Σεισμός τώρα 4,3 Ρίχτερ στον Τύρναβο

Σεισμός μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε κοντά στον Τύρναβο, σύμφωνα με αναθεωρημένη εκτίμηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 10 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Τυρνάβου.

Το εστιακό βάθος εκτιμάται στα 12,2 χιλιόμετρα.

