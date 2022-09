Μικροένταση έξω από την πρεσβεία του Ιράν στο Ψυχικό

Μικροένταση προκλήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης έξω από την πρεσβεία του Ιράν, στην περιοχή του Ψυχικού, όταν ομάδα συγκεντρωμένων, που διαμαρτύρεται για το θάνατο της 22χρονης Μαχσά Αμινί και τα βίαια επεισόδια που εξελίσσονται επί μέρες, πλησίασε το χώρο και απωθήθηκε από τις δυνάμεις της Αστυνομίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπάρχουν προσαγωγές.

Tension and two detainments about 100m from the Iranian Embassy in Athens, ahead of the protest. The silver car was, apparently, Greek police. pic.twitter.com/ltom6NNiuT

— Iliana Magra (@Magraki) September 27, 2022