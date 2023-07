Το Ισραήλ στέλνει δύο πυροσβεστικά αεροπλάνα στην Ελλάδα

Δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη στέλνει η κυβέρνηση του Ισραήλ στην Ελλάδα προκειμένου να συνδράμουν στην κατάσβεση των πυρκαγιών.

Οπως αναφέρεται σε ανάρτηση του πρωθυπουργικού γραφείου, ανταποκρινόμενος σε ελληνικό αίτημα ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αποφάσισε να στείλει δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη από τη Μοίρα Ελάντ για να βοηθήσουν την Ελλάδα για όσο χρόνο χρειαστεί.

Huge wildfires have broken out in Greece in the past 24 hours. The Greek Government requested that Israel dispatch firefighting aircraft.

Prime Minister Netanyahu has decided to send 2 firefighting aircraft from the Elad Squadron to assist Greece for as much time as necessary.

— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) July 19, 2023