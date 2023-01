Σεισμός τώρα 5,7 Ρίχτερ ανατολικά της Ρόδου

Σεισμός μεγέθους 5,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σε θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Ρόδου, σύμφωνα με αναθεωρημένη εκτίμηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Η πρώτη εκτίμηση έκανε λόγο για σεισμό 5,7 Ρίχτερ.

Το επίκεντρο του σεισμού, ο οποίος σημειώθηκε στις 2.37 μ.μ., εντοπίζεται 58 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Λίνδου, με το εστιακό βάθος να εκτιμάται στα 22 χιλιόμετρα.

Κατά το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC), η δόνηση είχε μέγεθος 5,9 Ρίχτερ.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός στη Ρόδο και είχε μεγάλη διάρκεια.

🔔#Earthquake (#σεισμός) M5.9 occurred 78 km SE of #Afántou (#Greece) 7 min ago (local time 14:37:06). More info at:

📱https://t.co/LBaVNedgF9

🌐https://t.co/7uPp3waVXE

🖥https://t.co/u0Q5kBJavV pic.twitter.com/QeJdMN4rKJ

— EMSC (@LastQuake) January 25, 2023