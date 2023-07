Πέμπτη εφιαλτική νύχτα στη Ρόδο: Εικόνες «Αποκάλυψης» στο νησί

Με τις φλόγες να «σαρώνουν» τεράστιες εκτάσεις γης, παίρνοντας «ώθηση» από ανέμους έντασης 7 μποφόρ, και τους κατοίκους να τρέχουν να διαφύγουν με κάθε μέσο εκκενώνοντας χωριά και ξενοδοχεία… Έτσι εξελίχθηκε η σημερινή μέρα στο Νησί των Ιπποτών, μια εξαιρετικά δύσκολη μέρα η οποία πλέον δίνει τη θέση της σε μια εξίσου δύσκολη, εάν όχι δυσκολότερη, νύχτα.

Ο Ρόδος καίγεται ήδη από την περασμένη Τετάρτη, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να καλούνται να αντιμετωπίσουν καθημερινά αλλεπάλληλες αναζωπυρώσεις.

Μέσα σε αυτό το διάστημα των πέντε ημερών μάλιστα, οι φωτιές έχουν πλήξει διαφορετικές περιοχές του νησιού, στα βόρεια (Κάμειρος), στα δυτικά (Ατάβυρος), στα κεντρικά (Λάερμα) στα ανατολικά (Λίνδος, Λάρδος) και στα νότια/νοτιοανατολικά (Κιοτάρι).

Σήμερα το μεσημέρι, πυρκαγιά έκαιγε νότια από το χωριό Λάερμα όπου επιχειρούσαν πυροσβεστικές δυνάμεις οι οποίες όμως δεν κατάφεραν να ανακόψουν την πορεία της με αποτέλεσμα οι φλόγες να κινηθούν νοτιότερα προς τα χωριά Λάρδος και Πυλώνα οι κάτοικοι των οποίων έλαβαν μηνύματα από το 112 για να απομακρυνθούν.

Σημειώνεται ότι όπως αναφέρουν κάτοικοι της Ρόδου, η ημέρα σήμερα ξεκίνησε με «άπνοια» ενώ και τις περασμένες ημέρες, παρά τις αναζωπυρώσεις, υπήρχε εικόνα… ύφεσης.

Ωστόσο σήμερα, από το μεσημέρι και μετά, άνεμοι άρχισαν να πνέουν με ένταση 7 μποφόρ «ταξιδεύοντας» τις φλόγες, ενώ εντολή εκκένωσης μέσω του 112 έλαβαν και όσοι διέμεναν σε ξενοδοχειακές μονάδες στις περιοχές Ασκληπιείο, Κιοτάρι, Γεννάδι και Κάλαθος.

Ξενοδοχειακές μονάδες που βρίσκονται στην περιοχή Κιοτάρι της νότιας Ρόδου υπέστησαν σήμερα φθορές από τη φωτιά (περιφερειακά, όχι στις κεντρικές τους εγκαταστάσεις) και εκκενώθηκαν από τους τουρίστες που διέμεναν σε αυτές, ενώ κάηκε και γνωστό beach bar στην περιοχή της Γλύστρας.

Αυτήν την περίοδο υπολογίζεται ότι βρίσκονται στη Ρόδο περίπου 200.000 τουρίστες, οι περίπου 8.000 από τους οποίους ήταν στις πληγείσες από τις φωτιές περιοχές.

Στην προσπάθειά τους να απομακρυνθούν προληπτικά από το πύρινο μέτωπο, τουρίστες και κάτοικοι έφυγαν με κάθε μέσο: με αγροτικά φορτηγά, δημοτικά λεωφορεία, ιδιωτικά αυτοκίνητα, οχήματα της αστυνομίας και του στρατού αλλά και πεζή, ενώ υπήρξαν και πολλοί πολίτες που κατέληξαν σε παραλίες της νότιας Ρόδου από τις οποίες απεγκλωβίστηκαν με σκάφη, διά θαλάσσης. Σημειώνεται ότι στις επιχειρήσεις απεγκλωβισμού πήραν μέρος όχι μόνο πλωτά του λιμενικού αλλά και ιδιωτικά σκάφη που είχαν επιταχθεί για αυτόν τον σκοπό.

Όπως προκύπτει πάντως μέσα από αναρτήσεις τουριστών στα social media, αν και η νύχτα έχει πια πέσει για τα καλά υπάρχουν ακόμη εκατοντάδες εγκλωβισμένοι σε παραλίες του νησιού όπως για παράδειγμα στο Γεννάδι.

A stranger has picked us up and taken us to Gennadi beach – or as close to it as they could. We’re at a dead end. Hundreds of worried people here. @jet2tweets please get the buses here. pic.twitter.com/y3lPw4rChF

— Calderglen English 🏳️‍🌈 (@CglenEnglish) July 22, 2023