Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 16χρονος για διακίνηση υλικού παιδικής πορνογραφίας Ο ανήλικος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης Θεσσαλονίκης που του απήγγειλε κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος και τον παρέπεμψε να απολογηθεί στην 7η τακτική ανακρίτρια. 47" χρόνος ανάγνωσης

Athens, Greece - November 17th, 2019: Greek - Astynomia police sign-logo on a the police car door, outside in Athens.