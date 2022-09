Σεισμός τώρα 3,2 Ρίχτερ στη Θήβα

Σεισμός μεγέθους 3,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε κοντά στη Θήβα, σύμφωνα με εκτίμηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Το επίκεντρο του σεισμού, ο οποίος σημειώθηκε στις 20:42, εντοπίζεται 8 χιλιόμετρα ανατολικά της Θήβας.

Το εστιακό βάθος εκτιμάται στα 11 χιλιόμετρα.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα, Τρίτη, το πρωί, αλλά και το Σάββατο, στην ίδια περιοχή είχαν σημειωθεί δονήσεις 3,9 Ρίχτερ.

#Earthquake (#σεισμός) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M3.2 || 26 km SW of #Chalkída (#Greece) || 3 min ago (local time 20:42:40). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/qVSzQj1rFw

— EMSC (@LastQuake) September 6, 2022