Σεισμός τώρα: 4,7 Ρίχτερ στην Κρήτη

Σεισμός 4,7 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 19.32, 44 χιλιόμετρα βόρεια, βορειανατολικά στο θαλάσσιο χώρο του Ηρακλείου της Κρήτης. Το εστιακό βάθος ήταν στα 10 χλμ.

Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο Ευθύμιος Λέκκας, καθηγητής Γεωλογίας και Πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας.

Μιλώντας στην «Κ», τόνισε πως ο σεισμός έγινε στα ρήγματα του νοτίου αιγαίου και πρόσθεσε: «Έχει σημειωθεί ήδη ένας μετασεισμός μόλις 2,5 Ρίχτερ, ωστόσο το φαινόμενο δεν μας ανησυχεί ιδιαίτερα».

#Earthquake (#σεισμός) possibly felt 20 sec ago in #Greece. Felt it? Tell us via:

— EMSC (@LastQuake) February 18, 2023