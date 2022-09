Λιμενικό Σώμα: Καταδίωξη πλοίου με προειδοποιητικά πυρά βορειοδυτικά της Λέσβου

Καταδίωξη με προειδοποιητικά πυρά σε πλοίο Ro-Ro με σημαία Κομορών, που δεν σταμάτησε για έλεγχο στη θαλάσσια περιοχή βορειοδυτικά ν. Λέσβου πραγματοποίησε το Λιμενικό Σώμα το μεσημέρι του Σαββάτου.

«Μεσημβρινές ώρες, περιπολικό σκάφος της Λιμενικής Αρχής Μυτιλήνης εντόπισε το Ro-Ro πλοίο «ANATOΛΙΑΝ» σημαίας Κομόρες, στη θαλάσσια περιοχή βορειοδυτικά ν. Λέσβου, να κινείται ύποπτα εντός εθνικών χωρικών υδάτων έχοντας πορεία βόρεια του νησιού.

Στη συνέχεια, ο πλοίαρχος του εν λόγω πλοίου αφού ενημερώθηκε από το πλήρωμα του περιπολικού σκάφους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., να σταματήσει την πορεία του προκειμένου να του διενεργηθεί έλεγχος, αυτός δεν συμμορφώθηκε, κινούμενος παράλληλα προς τα τουρκικά παράλια. Ακολούθησε καταδίωξη, κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν προειδοποιητικές βολές σε ασφαλή τομέα, χωρίς ωστόσο το ανωτέρω πλοίο να σταματήσει, εισερχόμενο σε τουρκικά χωρικά ύδατα και κινούμενο προς τα τουρκικά παράλια.

Ταυτόχρονα, για το περιστατικό με το ανωτέρω πλοίο ενημερώθηκαν εγγράφως από το Κέντρο Επιχειρήσεων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. οι τουρκικές Αρχές, προκειμένου για τις δικές τους ενέργειες.»

Η ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος ήρθε μετά τους ισχυρισμούς Τούρκων δημοσιογράφων οι οποίο ανέφεραν ότι δύο σκάφη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής άνοιξαν πυρ κατά του πλοίου, το οποίο σύμφωνα με τους ίδιους ισχυρισμούς κινούνταν σε διεθνή ύδατα νοτιοδυτικά της Τενέδου. Μάλιστα, στο twitter κυκλοφόρησε βίντεο που φέρεται να δείχνει το περιστατικό καθώς και τον χάρτη το οποίο έλαβε χώρα.

Turkey says two Greek cost guard boats opened harassment fire against a Turkish Ro-Ro ship international waters on Saturday. Here is the footage pic.twitter.com/nRlndcs4sQ

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) September 10, 2022