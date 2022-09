Σεισμός τώρα 4,1 Ρίχτερ βόρεια της Σκιάθου

Σεισμός μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σε θαλάσσιο χώρο βόρεια της Σκιάθου, σύμφωνα με εκτίμηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 39 χιλιόμετρα βόρεια της Σκιάθου.

Το εστιακό βάθος της δόνησης, η οποία σημειώθηκε στις 5:48 μ.μ. σήμερα Πέμπτη, εκτιμάται στα 15 χιλιόμετρα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες που επικαλείται το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC), ο σεισμός είχε μικρή διάρκεια και έγινε αισθητός και στον Βόλο.

🔔#Earthquake (#σεισμός) M4.7 occurred 61 km E of #Vólos (#Greece) 3 min ago (local time 17:48:31).

EMSC (@LastQuake) September 15, 2022