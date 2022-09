Καθημερινή Forum Live: Θα είναι αυτός ο δυσκολότερος χειμώνας για την Ευρώπη μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο;

«Θα είναι αυτός ο δυσκολότερος χειμώνας για την Ευρώπη μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο;». Αυτό είναι το ερώτημα που απαντούν ένας συγγραφέας και τρεις κορυφαίοι δημοσιογράφοι των εφημερίδων «The New York Times» και «Η Καθημερινή», στο «Η Καθημερινή Forum» που πραγματοποιείται στον Φάρο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Συγκεκριμένα, οι Roger Cohen, Steven Erlanger, Απόστολος Δοξιάδης και Αλέξης Παπαχελάς αναλύουν εκτενώς τις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, σε μία συζήτηση που συντονίζει η δημοσιογράφος της εφημερίδας «Η Καθημερινή» Ηλιάνα Μάγρα.

Προλόγισαν οι Αχιλλέας Τσάλτας (President, The Democracy & Culture Foundation) και Αθανάσιος Έλλις (Editor in Chief of Kathimerini English Edition).

SHARED

Λεπτό προς λεπτό οι εξελίξεις: LIVE

Σε εξέλιξη βρίσκεται το πάνελ. Το ερώτημα είναι: Τι περιμένουμε αυτό το χειμώνα. Ο Ρότζερ Κοέν λέει: Είναι δύσκολοι οι καιροί, δεν ξέρω πού θα φτάσουμε. Ο Πούτιν κατέλαβε ένα τμήμα της Ουκρανίας και θα χρησιμοποιήσει κάθε μέσο για να υπερασπιστεί τη «μητέρα πατρίδα». Ποτέ δεν φανταζόμασταν ότι θα μιλήσουμε για πυρηνικό πόλεμο, αυτό είναι κάτι το τρομακτικό. Στην Ελλάδα υπάρχουν οι προκλητικές κουβέντες του κ. Ερντογάν, η οικονομική κρίση παραμονεύει. Σε όλη την Ευρώπη υπάρχουν διαδηλώσεις - ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι η πρώτη γραμμή μίας μάχης κατά της Δημοκρατίας και της Ευρώπης. Όλα μπορούν να εξατμιστούν από τη μία στιγμή στην άλλη. 17:29



Ο σύνδεσμος αντιγράφηκε!

Κοινοποίηση Το δικό του καλωσόρισμα δίνει ο Αχιλλέας Τσάλτας (President, The Democracy & Culture Foundation), σημειώνοντας ότι αυτό το forum είναι η καταληκτική συζήτηση του Athens Democracy Forum. Περιγράφει πώς ξεκίνησε το ADF, σε συνεργασία με τους New York Times και την Καθημερινή. 17:22



Ο σύνδεσμος αντιγράφηκε!

Κοινοποίηση Άρχισε η συζήτηση. Προλογίζει ο Αθανάσιος Έλλις, (Editor in Chief of Kathimerini English Edition). 17:20



Ο σύνδεσμος αντιγράφηκε!

Κοινοποίηση Ένας συγγραφέας και τρεις κορυφαίοι δημοσιογράφοι των εφημερίδων «The New York Times» και «Η Καθημερινή» θα αναλύσουν εκτενώς τις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη. Παρακολουθείστε τη συζήτηση... 17:02



Ο σύνδεσμος αντιγράφηκε!

Κοινοποίηση

Νέα είδηση! Για μετάβαση κάντε κλικ εδώ