνα με προκαταρκτική εκτίμηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 6 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Τυρνάβου.

Το εστιακό βάθος εκτιμάται στα 5 χιλιόμετρα.

Κατά το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC), η δόνηση είχε μέγεθος 3,8 Ρίχτερ.

Βάσει μαρτυριών που επικαλείται το EMSC, ο σεισμός έγινε αισθητός σε πόλεις της Θεσσαλίας, όπως η Λάρισα και η Καρδίτσα, αλλά και στην Κατερίνη.

🔔#Earthquake (#σεισμός) M3.7 occurred 30 km SE of #Longá (#Greece) 3 min ago (local time 10:51:17).

