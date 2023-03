Το σχέδιο για τρομοκρατικό χτύπημα στου Ψυρρή με αμοιβή «16.000 ευρώ για κάθε θύμα»

Στο φως της δημοσιότητας έρχονται νέα στοιχεία, φωτογραφίες και διάλογοι των Πακιστανών που σχεδίαζαν τρομοκρατικό χτύπημα σε εστιατόριο-συναγωγή στου Ψυρρή. Ο 27χρονος Χαϊντέρ ζούσε στη Ζάκυνθο ενώ ο 29χρονος Χουσεΐν είχε μετακομίσει στη Σπάρτη, ενώ το δολοφονικό σχέδιο φέρεται να είχε καταστρώσει ο «εγκέφαλος» της οργάνωσης, ο οποίος ζει στην Τεχεράνη.

Σύμφωνα με πληροφορίες από κύκλους της ΕΥΠ, εκτός από τους δύο Πακιστανούς που συνελήφθησαν ως μέλη της τρομοκρατικής ομάδας που σκόπευε να αιματοκυλίσει το εστιατόριο στου Ψυρρή, κρατούνται ακόμα οκτώ συμπατριώτες τους, οι οποίοι είχαν επαφές μαζί τους και συνελήφθησαν για διοικητική απέλαση, καθώς βρίσκονταν παράνομα στην Ελλάδα.

Οι οκτώ Πακιστανοί έχουν μπει στο μικροσκόπιο των ελληνικών αρχών, γιατί κατάγονται από την ίδια περιοχή του Πακιστάν με τους δύο κατηγορούμενους ως μέλη του τρομοκρατικού πυρήνα και τον 30χρονο καθοδηγητή τους στο Ιράν και διατηρούσαν στενές σχέσεις με τον 27χρονο και τον 29χρονο.

Όπως ανέφεραν αρμόδια στελέχη στο Αθηναϊκό Πρακτορείο, οι έρευνες επικεντρώνονται κυρίως σε 3-4 από αυτούς, προκειμένου να διαπιστωθεί αν εμπλέκονται στην υπόθεση.

Κύριος εκτελεστικός βραχίονας του πυρήνα στην Ελλάδα φέρεται ότι ήταν ο 27χρονος Χαϊντέρ, που συνελήφθη στην Ζάκυνθο, και μετά ο 29χρονος Χουσεϊν, που συνελήφθη στην Σπάρτη, οι οποίοι χαρακτηρίζονται ως άτομα «άκρως επικίνδυνα, χωρίς ηθικούς ενδοιασμούς, που θα έκαναν οτιδήποτε για τα χρήματα» ενώ υπάκουαν τυφλά στις οδηγίες του 30χρονου από το Ιράν.

Οι δύο υπήκοοι Πακιστάν που συνελήφθησαν στην Ελλάδα θα αναλάμβαναν να εξαπολύσουν το χτύπημα, έναντι αμοιβής 16.000 ευρώ «για κάθε νεκρό», σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ.

Αστυνομικές πηγές που επικαλείται το κρατικό κανάλι, μεταφέρουν ότι ο 30χρονος φερόμενος ως «εγκέφαλος» είχε στείλει τη διεύθυνση του εστιατορίου. Οι δύο συλληφθέντες, είχαν τραβήξει βίντεο και του είχαν στείλει το υλικό. Αρχικά η οδηγία ήταν για χτύπημα με δηλητηριώδη αέρια, όταν η συναγωγή θα ήταν γεμάτη από κόσμο. Αργότερα συζητήθηκε το ενδεχόμενο χτυπήματος με εκρηκτικές ύλες και όπλα.

Κλιμάκιο της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών παρακολούθησε τις κινήσεις των δύο Πακιστανών και διαπίστωσε πως υπήρχε αναλυτικός σχεδιασμός, κατόπτευση στόχου, καθώς και εμπεριστατωμένη ανάλυση της επιχείρησης που θα εκτελούσαν.

Από τις συνομιλίες που έχουν αποκρυπτογραφηθεί μέχρι στιγμής, προκύπτει ότι ο 30χρονος βεβαίωνε τους δύο Πακιστανούς ότι τους είχε διασφαλίσει τρόπο ασφαλούς διαφυγής από την Ελλάδα για το Ιράν, όπου «θα τους άνοιγαν δικό τους εστιατόριο». Από τις συνομιλίες μεταξύ του καθοδηγητή με τον 27χρονο Χαϊντέρ στην Ζάκυνθο, που διέρρευσαν, φαίνεται ότι ο στόχος ήταν να υπάρξουν πολλοί νεκροί από το χτύπημα στο εβραϊκό εστιατόριο.

Στην αρχή έκαναν λόγο για εκρηκτικά, αλλά ο Χαϊντέρ αποκρίθηκε ότι «δεν ήξερε από αυτά». Ύστερα ανέφερε ότι θα μπορούσε να βρει πυροβόλα όπλα, αλλά φοβόταν. «Έχω ένα φίλο σε άλλο νησί που έχει όπλα (σ.σ. πολεμικά τουφέκια) και πιστόλια», είχε πει ο Χαϊντέρ. «Να πας να τα πάρεις και να μου στείλεις φωτογραφίες να τα κρατάς», του είχε απαντήσει ο καθοδηγητής.

