Σεισμός τώρα: 4.2 Ρίχτερ στην Εύβοια – Αισθητός και στην Αττική

Σεισμική δόνηση 4.2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 22:03 στην κεντρική Εύβοια, σύμφωνα με την προκαταρκτική μέτρηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.

Το επίκεντρο εντοπίζεται 6 χλμ δυτικά, βορειοδυτικά του Λιμνιώνα Ευβοίας και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 11.8 χλμ.

Ο σεισμός έγινε αισθητός και στην Αττική.

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, ο σεισμός ήταν 4.3 Ρίχτερ.

#Earthquake (#σεισμός) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M4.3 || 25 km N of Néa Artáki (#Greece) || 4 min ago (local time 22:03:54). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/Fj2JQi62zh

— EMSC (@LastQuake) January 4, 2023