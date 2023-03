Συνεργασία Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Πανεπιστημίου Princeton

Η Έδρα UNESCO για τις Ψηφιακές Μεθόδους στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες και το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στις Ψηφιακές Μεθόδους για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) εγκαινιάζουν τη συνεργασία τους με το Κέντρο Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Princeton (CDH) και με την Ευρωπαϊκή Υποδομή για την Έρευνα στις Τέχνες και στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες DARIAH-EU, διοργανώνοντας ένα πενθήμερο εργαστήριο Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών το οποίο θα φιλοξενηθεί στο Princeton Athens Center.

Οπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, αυτό το καλοκαίρι, μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες και ερευνητές από ελληνικά πανεπιστήμια, αλλά και φορείς πολιτιστικής κληρονομιάς, θα έχουν τη δυνατότητα να συνεργαστούν με ομολόγους τους από το Πανεπιστήμιο Princeton των ΗΠΑ που επιθυμούν να ξεκινήσουν ή να προωθήσουν τις δικές τους ψηφιακές ερευνητικές αναζητήσεις και να εξερευνήσουν με ψηφιακές προσεγγίσεις την ελληνική πολιτιστική κληρονομιά.

«Η χρήση ψηφιακών μεθόδων έρευνας στο πεδίο της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς έχει αυξηθεί θεαματικά τα τελευταία χρόνια. Το ΠΜΣ στις Ψηφιακές Μεθόδους για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες του ΟΠΑ, το μακροβιότερο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες στην Ελλάδα, πρωτοπορεί στην εκπαίδευση μιας νέας γενιάς ερευνητών και επαγγελματιών. Το CDH εξ άλλου, ένα από τα κορυφαία κέντρα Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών στις ΗΠΑ, είναι γνωστό για το σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων έρευνας και ανάπτυξης, αλλά και για το ευρύ δίκτυο συνεργασιών του. Η Υποδομή DARIAH-EU, τέλος, αποτελεί πανευρωπαϊκό πόλο συνεργασίας στο πεδίο των ψηφιακών υπηρεσιών για τις τέχνες και τις ανθρωπιστικές επιστήμες» τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση.

«Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που συνεργαζόμαστε με τους Έλληνες συναδέλφους μας για να συγκρίνουμε τις προσεγγίσεις μας και να δημιουργήσουμε μια μοναδική εμπειρία για επιστήμονες των Ανθρωπιστικών Επιστημών που προσεγγίζουν τον ελληνικό πολιτισμό με ψηφιακές μεθόδους», δήλωσε η Natalia Ermolaev, Εκτελεστική Διευθύντρια του CDH. «Η ευκαιρία για διαπολιτισμική μάθηση είναι ένα από τα κύρια οφέλη της σύνδεσής μας με την Υποδομή DARIAH-EU», πρόσθεσε. «Είμαι ενθουσιασμένη για αυτή τη νέα συνεργασία» επισημαίνει η Αγιάτις Μπενάρδου, Διευθύντρια της Υποδομής DARIAH-EU και διδάσκουσα στο ΠΜΣ του ΟΠΑ. «Η όσμωση επιστημονικών πεδίων και απόψεων και η εκπαίδευση στο πεδίο των Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών είναι τοποθετημένες κεντρικά στη στρατηγική της Υποδομής DARIAH-EU.»

Ο Πρύτανης του ΟΠΑ, Καθηγητής Δημήτρης Μπουραντώνης, σχολίασε: «Η σύγκλιση της τεχνολογίας με κάθε επιστημονικό πεδίο βρίσκει με αυτή τη συνεργασία την εφαρμογή της στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες. Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών καινοτομεί και πάλι, εγκαινιάζοντας υψηλού επιπέδου συνεργασίες με κορυφαία διεθνή πανεπιστήμια και ερευνητικά εργαστήρια, ώστε οι αξιόλογοι επιστήμονες να έχουν τη δυνατότητα να παράξουν έργα χρήσιμα για τον πολιτισμό, τον άνθρωπο και την κοινωνία. Είμαστε υπερήφανοι για την έδρα της UNESCO στο ΟΠΑ και το έργο που συντελείται από τους εξαιρετικούς μας επιστήμονες».

Ο Πάνος Κωνσταντόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής Πληροφορικής και επικεφαλής της Έδρας UNESCO για τις Ψηφιακές Μεθόδους στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες στο ΟΠΑ, σημείωσε: «Ανυπομονούμε να έχουμε κοντά μας μια διεθνή ομάδα φοιτητών και ερευνητών και να ζήσουμε μια γόνιμη διεπιστημονική αναζήτηση. Το εργαστήριο αυτό θα είναι μια ξεχωριστή εμπειρία διαπολιτισμικής συνεργασίας και δημιουργικότητας για όλους τους συμμετέχοντες.»

Τη σημαντική αυτή συνεργασία συνυπογράφει το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών Seeger του Πανεπιστημίου του Princeton (Seeger Center for Hellenic Studies), μία δυναμική εστία ποικίλων ακαδημαϊκών προγραμμάτων για την προώθηση της μελέτης του ελληνικού κόσμου από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Το εργαστήριο θα φιλοξενηθεί στο Princeton Athens Center for Research and Hellenic Studies, που βρίσκεται στο Παγκράτι. Ο Διευθυντής του Seeger CHS, Δρ Δημήτρης Γόντικας, δήλωσε: «Από την ίδρυση του το 1979, το Seeger Center for Hellenic Studies του Πανεπιστημίου Princeton υπηρετεί την ακαδημαϊκή αριστεία, προσφέροντας υψηλού επιπέδου διεπιστημονική έρευνα και διδασκαλία με αντικείμενο τον Ελληνικό πολιτισμό στη διαχρονία του, από την αρχαιότητα μέχρι τις μέρες μας. Παράλληλα, μέσω πολλαπλών προγραμμάτων υποτροφιών, προωθούμε συνεργασίες με ελληνιστές από όλον τον κόσμο και, ειδικότερα, με συναδέλφους καθηγητές, ερευνητές και φοιτητές από την Ελλάδα. Εδώ και 7 χρόνια, το Princeton Athens Center αποτελεί εστία ακαδημαϊκής έρευνας και χώρο επιστημονικών συναντήσεων. Με ιδιαίτερη χαρά θα φιλοξενήσουμε φέτος το πρώτο μας θερινό εργαστήριο για digital humanities, σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών».

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το εργαστήριο και για να υποβάλετε αίτηση, μπορείτε να επισκεφτείτε τον ιστότοπο του Seeger Center εδώ.