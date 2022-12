Belharra: Προχωρούν οι εργασίες στην πρώτη ελληνική φρεγάτα FDI HN κλάσης «Κίμων» (εικόνες)

Σημαντική πρόοδος στη ναυπήγηση της πρώτης ελληνικής φρεγάτας FDI «Belharra» κλάσεως «Κίμων» επετεύχθη επτά εβδομάδες μετά την τοποθέτηση του πρώτου μπλοκ της φρεγάτας στη δεξαμενή, στα ναυπηγεία της Naval Group στο Λοριάν της Γαλλίας. Όπως ανακοινώθηκε, πέντε προεξοπλισμένοι τομείς, της πρώτης ελληνικής φρεγάτας κλάσης «Κίμων», τοποθετήθηκαν στο διάμηκες, με τους δύο πρώτους τομείς να έχουν ήδη συγκολληθεί μεταξύ τους.

Naval Group’s teams are working hard to ensure continuous progress as planned and to achieve the new step. The diesel engines, the gearboxes and the diesel generators have already been delivered in Lorient, while their embarkation on board will start before the end of the year. pic.twitter.com/pUxBEXKKRy

