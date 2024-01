Φρίντριχ Νίτσε: Ο ιδιοφυής υπαρξιστής

Στις 15 Οκτωβρίου 1844 γεννήθηκε σε ένα χωριό κοντά στη Λειψία, το Ρέκεν, ένας άνθρωπος που επηρέασε τη σκέψη πολλών διανοητών, φιλοσόφων, θεολόγων και λογοτεχνών του 20ού αιώνα· ο Φρίντριχ Νίτσε. Ο Φρίντριχ Βίλχεµ Νίτσε, όπως ήταν το πλήρες όνοµά του, µεγάλωσε σε µια πολύ θρησκευόµενη οικογένεια. Ο πατέρας του, Καρλ Λούντβιχ, ο οποίος πέθανε όταν ο Φρίντριχ ήταν πέντε ετών, ήταν λουθηρανός πάστορας στο Ρέκεν, ενώ η µητέρα του Φραντσίσκα ήταν κόρη πάστορα από ένα γειτονικό χωριό. Η θεολογία δεν έµελλε να αποτελέσει το αντικείµενο εντρύφησης του Νίτσε. Μετά από µόλις ένα εξάµηνο φοίτησης στο Πανεπιστήµιο της Βόννης, ο Νίτσε παράτησε τις θεολογικές σπουδές του και επικεντρώθηκε στην κλασική φιλολογία, αντικείµενο στο οποίο είχε δείξει ήδη από τα µαθητικά του χρόνια πως είχε ξεχωριστή κλίση. Το 1869 εξελέγη, έπειτα από πρόταση του µέντορά του, Φρίντριχ Ριτσλ, καθηγητής κλασικής φιλολογίας στο Πανεπιστήµιο της Βασιλείας στην Ελβετία, παρότι εκείνος ήταν µόλις είκοσι τεσσάρων ετών και δεν είχε ολοκληρώσει ακόµη τη διδακτορική του διατριβή. Κεντρική θέση στη φιλοσοφία του κατέχουν ο άνθρωπος, η λειτουργία των αξιών στην ανθρώπινη ζωή, η ηθική, η σχέση του ανθρώπου µε τη θρησκεία και το µέλλον του δυτικού πολιτισµού. Στον Νίτσε αποδίδονται πολλά αποφθέγµατα τα οποία είναι ιδιαίτερα δηµοφιλή στην εποχή µας, όπως: «Ό,τι δεν µε σκοτώνει, µε κάνει πιο δυνατό» και «πρέπει να είσαι ο εαυτός σου και όχι αυτός που θέλουν οι άλλοι». Στο ανά χείρας τεύχος δίνεται η ευκαιρία να ανακαλύψει ο αναγνώστης ορισµένες από τις φιλοσοφικές ιδέες του Φρίντριχ Νίτσε, όπως τις ανέδειξε µέσα από τις σελίδες της η Καθηµερινή.

Οι πολλές ζωές μιας ιδιοφυΐας

Το επεισόδιο, µολονότι έχει αµφισβητηθεί η ιστορική του αλήθεια, είναι δηλωτικό της προσωπικότητας του Φρίντριχ Νίτσε: Φύση συναισθηµατική, παράφορη, εκρηκτική, ο φιλόσοφος που τόσο αγαπήθηκε και λοιδορήθηκε ήταν πρωτίστως ένας άνθρωπος µε βαθιά ενσυναίσθηση στον πόνο κάθε ζωντανής ύπαρξης. Τον πόνο των άλλων και τον δικό του θέλησε µε την τολµηρή φιλοσοφική σκέψη του να θεραπεύσει.

Ο µύθος, κατά τη βιογράφο του Σου Πριντό στο εξαιρετικό Φρίντριχ Νίτσε. ∆εν είµαι άνθρωπος, είµαι δυναµίτης! λέει πως το πρωί της 3ης Ιανουαρίου 1889, η γνωστή στους περιοίκους µελαγχολική, µοναχική φιγούρα του καθηγητή άφησε το δωµάτιο που νοίκιαζε στον τρίτο όροφο της Via Carlo Alberto 6, στο Τορίνο, και ξεκίνησε για τον καθιερωµένο του περίπατο – σε όλη του τη ζωή υπήρξε δεινός πεζοπόρος. ∆εν βάδισε ούτε διακόσια µέτρα προς την Piazza Carignano, όταν αντίκρισε έναν αµαξά να δέρνει αλύπητα το άλογό του. Αναλύθηκε σε κλάµατα. Πληµµυρισµένος από οίκτο, µε δάκρυα στα µάτια, τύλιξε προστατευτικά τα χέρια του γύρω από τον λαιµό του αλόγου και κατέρρευσε.

