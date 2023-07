Ενδείξεις για καύσωνα ή πολλή ζέστη μέχρι το τέλος Ιουλίου

Δύο ακόμη διαδοχικά κύματα καύσωνα θα αντιμετωπίσουμε τις επόμενες ημέρες, με τις συνθήκες υψηλής ζέστης να εκτείνονται μέχρι τα τέλη Ιουλίου – συνθήκες που δημιουργούν πολύ επικίνδυνους όρους για την εκδήλωση και την εξάπλωση δασικών πυρκαγιών.

Ειδικότερα, από σήμερα Πέμπτη οι μέγιστες θερμοκρασίες τις μεσημεριανές ώρες θα φθάσουν ή και θα ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιοχές.

Στην Αττική τα θερμόμετρα θα δείξουν σαραντάρι, ενώ στο εσωτερικό της Θεσσαλίας και της Στερεάς θα φθάσουν ακόμη και τους 43° C! Οι θερμοκρασίες θα ανέβουν περαιτέρω αύριο και μέχρι την Κυριακή (έως και 44° C στα ενδότερα Θεσσαλίας και Στερεάς). Το κύμα αυτό θα κοπάσει τη Δευτέρα, όπου οι θερμοκρασίες θα πέσουν από δύο έως πέντε βαθμούς (κυρίως στα ανατολικά), ενώ θα ενισχυθούν και οι άνεμοι, αυξάνοντας όμως ιδιαίτερα τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ειδικά σε συνθήκες μεγάλης ξηρότητας του εδάφους λόγω των υψηλών θερμοκρασιών.

Από την Τρίτη 25 Ιουλίου, όμως, η θερμοκρασία θα αρχίσει ξανά να ανεβαίνει και σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία θα ακολουθήσει νέο κύμα καύσωνα το οποίο θα διαρκέσει μέχρι τις 28 Ιουλίου (η πρόγνωση δεν είναι ασφαλής ακόμη). Θα πρόκειται για το τρίτο κύμα καύσωνα, μέσα στο θερμό κύμα διαρκείας, που ξεκίνησε στις 5 Ιουλίου με το όνομα «Κλέων» και έχει καλύψει το μεγαλύτερο μέρος του Ιουλίου.

Η θερμοκρασία σε ύψος περίπου 1.500 μέτρων πάνω από τη μέση στάθμη της θάλασσας κυμαίνεται έως και 14° C πάνω από τη μέση κλιματική τιμή της περιόδου 1991-2020, σύμφωνα με την ιστοσελίδα meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Χαρακτηριστικό αυτής της θερμής περιόδου είναι η εκτεταμένη έκταση που καλύπτουν οι θερμές αέριες μάζες, κατακλύζοντας όλη τη λεκάνη της Μεσογείου, φθάνοντας μέχρι την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. «Η θερμοκρασία πιθανόν θα ξεπεράσει τοπικά τους 45° C τις επόμενες ημέρες, τιμή που ήδη σημειώθηκε την Τρίτη 18.7 και την Τετάρτη 19.7 στη Σικελία», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Σήμερα θα ανέβει στα ηπειρωτικά στους 40 με 42 και κατά τόπους σε Θεσσαλία, δυτική Στερεά και δυτική Πελοπόννησο στους 43 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα κυμαίνεται από 28° C έως 40° C, ενώ στις παραθαλάσσιες περιοχές η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Την Παρασκευή θα σημειώσει άνοδο και θα κυμανθεί σε πολύ υψηλά επίπεδα. Θα φθάσει στα ηπειρωτικά τους 41° C-43° C και κατά τόπους στο εσωτερικό της Θεσσαλίας και της Στερεάς τους 44° C και στη νησιωτική χώρα τους 38 με 41 βαθμούς Κελσίου. Στα ίδια επίπεδα θα κινηθούν οι θερμοκρασίες το Σάββατο και την Κυριακή. Τη Δευτέρα θα ενισχυθούν οι άνεμοι, οι οποίοι θα πνέουν με 4-6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Μέσα στις αποπνικτικές αυτές συνθήκες κι ενώ οι κάτοικοι της πρωτεύουσας αναζητούν λίγη δροσιά και περιοχές πρασίνου, η Περιφέρεια Αττικής, με εντολή του Γ. Πατούλη, «για προληπτικούς λόγους αποφυγής απώλειας ανθρώπινης ζωής και κακόβουλων ενεργειών» αποφάσισε να κλείσει όλα τα πάρκα αρμοδιότητας της Περιφέρειας και μάλιστα για όσο επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες! Ετσι, κλειστά θα παραμείνουν το Πάρκο Τρίτση, το Πεδίον του Αρεως, ο Λόφος Φινοπούλου και το Αττικό Αλσος. Ακριβώς τότε που χρειάζονται περισσότερο…