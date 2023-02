Ευανθία Γαλάνη: Επίτιμη διδάκτωρ Ιατρικής του ΕΚΠΑ η Ελληνίδα ογκολόγος που διαπρέπει στις ΗΠΑ

Την 9η Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00 στη Μεγάλη Αίθουσα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, θα αναγορευθεί επίτιμη διδάκτορας του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Αθηνών η κυρία Ευανθία Γαλάνη, καθηγήτρια Ογκολογίας, Γονιδιακής Θεραπείας και Μοριακής Ιατρικής, της Mayo Clinic στο Rochester, Minnesota, ΗΠΑ.

Η καθηγήτρια κυρία Ευανθία Γαλάνη είναι αριστούχος απόφοιτος και διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έκανε την ειδικότητα Παθολογίας και στη συνέχεια της Αιματολογίας-Ογκολογίας στη Mayo Clinic, Rochester, MN, ΗΠΑ. Το 1998 διορίζεται Διευθύντρια Ογκολογίας στη Mayo Clinic. Το 2008 γίνεται τακτική καθηγήτρια Ογκολογίας στη Mayo Clinic και στη συνέχεια τιμάται με το Sandra J. Schultze Professorship. Το 2009 εκλέγεται Διευθύντρια του Τμήματος Μοριακής Ιατρικής της Mayo Clinic και γίνεται επικεφαλής του προγράμματος γονιδιακής θεραπείας και ιοθεραπείας του καρκίνου και σύμβουλος του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA). Το 2013 εκλέγεται πρόεδρος της πολυκεντρικής ομάδας νευρο-ογκολογίας Alliance for Clinical Trials in Oncology, ενός οργανισμού που αποτελείται από 160 πανεπιστήμια και περισσότερες από 800 ογκολογικές κλινικές στις ΗΠΑ. Το 2015 γίνεται πρόεδρος της ερευνητικής ομάδας του Εθνικού Αντικαρκινικού Ινστιτούτου των ΗΠΑ για την έρευνα του γλοιοβλαστώματος. Το 2019 εκλέγεται Πρύτανης της Mayo Clinic και το 2020 τιμάται με τον τίτλο της διακεκριμένης ερευνήτριας της Mayo Clinic.

Την τιμωμένη θα προσφωνήσει ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητή Μελέτιος-Αθανάσιος Κ. Δημόπουλος. Η παρουσίαση του έργου και της προσωπικότητας της τιμωμένης θα γίνει από την καθηγήτρια Παθολογίας-Ογκολογίας του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Ελένη Γκόγκα. Ακολούθως θα γίνει ανάγνωση των κειμένων του Ψηφίσματος του Τμήματος, της Αναγόρευσης και του Διδακτορικού Διπλώματος από τον Πρόεδρο του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας, καθηγητή Γεράσιμο Σιάσο, και περιένδυση της τιμωμένης με την τήβεννο της Σχολής από τον Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας, καθηγητή Εμμανουήλ Πικουλή.

Η ομιλία της τιμωμένης καθηγήτριας κ. Ευανθίας Γαλάνη, έχει τίτλο: “Designing Viruses to Attack Cancer: the New Era of Immunovirotherapy” και αφορά την μάχη ενάντια στο καρκίνο με τη χρήση τροποποιημένων ιών, θεραπείες που η καθ. Ευανθία Γαλάνη πρωτοπόρα ανέπτυξε στη Mayo Clinic, ΗΠΑ.