Έντβαρτ Μουνκ, Πορτρέτο του Φρίντριχ Νίτσε. Ελαιογραφία σε καμβά, 1906 (Alamy/Visual Hellas.gr).

Όταν ανέκτησε τις αισθήσεις του, άρχισε να γράφει µια σειρά από ολοένα και πιο διαταραγµένες επιστολές προς τους οικείους του. Ο στενός του φίλος από τη Βασιλεία Φραντς Όβερµπεκ, που υπήρξε επί χρόνια παραλήπτης πυκνής αλληλογραφίας, ανησύχησε σοβαρά και ταξίδεψε στο Τορίνο, όπου βρήκε τον Νίτσε να πάσχει από άνοια. Μετά από ανεπιτυχή θεραπεία στη Βασιλεία και την Ιένα, αφέθηκε στη φροντίδα της µητέρας του κι αργότερα της αδερφής του και τελικά σιώπησε εντελώς. Μια σχετικά πρόσφατη εργασία (Huenemann 2013) υποστήριξε πειστικά ότι η επιδείνωση της χρονίως κακής του υγείας και τα συµπτώµατα που τον οδήγησαν να αναζητά τα τελευταία χρόνια ένα πιο ήπιο κλίµα από αυτό της πατρίδας του –έπασχε από έντονους πονοκεφάλους, ναυτία και προβλήµατα όρασης– πιθανότατα οφείλονταν σε οπισθοτροχιακό µηνιγγίωµα, έναν αργά αναπτυσσόµενο όγκο στην επιφάνεια του εγκεφάλου πίσω από το δεξί του µάτι. Έζησε µέχρι το 1900, αλλά η εναργής σκέψη του είχε πλέον χαθεί οριστικά. Ο βιολογικός του θάνατος επήλθε εξαιτίας ενός εγκεφαλικού επεισοδίου – επακόλουθο βαριάς πνευµονίας.

Το έργο του Φρίντριχ Νίτσε δυναµίτισε τα θεµέλια της δυτικής σκέψης. Έννοιες όπως ο θάνατος του Θεού και ο υπεράνθρωπος διαποτίζουν την κουλτούρα µας, ωστόσο ο ίδιος παραµένει ένας από τους πιο παρεξηγηµένους φιλοσόφους στην Ιστορία. Μία από τις αιτίες γι’ αυτό –κατά τη γνώµη µας, δευτερεύουσας σηµασίας για το έργο του, αλλά σηµαντική για την κατανόηση της πολύπλοκης προσωπικότητάς του– υπήρξε η παράφορη συναισθηµατική και πνευµατική ζωή του.

Ο Νίτσε γεννήθηκε στις 15 Οκτωβρίου 1844 στην Πρωσία, στο χωριό Ρέκεν κοντά στη Λειψία, όπου ο πατέρας του ήταν λουθηρανός πάστορας. Ο πατέρας του πέθανε το 1849 και η οικογένεια µετακόµισε στο Nάουµπουργκ, όπου ο µικρός Φρίντριχ µεγάλωσε δίπλα στη µητέρα του, στη γιαγιά, σε δύο θείες και στη µικρότερη αδερφή του, Ελίζαµπετ.

Το σπίτι στο Νάουμπουργκ όπου μετακόμισε η μητέρα του Νίτσε, Φραντσίσκα, με τα δύο παιδιά της, Ελίζαμπετ και Φρίντριχ, μετά τον θάνατο του συζύγου της και του γιου τους, Λούντβιχ (Getty Images/Ideal Image).

Από το 1858 έως το 1864 σπούδασε ως εσωτερικός υπότροφος στο γυµνάσιο Πφόρτα στο Νάουµπουργκ. Εκεί άρχισε να γράφει ποιήµατα, δοκίµια και µουσικές συνθέσεις, αλλά τον ίδιο καιρό εµφανίστηκαν οι πρώτες ηµικρανίες και η εξασθένηση της όρασής του.

