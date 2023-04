Βίντεο-ντοκουμέντο με τους πυροβολισμούς έξω από την ΑΣΟΕΕ

Φως στο περιστατικό με τους πυροβολισμούς αστυνομικού στη διάρκεια των επεισοδίων έξω από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο (πρώην ΑΣΟΕΕ), στην οδό Πατησίων, ρίχνει βίντεο-ντοκουμέντο.

Ειδικότερα, στο βίντεο φαίνεται το περιπολικό να έχει εγκλωβιστεί στην κίνηση της Πατησίων, ενώ βρίσκεται στο ρεύμα προς Ομόνοια, την ώρα που εξελίσσονται επεισόδια στην είσοδο του ΟΠΑ.

Στο βίντεο ακούγονται τέσσερις πυροβολισμοί και φαίνεται ομάδα κουκουλοφόρων να ρίχνει αντικείμενα προς το όχημα.

Στη συνέχεια υπάρχουν πλάνα που δείχνουν τους νεαρούς με τις κουκούλες να έχουν πλησιάσει το περιπολικό, με τον οδηγό να προσπαθεί να διαφύγει, κάνοντας μανούβρες.

A policeman shot four rounds in the air after being attacked in the center of Athens when his car was attacked with stones.#Athens #Greece pic.twitter.com/8rhNF1q5DB

— CGTN Europe (@CGTNEurope) April 5, 2023