Athens Democracy Forum: Tα τρία μαθήματα έπειτα από 10 χρόνια διοργάνωσης

Στο άνοιγμα της δεύτερης ημέρας του Athens Democracy Forum, ο πρόεδρος του Democracy & Culture Foundation Αχιλλέας Τσάλτας σημείωσε πόσα πράγματα έχουν αλλάξει από την πρώτη διοργάνωση δέκα χρόνια πριν.

Αναφέρθηκε στη μετατόπιση των ΗΠΑ: από τον πρώτο μαύρο πρόεδρο στον Ντόναλντ Τραμπ, στην Αραβική Άνοιξη που επέφερε πολέμους, στην Πολωνία, που τότε ο πρωθυπουργός της Ντόναλντ Τουσκ αναλάμβανε χρέη προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και σήμερα κινείται στα όρια του εθνικισμού, φτάνοντας ως τις μέρες μας με την επιθετικότητα της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας.

Ο Αχιλλέας Τσάλτας σημείωσε τα τρία πράγματα που έμαθε αυτά τα χρόνια από τη διοργάνωση του Athens Democracy Forum: α) η δημοκρατία δεν μπορεί να εξαχθεί, μπορεί μόνο να εισαχθεί, β) για την κατάκτηση της φιλελεύθερης δημοκρατίας χρειάζεται η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και γ) η δημοκρατία είναι πολιτισμός.

Tα τρία ερωτήματα για το αύριο της δημοκρατίας

Πώς θα ήταν οι εκλογές να μη βρίσκονταν στον πυρήνα της δημοκρατίας; Πώς θα ήταν να αναλάμβαναν νομοθετικό και αποφασιστικό ρόλο οι καθημερινοί πολίτες και Πώς θα ήταν αν αναβίωνε η συμμετοχή των πολιτών στα κοινοβούλια με κληρωτίδα και όχι με εκλογές;

Αυτά τα τρία ερωτήματα ―πραγματικά και ρητορικά― έθεσε η Claudia Chwalisz, ιδρύτρια και επικεφαλής του DemocracyNext, στην ομιλία της που στόχο είχε να προκαλέσει το κοινό να στοχαστεί για το αύριο της δημοκρατίας, επικεντρώνοντας στην άμεση συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, στις αποφάσεις που τους αφορούν και που σήμερα, λόγω της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, δεν έχουν αποφασιστικό ρόλο.

Το συνέδριο υποστηρίζουν μεταξύ άλλων φορείς όπως, οι Meta, TAEJAE Academy, Luminate, Microsoft, Council of Europe , EBRD, Libra Group, Numismatica Genevesis S.A., Greek National Tourism Organization, Lamda Development, Costa Navarino, Athens Development & Destination Management Agency, National Bank of Greece, OTE Group of Companies, Hellenic Recovery Recycling Corporation, Solidarity Now, Sekyra Foundation, Growthfund, Marianna V. Vardinoyannis Foundation, ELPIDA Association, Aegean Airlines, Grand Bretagne Hotel, Berggruen Institute, Tsomokos, The American College of Greece, Global Liberal Art Alliance, Sapienship, One Young World, EFA Group, British Council, Unicef, Center for New Democratic Processes, Press Club Brussels.