Χαϊντέρ: Φοβάμαι γιατί μπορεί να με «βγάλουν» και πώς θα τα μεταφέρω;

Καθοδηγητής: Πάρε 2-3 τότε και να μπείτε στην κουζίνα, να ανοίξετε τις φιάλες και να βάλετε φωτιά. Στείλε έναν πρώτα να κάνει κατόπτευση, να τραβήξει βίντεο και φωτογραφίες και να μου τις στείλεις.

Σημειώνεται ότι, όπως λένε οι αρχές, τόσο ο Χαϊντέρ όσο και ο Χουσεϊν, είχαν εργαστεί κατά καιρούς σε κουζίνες εστιατορίων και μπαρ και γνώριζαν τους συγκεκριμένους χώρους.

Ο καθοδηγητής είχε ζητήσει η επίθεση να γίνει σε κλειστό χώρο, ώστε να υπάρχουν πολλά θύματα, ενώ ο Χαϊντέρ λέει ότι πρέπει να είναι πολλοί οι νεκροί για «να αξίζουν τα χρήματα που θα πάρουν».

Ο καθοδηγητής ζητάει επίσης να τραβήξουν βίντεο μετά το χτύπημα, που να φαίνονται οι πληγές των θυμάτων καθαρά.

Ακολουθεί ο ενδεικτικός διάλογος:

Καθοδηγητής: 2-3 άτομα πηγαίνετε εκεί και βάλτε φωτιά στην κουζίνα όταν βρείτε ευκαιρία.

Χαϊντέρ: Εγώ θέλω τουλάχιστον να αξίζουν τα χρήματα και θέλω ή στον χώρο ή σε κεντρικό σημείο που θα είναι τουλάχιστον 40 – 50 άτομα.

Καθοδηγητής: Να γίνει η δουλειά με τέτοιο τρόπο ώστε να μην έχουν περιθώριο.

Χαϊντέρ: Θα γίνει, σου το υπόσχομαι, και από τον κάθε τραυματία θα σου στείλω φωτογραφίες και βίντεο.

Καθοδηγητής: Ό,τι πληγή και τραύμα θα υπάρχει να φαίνεται φανερά στα βίντεο.

Η κωδική ονομασία της επιχείρησης ήταν «Υάκινθος».

Οι ίδιοι κύκλοι της ΕΥΠ, χαρακτηρίζουν την υπόθεση ως εξαιρετικά σοβαρή και αναβαθμίστηκε όταν ζήτησαν πληροφορίες από τη Μοσάντ για τον «εγκέφαλο» στο Ιράν.

Όπως ενημέρωσε η Ισραηλινή Υπηρεσία Πληροφοριών, ο 30χρονος είναι «χαρτογραφημένος» και θεωρείται ένας από τους βασικούς στρατολογητές στου εκτελεστικού βραχίονα ιρανικής παραστρατιωτικής οργάνωσης, που λειτουργεί από το 1979 και πραγματοποιεί χτυπήματα εναντίον ισραηλινών στόχων στο εξωτερικό.

Για τις ενέργειες αυτές στρατολογεί άτομα άλλης υπηκοότητας, κυρίως Πακιστανούς, Κούρδους και Αζέρους, ενώ κατά καιρούς έχουν συλληφθεί τέτοια μέλη της σε διάφορες χώρες.

Στην προκειμένη περίπτωση τόσο ο στρατολογητής και καθοδηγητής, όσο και οι δύο συλληφθέντες, κατάγονται από την περιοχή Σαρκόντα του Πακιστάν, που φημίζεται για την εγκληματικότητα και γνωρίζονταν από πριν.

Ο 30χρονος καθοδηγητής, σύμφωνα με την ΕΥΠ και όπως προκύπτει από την ενημέρωση που έδωσε η Μοσάντ, είναι μέλος μιας ιδιαίτερα σκληρής οικογένειας και ο πατέρας του κρατείται στις φυλακές του Πακιστάν για ανθρωποκτονία, ενώ ο αδελφός του επίσης για άλλα βαριά αδικήματα.

Μία μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πριν από ένα μήνα στη Ζάκυνθο, είχε οδηγήσει στη σύλληψη ενός εκ των δύο υπόπτων. Ήταν 5:30 το πρωί, όταν άνδρες της Αντιτρομοκρατικής και στελέχη της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ζακύνθου, έσπασαν ξαφνικά την πόρτα του σπιτιού όπου διέμενε μόνιμα ο ύποπτος. Υπό άκρα μυστικότητα και ύστερα από πολυήμερη παρακολούθηση, οι αστυνομικοί εισέβαλαν στο σπίτι και τον συνέλαβαν, χωρίς εκείνος να προλάβει να αντιδράσει. Ο δεύτερος συνελήφθη στη Σκάλα Λακωνίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο άνδρες είχαν περάσει παράνομα στη χώρα, στην Ορεστιάδα πριν από τέσσερα ή πέντε χρόνια. Οι Αρχές τους είχαν θέσει στο μικροσκόπιο τουλάχιστον τους τρεις τελευταίους μήνες.

