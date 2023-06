Αεροδρόμιο Σκιάθου: «Φλερτάροντας» με τον κίνδυνο για μια φωτογραφία

Ακόμη ένα περιστατικό ήρθε στη δημοσιότητα από τo αεροδρόμιο της Σκιάθου, με τον αέρα από τις τουρμπίνες αεροσκάφους να παρασύρει τους τουρίστες, οι οποίοι, αν και γνωρίζουν την επικινδυνότητα του σημείου, επιλέγουν να θέσουν σε κίνδυνο τον εαυτό τους για μία φωτογραφία.

«Εδώ είναι μια μικρή προεπισκόπηση του απόλυτου χάους που επικρατεί όταν οι άνθρωποι υποτιμούν τη δύναμη του κινητήρα στα αεροσκάφη», έγραψε χρήστης του Twitter που επισκέφθηκε το νησί την περασμένη εβδομάδα.

Just downloaded my Skiathos videos from last week, here’s a small preview of the absolute chaos when people underestimate the power of aircraft engines! pic.twitter.com/ll2g9nY8AA

— Callum Hodgson (@avgeekcal) June 21, 2023