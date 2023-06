Φον ντερ Λάιεν: Βαθύτατα λυπημένη από την είδηση του ναυαγίου στα ανοιχτά των ελληνικών ακτών

Την θλίψη της για το ναυάγιο στην Ελλάδα και τους νεκρούς καθώς και την ανησυχία της για τους αγνοούμενους εξέφρασε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν με ανάρτησή της στο Twitter επισημαίνοντας ότι «πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε μαζί, με τα κράτη μέλη και τις τρίτες χώρες, για να αποτρέψουμε τέτοιες τραγωδίες».

«Βαθύτατα λυπημένη από την είδηση του ναυαγίου στα ανοιχτά των ελληνικών ακτών και τους πολλούς θανάτους που αναφέρθηκαν. Ανησυχώ πολύ για τον αριθμό των αγνοουμένων. Πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε μαζί, με τα κράτη μέλη και τις τρίτες χώρες, για να αποτρέψουμε τέτοιες τραγωδίες», ανέφερε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Deeply saddened by the news of the shipwreck off the Greek coast and the many reported deaths. Very concerned by the number of missing people.

We must continue to work together, with Member States and 3rd countries, to prevent such tragedies.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 14, 2023