Ζούσαν και εργάζονταν αναλαμβάνοντας κυρίως αγροτικές εργασίες σε Ζάκυνθο και Σπάρτη. Τον τελευταίο χρόνο είχαν μετακομίσει στην Αθήνα και διέμεναν σε ενοικιαζόμενο δωμάτιο στην περιοχή της Ομόνοιας. Αμφότεροι κατάγονται από την επαρχία Παντζάμπ από όπου κατάγεται και ο 30χρονος φερόμενος ως «εγκέφαλος».

Συνελήφθησαν πριν ένα μήνα περίπου για παράνομη είσοδο και παραμονή στη χώρα και ήταν κρατούμενοι για διοικητική απέλαση. Στα κινητά τους τηλέφωνα, που κατασχέθηκαν, βρέθηκαν επικοινωνίες τους με ακόμη έναν υπήκοο Πακιστάν, ο οποίος φέρεται να τους προέτρεπε να επιτεθούν στη συναγωγή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τελευταίος έχει κατηγορηθεί για ανθρωποκτονίες.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν χθες ενώπιον του εισαγγελέα, ο οποίος τους άσκησε δίωξη σε βαθμό κακουργήματος. Πήραν προθεσμία και αναμένεται να απολογηθούν στον ανακριτή την Παρασκευή.

Στο πλαίσιο της έρευνας προσήχθησαν πάνω από δέκα άτομα, πακιστανικής υπηκοότητας, που πάντως αφέθηκαν ελεύθερα.

Η έρευνα για την υπόθεση ξεκίνησε προ μηνών, κατόπιν πληροφορίας που δόθηκε στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών από την ισραηλινή Μοσάντ. Την πληροφορία περί ύπαρξης πυρήνα στην Ελλάδα άρχισε να ερευνά τον Νοέμβριο του 2022 η ΕΥΠ, προσεγγίζοντας μέλη της πακιστανικής κοινότητας στη χώρα, πριν καταλήξει στους δύο βασικούς υπόπτους.

Πριν από περίπου ενάμιση μήνα και ενώ τα στελέχη της υπηρεσίας είχαν βεβαιωθεί για τον ύποπτο ρόλο των δύο συγκεκριμένων Πακιστανών υπηκόων (κατόπιν επεξεργασίας και της δραστηριότητάς τους στα social media), ενημέρωσαν για την υπόθεση την Αντιτρομοκρατική.

Στα κινητά τους τηλέφωνα βρέθηκαν φωτογραφίες και βίντεο που επιβεβαιώνουν ότι είχαν προχωρήσει σε κατόπτευση του εβραϊκού εστιατορίου – συναγωγής στου Ψυρρή.

Το Γραφείο του Πρωθυπουργού του Ισραήλ εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση εκ μέρους της Μοσάντ: «Η υπόθεση που αποκαλύφθηκε σήμερα στην Ελλάδα είναι σοβαρό θέμα και αποτράπηκε με επιτυχία από τις ελληνικές δυνάμεις ασφαλείας. Ήταν μια προσπάθεια του Ιράν να διαπράξει τρομοκρατική ενέργεια εναντίον ισραηλινών και εβραϊκών στόχων στο εξωτερικό. Μετά την έναρξη της έρευνας για τους υπόπτους στην Ελλάδα, η Μοσάντ παρείχε πληροφορίες για την αποκάλυψη της υποδομής, των μεθόδων εργασίας της και της σύνδεσης με το Ιράν. Η έρευνα αποκάλυψε ότι η υποδομή που λειτουργούσε στην Ελλάδα αποτελεί μέρος ενός εκτεταμένου ιρανικού δικτύου που διευθύνεται από το Ιράν και εκτείνεται σε πολλές χώρες. Η Μοσάντ, μαζί με τους εταίρους της στην κοινότητα, εργάζεται ακατάπαυστα για να αποτρέψει τις επιδιωκόμενες ιρανικές επιθέσεις σε όλο τον κόσμο».

Την ελληνική κυβέρνηση ευχαρίστησε μέσω Twitter ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Έλι Κοέν. «Θέλω να ευχαριστήσω την ελληνική κυβέρνηση, τις ελληνικές υπηρεσίες πληροφοριών και τις υπηρεσίες ασφαλείας για την αποτροπή της τρομοκρατικής επίθεσης εναντίον εβραϊκών και Ισραηλινών στόχων. Η τρομοκρατία είναι ένας κοινός εχθρός και η καταπολέμησή της είναι η κορυφαία μας προτεραιότητα».

I want to thank the Greek government and the Greek intelligence and security services for thwarting the terrorist attack against Jewish and Israeli targets.

Terrorism is a common enemy, and the fight against it is our top priority. >>

— אלי כהן | Eli Cohen (@elicoh1) March 28, 2023