Ο Νίτσε είχε µια λαµπρή σχολική και πανεπιστηµιακή καριέρα, µε αποκορύφωµα τον Μάιο του 1869, όταν κλήθηκε να διδάξει σε µια έδρα κλασικής φιλολογίας στη Βασιλεία, χωρίς να έχει ακόµη αποκτήσει διδακτορικό δίπλωµα. Έναν χρόνο µετά, προήχθη σε τακτικό καθηγητή και υπέβαλε αίτηση για να γίνει Ελβετός υπήκοος. Σε ηλικία 24 ετών ήταν ο νεότερος που διορίστηκε ποτέ σε αυτή τη θέση. Ο δάσκαλός του, Φρίντριχ Βίλχελµ Ριτσλ, έγραψε στην αναφορά του ότι ο Νίτσε ήταν τόσο πολλά υποσχόµενος, που «θα µπορεί απλώς να κάνει ό,τι θέλει να κάνει». Το µεγαλύτερο µέρος του πανεπιστηµιακού έργου του Νίτσε και οι πρώτες του δηµοσιεύσεις αφορούσαν τη φιλολογία, αλλά τον ενδιέφερε ήδη η φιλοσοφία. Την εποχή εκείνη ανακάλυψε τυχαία τον Σοπενάουερ και επηρεάστηκε πολύ από την αθεϊστική του κοσµοθεωρία και την αγάπη του για τη µουσική.

Το 1864, φοιτητής στη Λειψία, γνωρίστηκε µε τον Ρίχαρντ Βάγκνερ. Συνδέθηκαν µε βαθιά φιλία για τα επόµενα δέκα χρόνια, µια σχέση που τροφοδοτήθηκε από τεράστιο θαυµασµό εκ µέρους, κυρίως, του νεαρού Νίτσε. Μετά τη µετακόµισή του στη Βασιλεία, έγινε συχνός θαµώνας στη βίλα των Βάγκνερ στη Λουκέρνη. Η φιλία του Νίτσε µε τον Βάγκνερ και τη σύζυγό του Κόζιµα Λιστ Βάγκνερ έγινε ένας από τους βασικούς λίθους στην προσωπική και επαγγελµατική του ζωή. Αν και βοήθησε στον αρχικό σχεδιασµό του έργου του Βάγκνερ στο Μπαϊρόιτ και παρακολούθησε το πρώτο φεστιβάλ, ο Νίτσε δεν ενθουσιάστηκε από την πολιτιστική ατµόσφαιρα εκεί και η σχέση του µε τους Βάγκνερ επιδεινώθηκε µετά το 1876. Λίγο αργότερα, η υγεία του Νίτσε, πάντα εύθραυστη, τον ανάγκασε να φύγει προσωρινά από τη Βασιλεία.

Ο δάσκαλός του, Φρίντριχ Βίλχελμ Ριτσλ, έγραψε στην αναφορά του ότι ο Νίτσε ήταν τόσο πολλά υποσχόμενος, που «θα μπορεί απλώς να κάνει ό,τι θέλει να κάνει».

Όµως η υγεία του δεν βελτιώθηκε σηµαντικά κατά τη διάρκεια της άδειας και αναγκάστηκε να παραιτηθεί από τη θέση του καθηγητή. Έτσι έµεινε ελεύθερος να γράψει και να αναπτύξει το ύφος που του ταίριαζε. Από το 1880 ξεκίνησε ένας κύκλος περιπλανήσεων σε γαλλικές, ιταλικές και ελβετικές πόλεις, χωρίς να έχει ακόµη αποκτήσει την ελβετική υπηκοότητα, ενώ είχε παραιτηθεί από τη γερµανική. Έκτοτε εξέδιδε ένα βιβλίο σχεδόν κάθε χρόνο. Στην αρχή αυτής της περιόδου, ο Νίτσε συνδέθηκε µε µια έντονη, αλλά τελικά οδυνηρή φιλία µε τον συγγραφέα Πάουλ Ρέε και τη µοιραία για τη ζωή του Λου Σαλοµέ, µια 20χρονη τότε αντισυµβατική, ευφυή, τολµηρή Ρωσίδα διανοούµενη. Οι τρεις τους αρχικά σχεδίαζαν να ζήσουν µαζί σε ένα είδος πνευµατικού κοινοβίου, αλλά ο Νίτσε και ο Ρέε ερωτεύτηκαν τη Σαλοµέ. Ο Νίτσε τη ζήτησε σε γάµο, η πρότασή του απορρίφθηκε και η Σαλοµέ µε τον Ρέε έφυγαν για το Βερολίνο, γεγονός που τον βύθισε σε µελαγχολία.

