Σεισμός τώρα 4,8 Ρίχτερ ανοιχτά του Καστελλόριζου

Σεισμός μεγέθους 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σε θαλάσσιο χώρο ανατολικά από το Καστελλόριζο, σύμφωνα με εκτίμηση του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC).

Το επίκεντρο του σεισμού, ο οποίος έγινε αισθητός σε περιοχές της Κύπρου και της Τουρκίας, εντοπίζεται 125 ανατολικά από το Καστελλόριζο.

Το εστιακό βάθος της δόνησης, η οποία σημειώθηκε στις 19:41, εκτιμάται στα 50 χιλιόμετρα.

ℹ Aftershocks may occur in the next hours/days. Unless it is necessary, stay away from damaged areas for your safety 🙏 Be careful and follow national authorities’ information.

— EMSC (@LastQuake) November 2, 2022