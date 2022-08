Ραντεβού με την Ιστορία για την Αντιγόνη Ντρισμπιώτη – Νίκες νοητικής δύναμης

Η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη βάδιζε προς το ραντεβού της με την Ιστορία σήμερα στο Μόναχο Σάββατο (20/8) κατακτώντας το νταμπλ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου.

Τέσσερις ημέρες μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στα 35 χλμ. βάδην, η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη κατακτά το χρυσό μετάλλιο και στα 20 χλμ. βάδην με ατομικό ρεκόρ (1:29.03).

Όσοι γνωρίζουν από φυσιολογία του ανθρώπου, δεν θα περίμεναν πριν τον αγώνα να επιτευχθεί κάτι τέτοιο και αυτό γιατί ο οργανισμός δεν προλαβαίνει να αποκατασταθεί πλήρως, μετά την καταπόνηση του αγωνίσματος.

«Δεν γίνεται αυτό ρε!» ήταν τα πρώτα λόγια της μετά τον τερματισμό της στην 1η θέση ενώ με δάκρυα στα μάτια τραγούδησε τον Εθνικό Ύμνο.

Αυτές τις νίκες, ως Εργοφυσιολόγος, τις χαρακτηρίζω νοητική δύναμη. Πληθαίνουν οι έρευνες που το επιβεβαιώνουν και δείχνουν ότι η διαφορά μεταξύ προικισμένων αθλητών δεν βρίσκεται στις φυσιολογικές λειτουργίες, στις ιστοχημικές ποσότητες, στις βιοχημικές διεργασίες και στις μορφολογικές διαστάσεις. Η διαφορά βρίσκεται μάλλον στα ιδιαίτερα γνωρίσματα της προσωπικότητας και του ανθρώπινου νου.

Πρόσφατη έρευνα αποκαλύπτει την περίπτωση ενός ζευγαριού γνησιοδίδυμων αδελφών Ολυμπιακών αθλητών στα 20 χλμ βάδην, το άθλημα της Αντιγόνης Ντρισμπιώτη, που είχαν προπονηθεί ακριβώς με την ίδια προπόνηση και με τον ίδιο προπονητή, ενώ είχαν ζήσει πανομοιότυπα από τη γέννηση τους.

Παρ’ όλα αυτά οι αθλητικές τους διακρίσεις ήταν σαφώς διαφορετικές. Ο ένας τρις-ολυμπιονίκης, ενώ ο δίδυμος αδελφός του υστερούσε σημαντικά. Στις βιολογικές τους παραμέτρους οι ενδοζευγικές τους διαφορές ήταν ανεπαίσθητες. Αντιθέτως τα ιδιαίτερα γνωρίσματα της προσωπικότητάς τους παρουσίαζαν σημαντικές διαφορές. Τα ίδια αποτελέσματα επαληθεύτηκαν και σε άλλες περιπτώσεις γνησιοδιδύμων (Missitzi J, et al. Genetic endowment and Sport Performance. 8th Annual Congress of the Sport Science, Salzburg)

Φαίνεται λοιπόν, ότι τα γονίδια και η προπόνηση από μόνα τους, δεν αρκούν για να κατακτήσει ένας αθλητής μια σπουδαία νίκη.

Προφανώς οι πρωταθλητές διαφέρουν στην προσωπικότητα και στο μυαλό, αφού τα χαρακτηριστικά που έχουν την έδρα τους στον εγκέφαλο διαμορφώνονται από επιγενετικές επιδράσεις, στις οποίες ο εγκέφαλος είναι ιδιαίτερα ευεπηρέαστος. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι επιγενετικοί παράγοντες σμιλεύουν το DNA, σιωπώντας μερικά γονίδια και προάγοντας την έκφραση άλλων προκαλώντας έτσι νοητικές, συναισθηματικές και συμπεριφορικές μεταβολές που ενδυναμώνουν τον αθλητή να ξεπεράσει τον εαυτό του και να φτάσει στην υπέρτατη απόδοση!

«Το δε γίνεται αυτό ρε!» της πρωταθλήτριάς μας είναι σωστά ειπωμένο! Τέσσερις ημέρες μετά τον αγώνα των 35χλμ βάδην το σώμα προσπαθεί να αποκατασταθεί ακόμη.

Η 38χρονη αθλήτρια όμως απέδειξε περίτρανα πως πέρα από ικανότητα και σωστή προπόνηση έχει και απίστευτα ψυχικά αποθέματα.

Με την πειθαρχία, το πείσμα, την εργατικότητα, το σθένος, το ταλέντο και κυρίως με την προσωπικότητά της, διδάσκει εμπνέει και τιμά την Ελλάδα κάνοντάς μας υπερήφανους.

Εύγε Αντιγόνη!

Δρ. Τζούλια Μισιτζή, Msc, PhD, Εργοφυσιολόγος, Νευροεπιστήμων