O Νίτσε το 1894 στο σπίτι της μητέρας του στο Νάουμπουργκ. Μετά τον νευρικό κλονισμό που υπέστη στις 3 Ιανουαρίου 1889 σε ηλικία 44 ετών, δεν ανέκτησε ποτέ τις πνευματικές του λειτουργίες, καθώς ακολούθησαν τουλάχιστον δύο εγκεφαλικά επεισόδια που τον άφησαν μερικώς παράλυτο και ανίκανο να μιλήσει ή να περπατήσει (Alamy/Visual Hellas.gr).

Το 1883 ο Νίτσε έγραψε τα δύο πρώτα µέρη του σηµαντικότερου έργου του, Τάδε έφη Ζαρατούστρα, ενός βιβλίου που ολοκληρώθηκε το 1885 και τυπώθηκε αµέσως σε σαράντα αντίτυπα, τα οποία µοιράστηκαν σε φίλους. Ο θάνατος του Βάγκνερ στις 13 Φεβρουαρίου 1883 τού δηµιούργησε µεγάλη αναστάτωση. Στα µετέπειτα χρόνια µετακινούνταν συχνά, στην προσπάθειά του να βρει ένα κλίµα που θα βελτίωνε την υγεία του. Έτσι τους χειµώνες πήγαινε κοντά στη Μεσόγειο –συνήθως στην Ιταλία– και περνούσε τα καλοκαίρια στο χωριό Σιλς Μαρία της Ελβετίας. Έγραφε ακατάπαυστα: Το 1886 δηµοσίευσε το Πέραν του καλού και του κακού. Πρελούδιο σε µια φιλοσοφία του µέλλοντος και τον επόµενο χρόνο τη Γενεαλογία της ηθικής, το 1888 τα έργα Λυκόφως των ειδώλων και το Ίδε ο άνθρωπος (Ecce Homo), που ολοκλήρωσε στο Τορίνο.

Κι ενώ η αυθεντία του άρχισε να αναγνωρίζεται και ξεκίνησε να παραδίδει µαθήµατα για τη φιλοσοφία του στο Πανεπιστήµιο της Κοπεγχάγης, ο Νίτσε κατέρρευσε εκείνο το χειµωνιάτικο πρωινό στο Τορίνο. Μετά τη νοσηλεία του επέστρεψε στο Νάουµπουργκ, όπου ανέλαβε να τον φροντίσει η µητέρα του µαζί µε την αδελφή του Ελιζαµπέτ. Κατά τη διάρκεια της ασθένειάς του, η αδερφή του –εξαιρετικά φιλόδοξη, οπαδός του παγγερµανισµού και βαθιά αντισηµίτρια– ανέλαβε τον έλεγχο της λογοτεχνικής του κληρονοµιάς. Κάνοντας µια επιλογή γραπτών από τα σηµειωµατάριά του, εξέδωσε το βιβλίο Η δύναµη της θελήσεως, που στην ουσία παραχαράσσει τις ιδέες του αδελφού της. Με κίβδηλες αναφορές, παρεµβάσεις, αποσπασµατική χρήση, αυθαίρετη συρραφή και επαναδιατύπωση χειρογράφων, οι ψευδεπίγραφες εκδόσεις της επηρέασαν τη βιβλιογραφία η οποία αφορά τη ζωή και τις απόψεις του Νίτσε επί δεκαετίες.

Μέχρι το 1930 οι ναζί έπρεπε να δηλώσουν την πίστη τους στην αυθεντία του Γερµανού φιλοσόφου, ο δε Άλφρεντ Μπόιµλερ, καθηγητής φιλοσοφίας και επικεφαλής στο κάψιµο των ανεπιθύµητων για το καθεστώς βιβλίων στο Βερολίνο του 1933, επεξεργάστηκε µία ακόµα έκδοση που, όπως και οι δύο προηγούµενες της Ελίζαµπετ, έδινε την εντύπωση ότι είχε γραφτεί από τον ίδιο τον Νίτσε. Ως αποτέλεσµα, το συγκεκριµένο βιβλίο (The Will to Power) αφήνει µια παραπλανητική εντύπωση για τον γενικό χαρακτήρα και το περιεχόµενο των γραπτών που έχουν αποµείνει στα σηµειωµατάρια του Νίτσε. Ευτυχώς, η αυθεντική γραφή είναι πλέον διαθέσιµη σε µια εξαιρετική κριτική έκδοση και µια σειρά από βιογραφίες «ανασκάπτουν» και πάλι τη ζωή του.

