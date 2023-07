Σε επιφυλακή όλη η χώρα για τον «Κλέωνα»

Ενας, αλλά «Κλέων». Η ζέστη άργησε ένα μήνα φέτος το καλοκαίρι, αλλά μέσα σε λίγες ημέρες θα καλύψει το χαμένο έδαφος. Η κακοκαιρία «Cleon», κατά την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, θα δημιουργήσει συνθήκες ασφυξίας σε όλη τη χώρα από σήμερα Τετάρτη έως και τις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας, με θερμότερες ημέρες την Παρασκευή 14/7 και το Σάββατο 15/7.

Σήμερα, υψηλές θερμοκρασίες θα επικρατήσουν κυρίως στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά, με τη μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας να φθάνει στο εσωτερικό της Στερεάς Ελλάδας και της Θεσσαλίας έως και τους 40° C. Αύριο Πέμπτη τα καιρικά φαινόμενα θα επηρεάσουν σχεδόν όλη τη χώρα, με το θερμόμετρο ακόμη και στην κεντρική Μακεδονία και στο εσωτερικό της Ηπείρου να φθάνει τους 40° C. Στο εσωτερικό της Στερεάς και της Θεσσαλίας το θερμόμετρο θα δείξει 41° C, ενώ οι ελάχιστες τιμές θα κυμανθούν μεταξύ 27-29° C. Την Παρασκευή ο καύσωνας θα κορυφωθεί, με τις ελάχιστες τιμές της θερμοκρασίας στα βόρεια ηπειρωτικά μεταξύ 30-32° C. Ξανά οι πιο δύσκολες συνθήκες θα διαμορφωθούν στο εσωτερικό της Στερεάς με 41-42° C και στο εσωτερικό της Θεσσαλίας με 43° C και ελάχιστες τιμές περί τους 28 με 30 βαθμούς. Στα μεγάλα αστικά κέντρα και ιδιαίτερα στην Αττική αναμένονται τιμές πάνω από τους 40 βαθμούς. Ιδια εικόνα και το Σάββατο, ενώ σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, αν και προβλέπεται μικρή πτώση της θερμοκρασίας την Κυριακή, οι συνθήκες καύσωνα θα διατηρηθούν έως την αρχή της επόμενης εβδομάδας.

Οπως είναι προφανές, ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται επί ποδός. Χθες στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη πραγματοποιήθηκε έκτακτη διυπουργική σύσκεψη με τη συμμετοχή δήμων, περιφερειών, της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής, του ΕΚΑΒ και του ΔΕΔΔΗΕ, ώστε να στηθεί ένας σχεδιασμός αντιμετώπισης του καύσωνα. Ο σχεδιασμός θα μεταβάλλεται ανάλογα με τα νέα δεδομένα που θα φθάνουν στα αρμόδια υπουργεία από την ΕΜΥ. Ανάλογα με την εξέλιξη του φαινομένου, σύμφωνα με το υπουργείο Πολιτισμού, υπάρχει το ενδεχόμενο διακοπής του ωραρίου λειτουργίας συγκεκριμένων αρχαιολογικών χώρων τις επίμαχες ώρες. Σε κάθε περίπτωση, ειδικά για την Ακρόπολη, θα τοποθετηθούν –με φροντίδα του Οργανισμού Ανάπτυξης και Διαχείρισης Πολιτιστικών Πόρων– σκίαστρα, ενώ σε συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό θα διανέμονται δωρεάν νερά στους επισκέπτες για τις ώρες με πολύ υψηλές θερμοκρασίες.

Για την προστασία των εργαζομένων οι αρμόδιες υπηρεσίες θα εξετάσουν το ενδεχόμενο μεταβολών στα ωράρια λειτουργίας των υπηρεσιών του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, με έμφαση στον περιορισμό των άσκοπων μετακινήσεων μεγάλου αριθμού ατόμων τις θερμότερες ώρες.

Ευάλωτες ομάδες

Το υπουργείο Υγείας θυμίζει ότι τον μεγαλύτερο κίνδυνο διατρέχουν οι ηλικιωμένοι, τα μωρά και τα μικρά παιδιά, οι έγκυες και θηλάζουσες γυναίκες, τα άτομα που είναι υπέρβαρα ή παχύσαρκα, τα άτομα που εργάζονται ή ασκούνται έντονα σε ζεστό περιβάλλον, τα άτομα με χρόνιες παθήσεις (καρδιαγγειακές παθήσεις, υπέρταση, σακχαρώδη διαβήτη, πνευμονοπάθειες, νεφροπάθειες, ηπατοπάθειες, ψυχική νόσο, άνοια, αλκοολισμό ή κατάχρηση ναρκωτικών ουσιών κ.λπ.), τα άτομα με οξεία νόσο, όπως λοίμωξη με πυρετό ή γαστρεντερίτιδα (διάρροια ή/και έμετο) και τα άτομα που παίρνουν διουρητικά, αντιχολινεργικά, ψυχοφάρμακα, ορμονούχα (συμπεριλαμβανομένης της ινσουλίνης και των αντιδιαβητικών δισκίων). Οι τελευταίοι καλό είναι να συμβουλευθούν τον γιατρό τους για την ενδεχόμενη τροποποίηση της δοσολογίας τις δύσκολες ημέρες που έρχονται.

Σε όλους συνιστάται η παραμονή σε χώρους που κλιματίζονται, το ελαφρύ ντύσιμο με ανοιχτόχρωμα ρούχα από πορώδες υλικό, η χρήση καπέλου, η αποφυγή βαριάς σωματικής εργασίας ή πολύωρων ταξιδιών με μέσα συγκοινωνίας που δεν διαθέτουν κλιματισμό. Προτείνονται χλιαρά ντους κατά τη διάρκεια της ημέρας και τοποθέτηση δροσερών επιθεμάτων στο κεφάλι και στον λαιμό. Κρίσιμο είναι τις επόμενες ημέρες να μην εγκαταλείψουμε μόνους τους ηλικιωμένους.