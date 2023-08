Ο πιο καυτός Ιούλιος που έχει ζήσει η Αθήνα

Ο Ιούλιος του 2023 ήταν ο πιο ζεστός Ιούλιος στο κέντρο της Αθήνας από το 1863! Ο περασμένος μήνας έσπασε δηλαδή ρεκόρ, τουλάχιστον από τότε που υπάρχουν καταγεγραμμένα στοιχεία στον ιστορικό σταθμό του Εθνικού Αστεροσκοπείου στο Θησείο και τα οποία επιτρέπουν τη συγκεκριμένη σύγκριση.

Η μέση θερμοκρασία εικοσιτετραώρου του Ιουλίου 2023 ήταν 31,3° C και ήταν η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί ποτέ στον ιστορικό σταθμό του Εθνικού Αστεροσκοπείου στο Θησείο. Ακολουθεί ο Ιούλιος του 2012 με 31,1° C στη δεύτερη θέση και ο Ιούλιος του 2007 με 30,6° C στην τρίτη θέση.

Η μέση μέγιστη θερμοκρασία, δηλαδή η μεγαλύτερη τιμή που έφταναν τα θερμόμετρα το μεσημέρι και τις απογευματινές ώρες του Ιουλίου 2023 ήταν 37,1° C και ήταν η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί ποτέ. Επί 16 συνολικά ημέρες η μέγιστη θερμοκρασία της ημέρας ξεπέρασε τους 37° C. Στη δεύτερη θέση βρίσκουμε τον Ιούλιο του 2012 (36,9° C) και στην τρίτη τον Ιούλιο του 2007 (36,5° C).

Τη νύχτα

Ιδιαίτερα αυξημένες ήταν και οι νυχτερινές θερμοκρασίες τον περασμένο Ιούλιο, με τη μέση ελάχιστη να φτάνει τους 27,1° C, επίσης η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί ποτέ. Ακολουθεί ο Ιούλιος του 2012 (26,5° C) και ο Ιούλιος του 2021 (26,4° C) στην τρίτη θέση. Επί 19 συνολικά ημέρες η ελάχιστη θερμοκρασία της ημέρας ήταν μεγαλύτερη των 26° C. Τα εντυπωσιακά αυτά στοιχεία προέρχονται από επεξεργασία της Δήμητρας Φουντά, διευθύντριας ερευνών στο Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος Βιώσιμης Ανάπτυξης του Αστεροσκοπείου, που αναρτήθηκε σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης του Εθνικού Αστεροσκοπείου.

Οσον αφορά τις απόλυτες μέγιστες θερμοκρασίες, η υψηλότερη θερμοκρασία που καταγράφηκε τον Ιούλιο του 2023 στο Θησείο ήταν 42,8° C. Δεν καταρρίφθηκε το ρεκόρ των 44,8° C που είχε καταγραφεί στις 26 Ιουνίου 2007, αλλά βρίσκεται στην 4η θέση. Επίσης, όπως σημειώνει η δρ Φουντά, η μεγαλύτερη τιμή της ελάχιστης (νυχτερινής) θερμοκρασίας ήταν 30,8° C και δεν κατέρριψε το ρεκόρ των 31,6° C που είχε καταγραφεί στις 3 Αυγούστου 2021, αλλά βρίσκεται στην 5η θέση.

Στην υπόλοιπη Ελλάδα

Σύμφωνα με ανάρτηση του meteo.gr/ΕΕΑ ο φετινός Ιούλιος ήταν ο θερμότερος την τελευταία 14ετία (που υπάρχουν συνεχή και επαρκή στοιχεία) σε πολλές περιοχές της Ελλάδας. Στην Κρήτη σημειώθηκαν οι μεγαλύτερες θετικές αποκλίσεις θερμοκρασίας, με τις μέγιστες τιμές να κυμαίνονται 2,8° C πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Απόκλιση 2,7° C σημειώθηκε και σε Θεσσαλία, ανατολική Στερεά και Εύβοια, καθώς και στην Πελοπόννησο. Στο διάστημα μεταξύ 13-27 Ιουλίου οι μέγιστες τιμές ήταν αυξημένες σε πολλές περιοχές έως και 10° C από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Επηρεάστηκαν 6 δισ. άνθρωποι