Μάρω Βασιλειάδου, πολιτιστική συντάκτρια στην Καθηµερινή

Στην απόλυτη αυτή άρνηση του ψέματος, ο Νίτσε αντέταξε την απόλυτη κατάφασή του. Και δικαιολογεί τη νεωτερική θέση του ως εξής: Υπάρχει ένας κόσμος μόνο, κι ο κόσμος αυτός είναι απατηλός, σκληρός, αντιφατικός, παραπλανητικός, ανόητος… Χρειαζόμαστε τα ψέματα, για να διαλύσομε την πραγματικότητα αυτή, την «αλήθεια» αυτή. Χρειαζόμαστε τα ψέματα προκειμένου να ζήσομε. Μέσα από το ψέμα αναδεικνύεται, κατά τον Νίτσε, το μεγαλείο του ανθρώπου.

Θεοδόσιος Πελεγρίνης Η Καθημερινή, 6 Φεβρουαρίου 1994

Γραμματόσημο από τη Δημοκρατία του Τόγκο, το οποίο απεικονίζει τον Νίτσε. Στο βάθος διακρίνονται οι μορφές της Λου Αντρέας-Σαλομέ, του Πάουλ Ρέε και του Νίτσε, οι οποίοι είχαν αναπτύξει μια ιδιαίτερη φιλία. Και τους τρεις τούς ένωσε η αγάπη για τη φιλοσοφία, ενώ τον Ρέε και τον Νίτσε ένωνε επίσης το ερωτικό ενδιαφέρον τους για τη Σαλομέ (Alamy/Visual Hellas.gr).

Νίτσε: πάντοτε «ζωντανός» για τους μελετητές

Από τους µεγαλύτερους αµφισβητίες του περασµένου αιώνα, ο Νίτσε, όπως ο Μαρξ και ο Φρόιντ, διασάλευσε την επικρατούσα αντίληψη περί κοινωνίας ως συλλογικής συνύπαρξης εχεφρόνων και υπεύθυνων ατόµων. Όµως, παρά το γεγονός ότι η εποχή του έχει ουσιαστικά παρέλθει, παραδόξως το ενδιαφέρον για τον Νίτσε δεν έχει ακόµη εξαντληθεί.

Ακόµη και οι αναλυτικοί φιλόσοφοι της Βρετανίας και της Αµερικής εξακολουθούν πού και πού να επιστρέφουν στο έργο του, χάριν παιδιάς ίσως. Παρά το γεγονός ότι πολλοί έχουν προσπαθήσει να τον απαλλάξουν ολοκληρωτικά από τις κατηγορίες για µισογυνισµό και αντισηµιτισµό, είναι γεγονός ότι ο Νίτσε δεν είναι άµοιρος ευθυνών για τη χρησιµοποίηση του έργου του από τους ναζί. Τα κείµενά του εµπεριέχουν σαφείς µισογυνικές νύξεις, όπως και έντονα φασιστικές απόψεις. Άλλωστε, οι αναλυτικοί φιλόσοφοι τον αποκηρύσσουν συλλήβδην, όχι κινούµενοι από κάποια ρηχή ηθικολογία, αλλά επειδή επισηµαίνουν τις αντιφάσεις στις οποίες έχει κατ’ εξακολούθησιν περιπέσει και την παντελή έλλειψη συνεκτικού επιχειρήµατος που τον διακρίνει.

O Νίτσε σε ηλικία 17 ετών, το 1861. Τρία χρόνια αργότερα, εγγράφηκε στο Πανεπιστήμιο της Βόννης προκειμένου να σπουδάσει θεολογία και κλασική φιλολογία, με σκοπό να γίνει ιερέας. Μετά από ένα εξάμηνο, παράτησε τις θεολογικές του σπουδές και έχασε την πίστη του (Alamy/Visual Hellas.gr).

