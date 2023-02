Είχε βρει την Ιθάκη του, αλλά η Οδύσσεια… ξαναρχίζει

Ο Σίκο είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στην παράσταση «Untitled for now: An old fable», στη Λυρική Σκηνή, όπου είχε παρακολουθήσει εξάμηνο πρόγραμμα. Πλέον, όλος ο κόσμος που είχε χτίσει στα όνειρά του καταρρέει...