Οκτώ στους δέκα κατοίκους του πλανήτη βίωσαν τον περασμένο Ιούλιο έναν ιδιαίτερα θερμό μήνα, απόρροια της κλιματικής αλλαγής. Aυτό προκύπτει από νέα έκθεση που δημοσιοποιήθηκε από την επιστημονική μη κερδοσκοπική οργάνωση Climate Central αυτήν την εβδομάδα. Οι ερευνητές μελέτησαν 4.711 πόλεις σε όλο τον κόσμο και εξέτασαν το αποτύπωμα της κλιματικής αλλαγής σε 4.019 περιοχές τον περασμένο μήνα. Η μελέτη κατέληξε στο συμπέρασμα πως η ανθρώπινη δραστηριότητα και η βιομηχανία ορυκτών καυσίμων κατέστησαν τρεις φορές πιθανότερο να είναι ο περασμένος Ιούλιος θερμότερος από ποτέ. Εξι δισεκατομμύρια άνθρωποι ή 80% του πληθυσμού του πλανήτη, έζησαν έναν ιδιαίτερα ζεστό περασμένο μήνα καθώς η κλιματική αλλαγή επηρέασε τον μέσο όρο της ημερήσιας θερμοκρασίας. Στις ΗΠΑ 244 εκατ. άνθρωποι, δηλαδή πάνω από το 70% του πληθυσμού της χώρας, έζησαν τουλάχιστον μια μέρα του Ιουλίου με θερμοκρασίες τις οποίες «η ανθρώπινη δραστηριότητα κατέστησε τρεις φορές πιθανότερες». Οι πολιτείες στις οποίες καταγράφηκαν οι μεγαλύτεροι καύσωνες ήταν η Καλιφόρνια, η Αριζόνα, η Φλόριντα και το Τέξας. Στο Φοίνιξ της Αριζόνας το θερμόμετρο παρέμεινε καρφωμένο σε θερμοκρασίες πάνω από 43,3 βαθμούς Κελσίου επί 31 συναπτές ημέρες, ένα χρονικό διάστημα-ρεκόρ. Το προηγούμενο ήταν 18 μέρες και χρονολογείτο τον Ιούνιο του 1974. Στο Μαϊάμι το αντίστοιχο ρεκόρ ήταν 46 μέρες πάνω από 37,8 βαθμούς Κελσίου.

Τα πρώτα σημάδια για μια ιδιαίτερα ζεστή χρονιά φάνηκαν από τον Μάιο, όταν οι θερμοκρασίες που καταγράφηκαν ήταν πάνω από 3 βαθμούς ψηλότερες απ’ ό,τι συνήθως. Κατά τον πρώιμο αυτό καύσωνα το Σιάτλ είδε τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 32,2 βαθμούς Κελσίου, ενώ το Βιετνάμ κατέγραψε την υψηλότερη θερμοκρασία του στην ιστορία. Πόλεις στη Νοτιοανατολική Ασία επίσης κατέγραψαν ποικίλα ρεκόρ.

Επιπλέον, η 3η Ιουλίου ήταν μία από τις πιο ζεστές μέρες που έζησε ο πλανήτης, αφού στη διάρκεια των 24 εκείνων ωρών ο μέσος όρος ήταν 17,01 βαθμοί Κελσίου. Μπορεί αυτό να μην ακούγεται πολύ υψηλό, πρόκειται όμως για μέσο όρο. Το οποίο σημαίνει ότι οι νυχτερινές θερμοκρασίες και εκείνες στους πόλους αυξάνονται λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Οι αριθμοί

31,3 βαθμοί Κελσίου ήταν η μέση θερμοκρασία 24ώρου τον φετινό Ιούλιο στο κέντρο – η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί ποτέ στον ιστορικό σταθμό του Εθνικού Αστεροσκοπείου στο Θησείο.

42,8 βαθμοί Κελσίου είναι η υψηλότερη θερμοκρασία του φετινού Ιουλίου στο Θησείο. Δεν καταρρίφθηκε το ρεκόρ των 44,8° C (είχε καταγραφεί στις 26 Ιουνίου 2007).



31 συνεχόμενες ημέρες στο Φοίνιξ της Αριζόνας το θερμόμετρο παρέμεινε καρφωμένο σε

θερμοκρασίες πάνω από 43,3 βαθμούς Κελσίου.