Αν όµως, ακόµη και σήµερα, υπάρχει κάτι από το έργο του Νίτσε που µπορεί να εξετασθεί µε ενδιαφέρον χωρίς να θεωρείται αναχρονισµός και απώλεια χρόνου, δεν είναι άλλο από την άποψή του περί ηθικής. Κι αν υπάρχει ακόµη µια οδός για να καταξιωθεί ένας παρωχηµένος στοχαστής όπως ο Νίτσε, αρκεί η ενδελεχής του ανάλυση περί θρησκείας. Επαναδιατυπώνοντας το παιδικό, και ίσως παιδιαριώδες, ερώτηµα «γιατί θα ’πρεπε να ’µαι καλός;», ο Νίτσε επιχείρησε να «απαλλάξει» τον άνθρωπο από κάθε είδους ηθικές επιταγές, συγκαταλέγοντας τη θρησκεία στην κατηγορία των µηχανισµών που έχουν επιστρατευθεί για να καταστείλουν τη βούληση. Εστιάζοντας την προσοχή του στον αλτρουισµό που διαπνέει τον Χριστιανισµό, ο Νίτσε τον αποκήρυξε ως συντονισµένη προσπάθεια των αδυνάµων να υποτάξουν τους ισχυρούς, επιβάλλοντάς τους έναν ηθικό κώδικα που θα καταστέλλει την ελεύθερη βούλησή τους. Οι αρετές τις οποίες αντιπροτείνει ο Νίτσε στις κοινώς αποδεκτές αρετές της δυτικής κοινωνίας είναι η παρόρµηση, η δηµιουργικότητα, η αυτοπειθαρχία και η φιλοδοξία.

Σαν πρώτη προσέγγιση στο θέµα, είναι εύλογο να συµφωνήσει κανείς µε τον Νίτσε: η συντονισµένη προσπάθεια της κοινωνίας να καθυποτάξει ανθρώπους µε εξαιρετικά χαρίσµατα, περιορίζοντάς τους ασφυκτικά στις κοινωνικές συµβάσεις, προδίδει µια συλλογική αδυναµία.

O Φρίντριχ Νίτσε το 1882 σε φωτογραφία του Gustav Schultze (Getty Images/Ideal Image).

Πολλοί ήσαν, άλλωστε, εκείνοι που µελετώντας τη σύγχρονη κοινωνία έσπευσαν να καταλήξουν στο συµπέρασµα ότι ο Νίτσε µπόρεσε να δει πολύ βαθιά.

Ωστόσο ο αµοραλισµός της σύγχρονης κοινωνίας δεν αποτελεί κατ’ ανάγκη απόδειξη της ενάργειας και της διορατικότητας του Νίτσε. Μπορεί απλούστατα να αποκαλύπτει ότι ο Νίτσε δεν ήταν φιλόσοφος, αλλά ένας περιγραφικός ανθρωπολόγος που εντρυφώντας στη µελέτη της ανθρώπινης φύσης διατύπωσε συµπεράσµατα τα οποία, αν και στην υποκριτική εποχή του προκάλεσαν αίσθηση, δεν ήταν παρά κοινός τόπος. Και ίσως κατ’ αυτήν την περιγραφική έννοια, ο Νίτσε µπορεί να διεκδικήσει µια σηµαντική θέση στην ιστορία των ιδεών και να θεωρηθεί ότι παραµένει ακόµη ζωντανός.

The Economist – Η Καθηµερινή, 30 Οκτωβρίου 1994

Επέτειος προφητικού φιλοσόφου

Αναλίσκουµε την ύπαρξή µας µέσα στις βραχυπρόθεσµες απολήξεις τούτων των καθηµέριων µεριµνών. Οι οποίες απολήξεις είναι παντελώς διαφορετικές από αυτές του τρέχοντος βίου µας. Και όµως περιέχονται ως δυνατότητες µέσα στα µικρά της ιστορίας µας. Και τούτα τα µικρά και ασήµαντα απεργάζονται τα µεγάλα και σηµαντικά που έρχονται και µας βρίσκουν απροετοίµαστους. Χρειάζεται νους οξυδερκής και προφητικός για να αντιληφθεί τον µεγάλο βηµατισµό της ιστορίας πέρα από τα µικρά βήµατα των καθηµερινών ανθρώπων της ιστορίας.

Τέτοιος νους υπήρξε αυτός του Φρειδερίκου Νίτσε, που εφέτος συµπληρώθηκαν 94 χρόνια από τοn θάνατό του και 150 χρόνια από τη γέννησή του. Η στήλη τούτη θέλει να τιµήσει την επέτειο. ∆ιότι ο πνευµατικός άνθρωπος των καιρών µας συναντήθηκε κάποτε µε το πνεύµα του Νίτσε. Και η συνάντηση αυτή παρέµεινε αλησµόνητη, αν όχι συγκλονιστική.

