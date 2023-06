Leading and Managing in the Digital Era: Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του συνεδρίου

Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη το διεθνές συνέδριο με θέμα «Ηγεσία και Διοίκηση στην Ψηφιακή Εποχή» (Leading and Managing in the Digital Era – LMDE 2023) στις 19 και 20 Ιουνίου στην Αθήνα. Το συνέδριο συνδιοργανώθηκε από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Stevens Institute of Technology (ΗΠΑ) και το Ίδρυμα Μποδοσάκη. Το συνέδριο εστίασε σε τέσσερις βασικές θεματικές περιοχές: (1) Ηγεσία και Διακυβέρνηση στην Ψηφιακή Εποχή, (2) το Μέλλον της Εργασίας, (3) Στρατηγική, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στην Ψηφιακή Εποχή και (4) το Μέλλον των Σχολών Διοίκησης στην Ψηφιακή Εποχή. Συγκεκριμένα, υποβλήθηκαν περισσότερες από 100 επιστημονικές εργασίες, από τις οποίες παρουσιάστηκαν αυτές που κρίθηκαν από τη διεθνή επιστημονική επιτροπή του συνεδρίου ως οι καλύτερες, σε 4 παράλληλες συνεδρίες στη διάρκεια του διήμερου. Σε αυτό, συμμετείχαν περίπου 200 σύνεδροι από όλο τον κόσμο (Βόρεια Αμερική, Λατινική Αμερική, Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Ασία, Αυστραλία).

Στις πέντε βασικές ομιλίες που φιλοξένησε, παρουσιάστηκαν το ταξίδι ψηφιακού μετασχηματισμού του Ομίλου ΟΤΕ, οι προκλήσεις για την προαγωγή της Διαφορετικότητας, Ισότητας και Συμπερίληψης από την οπτική της Διεθνούς Ένωσης Πληροφοριακών Συστημάτων (AIS) και οι προκλήσεις για τις Σχολές Διοίκησης (Business Schools) από καταξιωμένους καθηγητές με ηγετικό ρόλο Κοσμήτορα ή Αντιπρύτανη στις ΗΠΑ.

Ο Πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δημήτρης Μπουραντώνης.

Σε αντιδιαστολή με άλλα διεθνή συνέδρια που εστιάζουν αποκλειστικά σε επιστημονικά θέματα, το LMDE φιλοξένησε παρουσιάσεις και συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης (panel) και από τον επιχειρηματικό κόσμο, με ιδιαίτερη αναφορά στη σημασία της ψηφιακής επιχειρηματικότητας και σε επιτυχημένες επιχειρηματικές προσπάθειες ψηφιακού μετασχηματισμού και καινοτομίας, συμβάλλοντας στη σύνδεση του πανεπιστημιακού και επιχειρηματικού τρόπου σκέψης.

Η αποτίμηση του συνεδρίου, βάσει των σχολίων των συμμετεχόντων κρίνεται ως ιδιαίτερα επιτυχημένη. Μετά τη λήξη του κυρίως συνεδρίου στην Αθήνα, αρκετοί από τους συνέδρους συνεχίζουν τον επιστημονικό διάλογο σε ένα Research and Doctoral Colloquium με παρουσίαση επιλεγμένων ερευνητικών έργων και διδακτορικών ερευνών στην Ερμούπολη της Σύρου στις 21-23 Ιουνίου.

Ο Πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητής Δημήτρης Μπουραντώνης, μετά την ολοκλήρωση του Συνεδρίου στην Αθήνα, δήλωσε: «Το διεθνές συνέδριο “LEADERSHIP AND MANAGEMENT IN THE DIGITAL ERA” αποτελεί σημείο αναφοράς στο παρόν και στο μέλλον της επιχειρηματικότητας και της εκπαίδευσης. Τα θέματα που πραγματεύθηκε αφορούν στα πιο σύγχρονα αντικείμενα της ηγεσίας και της διακυβέρνησης στην ψηφιακή εποχή, στο μέλλον της εργασίας, στη στρατηγική, στην καινοτομία, αλλά και στο μέλλον των Business Schools στη νέα εποχή. Αυτή η συνύπαρξη και η ολοκληρωμένη προσέγγιση των θεμάτων της ηγεσίας, της επιχειρηματικότητας και της εκπαίδευσης, αποτελούν το διαφοροποιητικό στοιχείο και τη μοναδικότητα του συνεδρίου αυτού διεθνώς. Εντυπωσιακή ήταν η απήχησή του σε μεγάλες προσωπικότητες και διακεκριμένους επιστήμονες από κορυφαία πανεπιστήμια από όλο τον κόσμο, καθώς και σε υψηλόβαθμα στελέχη διεθνών οργανισμών και επιχειρήσεων. Να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά φιλοξενήθηκε ένα τέτοιο συνέδριο στη χώρα μας σε αυτά τα επιχειρηματικά και επιστημονικά πεδία. Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε συνεργασία με το Stevens Institute of Technology των ΗΠΑ και το Ίδρυμα Μποδοσάκη δείχνουν έμπρακτα το δρόμο, αλλά και τους ορίζοντες της εξωστρέφειας, της ανάπτυξης και της ταύτισης με τις ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας».

Η Πρόεδρος του Ιδρύματος Μποδοσάκη κυρία Αθηνά Δεσύπρη, τόνισε: «Σε μια εποχή που ο κόσμος αλλάζει ραγδαία λόγω της τεχνολογίας και της κλιματικής κρίσης και οι επιχειρήσεις χρειάζονται στελέχη με νέες γνώσεις και νέες δεξιότητες, ικανά να διαχειριστούν τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες αυτής της νέας εποχής, τα business schools δεν μπορούν να παραμένουν ίδια. Οφείλουν να επαναπροσδιορίζουν τακτικά όχι μόνο την εκπαιδευτική ύλη αλλά και τα μέσα και τον τρόπο μετάδοσης της γνώσης που χρησιμοποιούν, ώστε να ετοιμάζουν σύγχρονα στελέχη τα οποία μπορούν να διοικούν λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις στον πλανήτη. Το διεθνές αυτό συνέδριο είναι το πρώτο που διερευνά αυτή την κατεύθυνση και το Ίδρυμα Μποδοσάκη συμμετείχε ως συνδιοργανωτής στο πλαίσιο των κοινωφελών σκοπών του για την προαγωγή της παιδείας».