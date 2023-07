Πιο ισχυρό το δεύτερο κύμα καύσωνα

Το δεύτερο κύμα του παρατεταμένου φετινού καύσωνα είναι προ των πυλών, καθώς από την Πέμπτη αναμένεται νέα άνοδος των θερμοκρασιών σε επίπεδα άνω των 40 βαθμών Κελσίου! Οι υψηλότατες θερμοκρασίες θα ενισχυθούν από Παρασκευή, φθάνοντας τους 41° C-44° C μέχρι και την Κυριακή 23 Ιουλίου, διαμορφώνοντας ένα τετραήμερο ασφυκτικής ζέστης. Από Δευτέρα 24 Ιουλίου θα υπάρξει μια σχετική πτώση της θερμοκρασίας, παραμένοντας όμως σε υψηλά επίπεδα και τις επόμενες ημέρες.

Συνολικά, από την Τετάρτη 5 Ιουλίου, όταν άρχισε η χώρα να μπαίνει στη θερμή αγκαλιά του «Κλέωνα», έως την Κυριακή, θα έχουν συμπληρωθεί δώδεκα ημέρες καύσωνα, διαμορφώνοντας ένα από τα πιο μακρόσυρτα κύματα ζέστης των τελευταίων ετών. Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι υψηλές θερμοκρασίες και τις νυχτερινές ώρες, οι οποίες όχι μόνο καταπονούν τον πληθυσμό και επιτείνουν το αίσθημα δυσφορίας, αλλά δεν δίνουν και δυνατότητα στις πυροσβεστικές δυνάμεις να παρέμβουν σε περιπτώσεις πυρκαγιάς και να βρουν τη φωτιά εξασθενημένη.

Κλιματική απορρύθμιση

Ο ισχυρός καύσωνας μακράς διαρκείας «Κλέων» είναι μια ακόμη έκφραση της πύκνωσης της εμφάνισης θερμών επεισοδίων το καλοκαίρι και στην Ελλάδα, εξέλιξη που σχετίζεται με την κλιματική κρίση, με τη Μεσόγειο να αναδεικνύεται σε hot spot της κλιματικής απορρύθμισης. Είναι χαρακτηριστική η καταγραφή των καυσώνων διαρκείας (πάνω από 8-10 ημέρες) από τον Ιούλιο του 1987. Από τους 12 που έχουν εκδηλωθεί από τότε μέχρι και τον φετινό «Κλέωνα», οι 10 έχουν εμφανιστεί μετά το 2000. Από εκεί που είχαμε έναν καύσωνα διαρκείας ανά δεκαετία, έχουμε φθάσει να έχουμε 3-4 κάθε δεκαετία του 21ου αιώνα και την τρέχουσα δεκαετία να μετράμε ήδη τον τρίτο στο τρίτο έτος!

«Στο Πανεπιστήμιο Αθηνών έχει υπολογισθεί ότι άνοδος 0,5 βαθμών σε ειδικά ευαίσθητες περιοχές όπως η Μεσόγειος αυξάνει κατά 30 ημέρες τη διάρκεια των υψηλών θερμοκρασιών και κατά πέντε τις ημέρες καύσωνα. Μια δασική πυρκαγιά αυξάνει κατά επτά φορές τον κίνδυνο πλημμυρών, κατά τέσσερις φορές τον κίνδυνο διάβρωσης του εδάφους και κατά τρεις φορές τον κίνδυνο κατολισθήσεων, ενώ όλα αυτά συντελούν στην προέλαση της ερημοποίησης και βέβαια στην περαιτέρω επιτάχυνση της αύξησης της θερμοκρασίας. Ενας φαύλος δηλαδή κύκλος, του οποίου η ταχύτητα εξέλιξης συνεχώς αυξάνεται», αναφέρει ο καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών του ΕΚΠΑ και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας.

«Ανοδος κατά 0,5°C σε περιοχές όπως η Μεσόγειος αυξάνει κατά 30 ημέρες τη διάρκεια των υψηλών θερμοκρασιών και κατά 5 τις ημέρες καύσωνα».

Από αύριο Πέμπτη η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΥ, θα φθάσει στα ηπειρωτικά τους 40° C με 42° C και κατά τόπους τους 43° C, στα νησιά του Ιονίου τους 39° C με 41° C και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 37 με 39 βαθμούς Κελσίου. Οι αυξημένες θερμοκρασίες συνδυάζονται με εξασθένηση των ανέμων, καθώς μόνο στα πελάγη (Ιόνιο και Αιγαίο) θα φθάσουν τα 3-5 μποφόρ.

Από την Παρασκευή 21 Ιουλίου η ζέστη θα είναι πιο έντονη, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει στα ηπειρωτικά στους 41° C με 43° C και κατά τόπους στο εσωτερικό της Θεσσαλίας και της Στερεάς τους 44° C! Ακόμα και στη νησιωτική χώρα τα θερμόμετρα θα δείξουν 38° C με 41° C. Σε ανάλογα επίπεδα θα κινηθούν οι θερμοκρασίες το Σάββατο και την Κυριακή, με τους ανέμους να πνέουν λίγο ενισχυμένοι στο νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά βόρειοι και μέχρι 6 μποφόρ.

Η εξασθένηση των ανέμων από Πέμπτη – Παρασκευή μπορεί να βοηθήσει στην επιβράδυνση της εξάπλωσης πύρινων μετώπων, αν και η μεγάλη άνοδος της θερμοκρασίας, σε συνδυασμό με τη μεγάλη ξηρότητα του εδάφους και της δασικής καύσιμης ύλης δίνουν το υπόβαθρο για εκδήλωση δασικών πυρκαγιών.

Το 2021 οι μεγάλες πυρκαγιές σε Βαρυμπόμπη και βόρεια Εύβοια ξέσπασαν και αναπτύχθηκαν χωρίς ισχυρούς ανέμους, δημιουργώντας από ένα σημείο και μετά τις δικές τους τοπικές συνθήκες που έδιναν ώθηση στη φωτιά.

Σε συνδυασμό βέβαια με τις μεγάλες ελλείψεις και τραγικές ανεπάρκειες της διαδικασίας πυρόσβεσης.