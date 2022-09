Σεισμός 4,1 Ρίχτερ στην Ηλεία

Σεισμός μεγέθους 4,1 Ρίχτερ σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 26 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Πύργου στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Ηλείας και Ζακύνθου.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 20 χιλιόμετρα.

Στα 3,9 Ρίχτερ υπολογίζει τη σεισμική δόνηση το ευρωμεσογειακό σεισμολογικό κέντρο.

