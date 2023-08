Καιρός: Σαραντάρια και πάλι προ των πυλών

Επιστροφή στα σαραντάρια της ζέστης τις επόμενες ημέρες, ενώ οι πιο μακροπρόθεσμες εκτιμήσεις για τον Αύγουστο δείχνουν τάση για θερμοκρασίες ανώτερες των συνηθισμένων για τον τρίτο μήνα του θέρους.

Ο Αύγουστος φαίνεται πως θα κινηθεί με αυξημένες θερμοκρασίες έως και έξι βαθμούς Κελσίου (όσον αφορά τη μέγιστη) πάνω από τον μέσο όρο των τελευταίων δεκαετιών. Θα είναι δηλαδή ένας ζεστός Αύγουστος, σύμφωνα πάντα με τις μηνιαίες προγνώσεις, που δεν έχουν όμως την ακρίβεια των πιο βραχυπρόθεσμων ανακοινώσεων.

Μετεωρολόγος της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Copernicus, που μίλησε στο πρακτορείο Bloomberg, αναφέρθηκε σε αυξημένες τιμές για τον Αύγουστο, χωρίς να αποκλείσει την περίπτωση και νέου κύματος καύσωνα στη Μεσόγειο. Πάντως, προειδοποίηση για καύσωνα δεν έχει εκδοθεί, όπως διευκρίνισε ο διευθυντής της ΕΜΥ Θοδωρής Κολυδάς.

Η θερμοκρασία στην Ελλάδα θα φθάσει κατά τόπους και κυρίως στα ανατολικά τους 39-40 βαθμούς Κελσίου από την Πέμπτη έως την Κυριακή.

Τα θερμόμετρα θα ανέβουν από σήμερα Τετάρτη, κυρίως στα ανατολικά, όπου σύμφωνα με την ΕΜΥ θα φθάσουν στα βόρεια και τη νησιωτική χώρα τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου, στα ηπειρωτικά τους 36° C με 37° C και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 38 βαθμούς Κελσίου. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα φθάσει τους 37 βαθμούς Κελσίου, ενώ θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερη στις παραθαλάσσιες περιοχές.

Zέστη από αύριο

Αύριο Πέμπτη η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο. Στα ανατολικά ηπειρωτικά η μέγιστη θα κινηθεί στους 38° C με 39° C και τοπικά 40° C, ενώ στα νησιά 34-36 βαθμούς Κελσίου. Στα ίδια επίπεδα θα κινηθεί και την Παρασκευή.

Ζεστό θα είναι το Σαββατοκύριακο με 40άρια κατά τόπους και τα μοντέλα να δείχνουν έως και έξι βαθμούς Κελσίου ανεβασμένες θερμοκρασίες σε σχέση με τις κανονικές τιμές. Από Δευτέρα θα υπάρχει υποχώρηση της ζέστης, αλλά οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν πάνω από τον μέσο όρο των προηγούμενων ετών.

«Το Σαββατοκύριακο θέλει προσοχή για πυρκαγιές, γιατί θα πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι», λέει στην «Κ» ο Κώστας Λαγουβάρδος, διευθυντής ερευνών του Αστεροσκοπείου και επιστημονικά υπεύθυνος του meteo.gr.

«Από την Πέμπτη θα έχει αρκετή ζέστη, με το θερμόμετρο σε περιοχές να φθάνει και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Οι προγνώσεις του μήνα δείχνουν πως η θερμοκρασία φέτος θα είναι πάνω από τις κλιματικές τιμές, χωρίς όμως να φαίνεται μέχρι τον Δεκαπενταύγουστο τουλάχιστον κάποιο επεισόδιο καύσωνα», συμπληρώνει ο κ. Λαγουβάρδος.

Ας σημειωθεί πως οι μέσες θερμοκρασίες στην Αθήνα τον Αύγουστο είναι, όπως αναφέρει ο κ. Κολυδάς, στους 33,6° C η μέγιστη και στους 21,2° C η ελάχιστη τις νυκτερινές ώρες.

Για πιθανότητα θερμοκρασιών-ρεκόρ στη Μεσόγειο έκανε λόγο δημοσίευμα του Bloomberg.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο και με βάση εκτιμήσεις Ευρωπαίων μετεωρολόγων, κατά το δεύτερο μισό του μήνα οι θερμοκρασίες σε Ισπανία, Νότια Ιταλία και Ελλάδα αναμένεται να ξεπεράσουν τους μέσους όρους, προκαλώντας πιθανώς και τα υψηλότερα επίπεδα όλων των εποχών. Ας σημειωθεί πως τον Ιούλιο η περιοχή της Ρώμης και η Καταλονία σημείωσαν θερμοκρασίες-ρεκόρ, ενώ στη Σαρδηνία το θερμόμετρο έφθασε τους 48 βαθμούς Κελσίου.

«Ο Αύγουστος είναι ο θερμότερος μήνας του έτους με τις υψηλότερες θερμοκρασίες τόσο στην ξηρά όσο και στους ωκεανούς του βόρειου ημισφαιρίου, επομένως υπάρχει πιθανότητα να δούμε νέα κύματα καύσωνα τον Αύγουστο», δήλωσε η Σαμάνθα Μπέργκες, αναπληρώτρια διευθύντρια της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Copernicus.

Στο ίδιο δημοσίευμα γίνεται αναφορά στο ότι αναμένεται σε περιοχές της Ελλάδας και της Ισπανίας να επικρατήσουν ξηρότερες από τις συνηθισμένες συνθήκες, καθιστώντας τον κίνδυνο πυρκαγιάς υψηλό.