Πυρκαγιές: Ο επικίνδυνος συνδυασμός ανέμων και χαμηλής υγρασίας εδάφους

Εξαιρετικά ευνοϊκές για την εκδήλωση και τη γρήγορη διάδοση πυρκαγιών επικρατούσαν χθες στην περιοχή Κουβαρά Αττικής, όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά στην ανατολική Αττική. Σύμφωνα με τα στοιχεία που επεξεργάστηκε η πυρομετεωρολογική ομάδα Flame της μονάδας Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο συνδυασμός αυξημένης ευφλεκτότητας της δασικής καύσιμης ύλης και ενισχυμένων βορειοανατολικών ανέμων αποτελούσαν πολύ θετικούς όρους για το φούντωμα και τη διάδοση της φωτιάς.

«Οι ζεστές ημέρες που προηγήθηκαν, με αποκορύφωμα τις συνθήκες καύσωνα που επικράτησαν Παρασκευή και Σάββατο, προκάλεσαν αυξημένη ξηρότητα στη δασική καύσιμη ύλη, κυρίως στα λεπτά μικρά κλαδιά και τα πεσμένα φύλλα», λέει στην «Κ» ο Θοδωρής Γιάνναρος, από την ομάδα Flame. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ομάδας, η «ευφλεκτότητα των δασικών καυσίμων ήταν εξαιρετικά υψηλή, με εκτιμώμενη υγρασία νεκρών δασικών καυσίμων χαμηλότερη του 8%», μια υγρασία που τα μετατρέπει σε ιδιαίτερα εύφλεκτα.

Επιπροσθέτως, σημείωνε η ομάδα του Flame, «οι ξηρές συνθήκες σε συνδυασμό με τους ενισχυμένους ανέμους αυξάνουν σημαντικά την πιθανότητα κηλιδώσεων, δηλαδή την έναρξη νέων εστιών σε απόσταση από το κύριο μέτωπο, λόγω της δημιουργίας και μεταφοράς καυτρών».

«Είχαμε προειδοποιήσει τις Αρχές με συγκεκριμένες ανακοινώσεις από το τέλος της προηγούμενης εβδομάδας, πως θα υπήρχαν πολύ επικίνδυνες συνθήκες, ειδικά μόλις θα ξεκινούσαν οι άνεμοι», υπογραμμίζει στην «Κ» ο κ. Γιάνναρος. Οσον αφορά τους ανέμους, με βάση το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του δικτύου του Αστεροσκοπείου, στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς έπνεαν στη 1 μ.μ. της Δευτέρας 17 Ιουλίου βορειοανατολικοί άνεμοι 5-6 μποφόρ, με ριπές που ξεπερνούσαν τα 50 km/h. Η θερμοκρασία εκείνη την ώρα είχε φθάσει τους 33° C-34° C.

Αυξάνεται η πιθανότητα κηλιδώσεων, δηλαδή η έναρξη νέων εστιών σε απόσταση από το κύριο μέτωπο, λόγω μεταφοράς καυτρών.

Το ανησυχητικό στοιχείο, το οποίο εκτιμούσαν χθες το απόγευμα οι ερευνητές της ομάδας Flame, ήταν πως η ευφλεκτότητα των νεκρών δασικών καυσίμων θα παρέμενε ιδιαίτερα υψηλή και κατά τη διάρκεια των νυχτερινών ωρών, με τιμές υγρασίας κάτω του 10%-11%. «Παρόμοια ποσοστά υγρασίας είναι ευνοϊκά για τη διάδοση της φωτιάς», σημειώνει ο κ. Γιάνναρος. Οπως εξηγεί ο συνεργάτης του Αστεροσκοπείου, «όταν έχει υγρασία κάτω του 12%, η πολύ λεπτή δασική ύλη είναι εύφλεκτη. Οταν η υγρασία είναι κάτω του 10%, τότε οι συνθήκες είναι πολύ επικίνδυνες».

Ανάλογες συνθήκες πάντως επικρατούσαν σε πολλές περιοχές της χώρας, καθώς είχε προηγηθεί το τετραήμερο πενταήμερο των πολύ υψηλών θερμοκρασιών και των συνθηκών καύσωνα, ενώ από την Κυριακή ξεκίνησαν και οι αρκετά ισχυροί άνεμοι. Είναι αυτό που περιγράφουν οι πυρομετεωρολόγοι ως καιρό «hot, dry, windy», δηλαδή καιρικές συνθήκες ζεστές, ξηρές και με ανέμους. Σε αυτές τις συνθήκες απαιτείται αυξημένη επαγρύπνηση από όλους και ειδικά από τις Αρχές.

Για σήμερα Τρίτη 18 Ιουλίου η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προειδοποιεί για πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών (κατηγορίας 4) στις εξής περιοχές: Αττική, τμήματα της Βοιωτίας, κεντρική και νότια Εύβοια, Κορινθία, Αργολίδα, τμήματα της Λακωνίας, Κυκλάδες, νησιά βορείου Αιγαίου (Λέσβος, Σάμος, Χίος, Ικαρία) και Κρήτη.

Η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κρήτης τονίζει με ανακοίνωσή της, πως για σήμερα υπάρχει απαγόρευση καπνίσματος σε κυψέλες μελισσών, απαγόρευση εκτέλεσης θερμών εργασιών και κάθε χρήσης ψησταριών, αλλά και οποιασδήποτε χρήσης πυρός σε δάση, δασικές, χορτολιβαδικές και αγροτικές εκτάσεις κ.λπ. Επίσης, υπάρχει απαγόρευση διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων σε περιοχές NATURA, καθώς και σε δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση. Εξαιρούνται της απαγόρευσης αυτής τα πρόσωπα που κατοικούν ή εργάζονται στις συγκεκριμένες περιοχές. Ας σημειωθεί πως και στην Κρήτη οι συνθήκες είναι πολύ ευνοϊκές αυτό το διάστημα για την εκδήλωση και διάδοση πυρκαγιών, καθώς τις προηγούμενες μέρες αναπτύχθηκαν υψηλότατες θερμοκρασίες, από τις πιο ψηλές στη χώρα το προηγούμενο καυτό διάστημα. Χαρακτηριστικά, το Σάββατο 15 Ιουλίου στο Ελαφονήσι Χανίων το θερμόμετρο έδειξε 44,2 βαθμούς Κελσίου, στο Πετροκεφάλι Μοιρών 44,1° C και στη Σίβα Ηρακλείου 43,8° C. Την Κυριακή 16 Ιουλίου στο Πετροκεφάλι Μοιρών αναπτύχθηκε θερμοκρασία 40,9° C και στη Σίβα Ηρακλείου 40,7° C.

Ανάλογες ανακοινώσεις εξέδωσαν και οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας άλλων περιφερειών.