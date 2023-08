Νέα Φιλαδέλφεια: Νεκρός οπαδός της ΑΕΚ μετά την επίθεση Κροατών χούλιγκαν – 96 συλλήψεις

Την τελευταία του πνοή άφησε ο 22χρονος ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα από μαχαίρι έξω από το γήπεδο της ΑΕΚ το βράδυ της Δευτέρας 7 Αυγούστου, κατά τη διάρκεια των σοβαρών επεισοδίων που προκάλεσαν οπαδοί της Ντιναμό Ζάγκρεμπ.

07.08.2023, AEK Athens🇬🇷 vs BBB (Dinamo Zagreb🇭🇷), AEK run https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/GFU1DwWCj7

Ο 22χρονος έπεσε νεκρός μετά από πολλαπλές μαχαιριές, ενώ οι τραυματίες είναι τέσσερις Έλληνες και τέσσερις Κροάτες. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, άνάμεσα στους τραυματίες υπάρχει και ένα ανήλικο άτομο που φέρει τραύμα από πέτρα στο κεφάλι.

Οι Αρχές προχώρησαν σε 96 συλλήψεις: οι 88 είναι στη ΓΑΔΑ και οι οκτώ είναι οι τραυματίες που παραμένουν στον Ερυθρό Σταύρο. Συγκεκριμένα, έχουν συλληφθεί 82 Κροάτες, ένας Αυστριακός, ένας Βόσνιος, ένας Αλβανός, ένας Γερμανός και δύο Έλληνες. Οι συλληφθέντες που βρίσκονται στο νοσοκομείο είναι πέντε Έλληνες και τρεις Κροάτες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μια ομάδα 150-200 οργανωμένων οπαδών της Ντιναμό, παρά το γεγονός ότι έχει απαγορευτεί η μετακίνηση φιλάθλων από την Κροατία ενόψει του σημερινού ποδοσφαιρικού αγώνα με την ΑΕΚ στο γήπεδο ΟΠΑΠ Arena, έφτασαν οδικώς στην Ελλάδα και κατευθύνθηκαν προς την Αθήνα σε αυτοκινητοπομπή.

Στην εθνική οδό οι Κροάτες εντοπίστηκαν από την Ασφάλεια και τέθηκαν υπό διακριτική παρακολούθηση, όμως, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, φαίνεται πως έδρασαν βάσει οργανωμένου σχεδίου, καθώς φτάνοντας στην Αττική Οδό τα αυτοκίνητα σκορπίστηκαν και μεγάλος αριθμός κατευθύνθηκε στον σταθμό του ΗΣΑΠ Ειρήνη.

Εκεί οι Κροάτες συναντήθηκαν με οπαδούς του ΠΑΟ και μαζί επιβιβάστηκαν στο τρένο και κατέβηκαν στον σταθμό Πευκάκια, από όπου κινήθηκαν με τα πόδια προς τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Στο μεταξύ στο γήπεδο της ΑΕΚ είχε τελειώσει η προπόνηση των δύο ομάδων, η αποστολή της Ντιναμό μετέβη με αστυνομική συνοδεία στο ξενοδοχείο, ενώ οι υπεύθυνοι της ΑΕΚ κλείδωσαν το γήπεδο. Την ίδια στιγμή πολλοί φίλαθλοι είχαν καταλήξει στις καφετέριες της περιοχής.

Οι οργανωμένοι της Ντιναμό, μαζί με οπαδούς του ΠΑΟ, έφθασαν γρήγορα έξω από το γήπεδο και γύρω στις 23.00 επιτέθηκαν σε φιλάθλους της ΑΕΚ. Ξέσπασε άγρια συμπλοκή, με βόμβες μολότοφ, ρόπαλα και άλλα αντικείμενα.

Στο σημείο έφτασαν ισχυρές δυνάμεις των ΜΑΤ που κατέστειλαν τα επεισόδια κάνοντας χρήση χημικών, ενώ προχώρησαν στις προσαγωγές εμπλεκομένων, οι οποίοι οδηγήθηκαν στην Ασφάλεια και ανακρίνονται, προκειμένου να ταυτοποιηθεί ο δράστης του μαχαιρώματος και να διευκρινιστούν οι λεπτομέρειες της υπόθεσης, για την οποία σχηματίζεται δικογραφία. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα.

08.08.2023, Dinamo BBB🇭🇷 hooligans at Train station in Athens🇬🇷 before fight. https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/FFmomudlQt

— Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) August 7, 2023