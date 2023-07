Ανεξέλεγκτη καίει για έκτη μέρα η φωτιά στη Ρόδο

Εκτός ελέγχου μαίνεται πλέον για έκτη μέρα στη Ρόδο την Κυριακή η μεγάλη πυρκαγιά που έχει σαρώσει το νησί οδηγώντας στην απομάκρυνση χιλιάδων κατοίκων και επισκεπτών από ξηράς και θαλάσσης, ενώ δεκάδες χιλιάδες τουρίστες ανησυχούν για την εξέλιξη της φωτιάς.

Όπως ενημέρωσε το πρωί της Κυριακής ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοποιός μιλώντας στην ΕΡΤ, η φωτιά στο νησί καίει σε τρία ενεργά μέτωπα, σε νότια, κεντρική και βόρεια Ρόδο, εν μέσω ισχυρών ανέμων έως και οκτώ μποφόρ.

Εχουν ήδη υποστεί πολύ σοβαρές ζημιές σπίτια και ξενοδοχεία στο Σμαραγδένιο Νησί, ωστόσο, όπως τόνισε ο κ. Αρτοποιός, είναι εξαιρετικά νωρίς για την αποτίμηση της έκτασης των ζημιών.

Η φωτιά εξακολουθεί να μαίνεται κυρίως στην περιοχή Απολλώνων, Λαέρμων και Λάρδου.

Συνολικά πάνω από 2.500 άνθρωποι έχουν απεγκλωβιστεί έως τώρα με τη συνδρομή του Λιμενικού και ιδιωτικών σκαφών σε Κιοτάρι και Λάρδο, μεταφερόμενοι με λεωφορεία των τουριστικών γραφείων του νησιού και της δημοτικής επιχείρησης συγκοινωνιών ΡΟΔΑ σε γυμναστήρια και σχολικά συγκροτήματα όπου και διανυκτέρευσαν.

Difficult night on the island of #Rhodes for thousands of residents, holiday makers and seasonal staff ordered to evacuate as fire keeps raging. People will spend the night at indoor stadiums, chartered ferries, hotels (not affected by the fires), schools and outdoors on beaches. pic.twitter.com/GFjz4rGwOJ

— Daphne Tolis (@daphnetoli) July 23, 2023