Τζορτζ Τσούνης: Τώρα είναι η ώρα να δράσουμε για την προστασία του πλανήτη

«Η ώρα να δράσουμε είναι τώρα: να προστατεύσουμε τον πλανήτη μας και να σώσουμε αυτή την εξαιρετική πολιτιστική κληρονομιά για τις μελλοντικές γενιές», ανέφερε ο Αμερικανός πρέσβης Τζορτζ Τσούνης σε μήνυμά του, με αφορμή την επίσκεψη του ειδικού απεσταλμένου της κυβέρνησης Μπάιντεν για το κλίμα, Τζον Κέρι, στην Αθήνα.

The time to act is now: to protect our planet and save this extraordinary cultural heritage for future generations. Greece is a natural leader on all fronts, including shipping, where it can lead a green transition. Together, there’s no limit to what our countries can accomplish. https://t.co/ePGtwFHlN8

