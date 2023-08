Κροάτες χούλιγκαν “Bad Blue Boys”: Χίτλερ, Πάβελιτς και… ποδόσφαιρο

Το 1983 ο Σον Πεν με τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στην ταινία «Bad Boys», θα ξεκινούσε μια αξιοζήλευτη καριέρα στο Χόλιγουντ, με τον τίτλο του «σκληρού» να τον ακολουθεί.

Στην τότε ενωμένη Γιουγκοσλαβία, όπου μετά τον θάνατο του Τίτο, οι εθνικιστικές τάσεις άρχισαν να ξυπνούν ολοένα και πιο πολύ, «τα κακά παιδιά» και η δράση του Αμερικανού ηθοποιού στην ταινία, φαίνεται πως αποτέλεσε την έμπνευση για την ίδρυση ενός πυρήνα οπαδών που θεωρείται ο πιο σκληροπυρηνικός σε όλη την Ευρώπη, των «Bad Blue Boys».

Είναι οι οργανωμένοι οπαδοι της Ντιναμό Ζάγκρεμπ που το βράδυ της Δευτέρας προκάλεσαν έναν θάνατο, τραυματισμούς και αποτρόπαια επεισόδια έξω από την «OPAP Arena».

Η ακριβής ημερομηνία ίδρυσης των «Bad Blue Boys» είναι η 17η Μαρτίου του 1986 στο Ζάγκρεμπ, με μέλη από διάφορες περιοχές της πόλης. Σε αυτά τα 37 χρόνια ζωής, οι νέοι Κροάτες που οργανώθηκαν με σκοπό τη υποστήριξη της αγαπημένης τους Ντιναμό, μετεξελίχθηκαν σε μια από τις πιο σκληρές νεοναζιστικές οργανώσεις στον κόσμο. Μια οργάνωση που υπό τον μανδύα του οπαδικού κινήματος έχει σκορπίσει τον φόβο και τον τρόμο σε δεκάδες μέρη της Ευρώπης με τη δράση της.

Οπου έπαιζε η Ντιναμό, επικρατούσε συναγερμός για την επιδρομή των BBB και τις παρελάσεις τους με ναζιστικά συνθήματα, όπως στο Μιλάνο. Ολοι γνώριζαν, μεταξύ αυτών και η UEFA, πως δεν είναι απλά ένας οπαδικός στρατός αλλά ένας κανονικός στρατός, αποτελούμενος από μέλη, που αγαπημένο τους σήμα είναι η σβάστικα, χαιρετισμός το υψωμένο χέρι και λατρεμένα τους πρόσωπα, ο Αδόλφος Χίτλερ και ο Κροάτης φασίστας ηγέτης των Ούστασι, Άντε Πάβελιτς, που συνεργάστηκε με τις δυνάμεις του Αξονα.

Η εξωγηπεδική τους δράση εμφανίστηκε πολύ νωρίς, μόλις τέσσερα χρόνια μετά την ιδρυσή τους. Το 1990 και λίγο πριν την διάλυση της Γιουγκοσλαβίας, στις πρώτες πολυκομματικές εκλογές στην Κροατία, υποστήριξαν μαζικά τον Φράνιο Τούτζμαν που μεθόδευσε την ανεξαρτητοποίησή της. Αλλωστε στον πυρήνα της ιδεολογίας τους ζυμώνονταν για χρόνια οι σκέψεις για μια ανεξάρτητη Κροατία.

Με το σύνθημα «όταν είσαι χαρούμενος χτύπα έναν Σέρβο, όταν είσαι χαρούμενος μαχαίρωσε έναν Σέρβο», στις 13 Μαϊου του ίδιου έτους, ήταν οι πρωταίτιοι των αιματηρών επεισοδίων στο ντέρμπι του «Μάξιμιρ» με τον Ερυθρό Αστέρα, ένα παιχνίδι που κατά πολλούς ήταν η αρχή του εμφυλίου μεταξύ Σερβίας – Κροατίας στην διαλυόμενη χώρα.

Οι ΒΒΒ βγήκαν από το πέταλό τους, όρμησαν στον αγωνιστικό χώρο και επιτέθηκαν στους 2.000 οπαδούς του Ερυθρού Αστέρα που ένοιωσαν το μένος τους, προσπαθώντας να προστατευτούν από τον πετροπόλεμο που δέχονταν, ξηλώνοντας τις διαφημιστικές πινακίδες του γηπέδου. Απολογισμός: 79 τραυματίες αστυνομικοί και 59 οπαδοί.

Η κροατική τηλεόραση κάποια χρόνια αργότερα, γύρισε ένα ντοκιμαντέρ με τίτλο «Ο πόλεμος για την πατρίδα ξεκίνησε στο Μάξιμιρ», δείγμα της πίστης ότι εκείνο το παιχνίδι έφερε τον πόλεμο.

17.03.2023, From Dynamo Kyiv🇺🇦:

BAD BLUE BOYS – 37 YEARS

In 1986 that day it was founded the most powerful movement of South Europe.

They are real daredevils who don’t know fear outside the stadium. They are warriors who has gone across war to defend their country. pic.twitter.com/X14iN2FAKd

— Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) March 18, 2023