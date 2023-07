ΕΕ: Κινητοποίηση για την Ελλάδα λόγω πυρκαγιών – Συνδρομή με 4 καναντέρ από Γαλλία και Ιταλία

Τέσσερα canadair από τη Γαλλία και την Ιταλία αναμένεται να φτάσουν στην Ελλάδα για να συνδράμουν στην κατάσβεση των πυρκαγιών, μετά την ενεργοποίηση του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, όπως αναφέρει, σε ανάρτησή του στο Twitter, ο επίτροπος Διαχείρισης Κρίσεων, Γιάνες Λέναρσιτς.

Following 🇬🇷 request for assistance to tackle #wildfires in the #Attica region, we are mobilising 2 Canadairs from the EU Civil Protection Pool in 🇨🇵 and 2 Canadairs from our #rescEU fleet in 🇮🇹, expected to arrive still today.

The 🇪🇺-prepositioned 🇷🇴👨‍🚒 are already assisting. https://t.co/qTMRhQDbzI

— Janez Lenarčič (@JanezLenarcic) July 18, 2023