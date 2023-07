Στις φλόγες Ρόδος, Κέρκυρα, Κάρυστος, Αίγιο – Μάχη με διάσπαρτες εστίες και διαρκείς αναζωπυρώσεις

Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες έδωσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής μαζί με εθελοντές σε Ρόδο, Κέρκυρα, Αίγιο, Κάρυστο και Υλίκη, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν να επιχειρούν και τα εναέρια μέσα, δίνοντας μάχη με νέες αναζωπυρώσεις και σε πολλαπλά μέτωπα.

Στην πυρκαγιά της Ρόδου, οι πυροσβέστες πάλευαν όλο το βράδυ με τις αναζωπυρώσεις ανάμεσα σε Απόλλωνα και Πλατάνια, ενώ υπάρχουν διάσπαρτες εστίες ανατολικά προς Μάλωνα και Μασάρη.

Σε εξέλιξη είναι αυτή την στιγμή μεγάλη αναζωπύρωση της πυρκαγιάς στη Ρόδο, όπως τόνισε πριν από λίγο κατά τη διάρκεια έκτακτης ενημέρωσης ο εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, πύραρχος Βασίλης Βαθρακογιάννης.

Ειδικότερα, όπως είπε ο πύραρχος, η αναζωπύρωση είναι κοντά στον οικισμό Ασκληπιείο με νότια κατεύθυνση. Για την αντιμετώπιση της επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και από αέρος θα επιχειρούν περιοδικά στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς 8 αεροσκάφη, εκ των οποίων τα δύο από Τουρκία και ένα από Κροατία, καθώς και 10 ελικόπτερα, εκ των οποίων τα δύο είναι από Αίγυπτο ενώ άλλα δύο έχουν συντονιστικό ρόλο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, έχει εκκενωθεί το χωριό, ενώ σύμφωνα με την εφημερίδα Ροδιακή, εντολή για εκκένωση υπάρχει και για τα χωριά Γεννάδι και Βάτι.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, αν και το πρωί λόγω πτώσης θερμοκρασίας η εικόνα της φωτιάς ήταν βελτιωμένη, το γεγονός πως καίει σε διάσπαρτες εστίες μια τεράστια έκταση και δεδομένων των ισχυρών μποφόρ, καθιστά αναπόφευκτες τις αναζωπυρώσεις.

#ImageOfTheDay

A massive #wildfire is raging in #Rhodes island, #Greece 🇬🇷

Tens of thousands of people have been evacuated

➡️The @CopernicusEMS #RapidMappingTeam has been activated (#EMSR675)

⬇️#Sentinel2 🇪🇺🛰️ image from 23 July showing the burn scar of the #RhodesWildfire pic.twitter.com/ZB7NsBzuyE

— 🇪🇺 DG DEFIS #StrongerTogether (@defis_eu) July 24, 2023