O Nίτσε ενόσω ήταν φοιτητής στο Πανεπιστήμιο της Βόννης (Alamy/Visual Hellas.gr).

Ο Νίτσε πέρασε σαν καταιγίδα επάνω από την πνευµατική Ευρώπη. Επιθυµούσε να γκρεµίσει το πνευµατικό οικοδόµηµα τεσσάρων χιλιάδων χρόνων, το χτισµένο, κατά την άποψή του, µε υλικά σαθρά και ψευδή που φέρνουν την παρακµή. Και ευαγγελίσθηκε έναν νέο κόσµο, υγιή και αληθινό. Και µόνο το φλογερό πάθος του, η συναρπαστική ευγλωττία του και η ποιητική του µεγαλοσύνη συνιστούν στοιχεία µεγάλης παιδείας. Βέβαια, το οικοδόµηµα δεν έπεσε· όµως το «διήρηται η βασιλεία σου» (∆ανιήλ, Ε, 28) που εκτοξεύθηκε εναντίον του από το πλέον διατρητικό πνεύµα της Ευρώπης, το θέτει υπό δεινή κρίση. Έκτοτε το κυνηγάει η κατάρα του Νίτσε. Ο συγγραφέας του «Ζαρατούστρα» είχε τη συναίσθηση πως είναι ένα µοιραίο πνεύµα. Άλλωστε το έλεγε ο ίδιος: «Θα ’ρθει µια µέρα που η ανάµνηση ενός φοβερού γεγονότος θα συνδεθεί µε το όνοµά µου, η ανάµνηση µιας κρίσης µοναδικής στην ιστορία της Γης… Εγώ δεν είµαι άνθρωπος, είµαι δυναµίτιδα… Η µοίρα µου απαιτεί να είµαι ο πρώτος τίµιος άνθρωπος, θέλει να αισθάνοµαι τον εαυτό µου σε αντίθεση µε χιλιάδες χρόνια… πρώτος είδα το ψέµα σαν ψέµα… Η µεγάλη πολιτική στον κόσµο αρχίζει µονάχα από µένα». Κι ωστόσο δεν πρόκειται για µεγαλοµανία. Πρόκειται για φιλοσοφικές θέσεις διατυπωµένες δραµατικά.

O Νίτσε προς το τέλος της ζωής του. Τη φροντίδα του ανέλαβε η μητέρα του Φραντσίσκα μέχρι τον θάνατό της, το 1897, και έπειτα η αδελφή του Ελίζαμπετ. Τρία χρόνια αργότερα, ο Φρίντριχ Νίτσε πέθανε μετά από πνευμονία και εγκεφαλικό (Alamy/Visual Hellas.gr).

Αυτός ο δραµατικός τόνος δηµιούργησε τη «λαϊκή» φήµη περί του Νίτσε, που κορυφώθηκε στον «ηρωικό πεσιµισµό» των διαφόρων τύπων της λογοτεχνίας. Θα λέγαµε πως αυτή η όψη του «νιτσεϊσµού» προέρχεται από παρανόηση της ουσίας του. Αυτή τη σύγχυση προσπάθησαν να άρουν δύο µεγάλοι φιλόσοφοι του αιώνα µας, ο Χάιντεγγερ και ο Γιάσιτερς, µε δύο ογκώδη βιβλία που εδηµιούργησαν για την ουσία της σκέψης του Νίτσε. Επιλέγω µια φράση του Χάιντεγγερ από το σχετικό βιβλίο του. Λέγει λοιπόν πως «οι σκέψεις ενός διανοητή του ύψους του Νίτσε είναι η αντήχηση µέσα στον λόγο της ακόµη άγνωστης ιστορίας του Ούτος, που ο ιστορικός άνθρωπος εκφέρει ως “γλώσσα” του». Δεν πρόκειται να µπούµε στα βαθιά νερά δι’ αυτής της σταγόνας, που είναι το παρόν σηµείωµα. Θα τονίσουµε όµως πως ο Νίτσε δεν είναι διανοητής του κανόνα, αλλά της εξαίρεσης. Και έτσι περιγράφει µε τη λευκή κιµωλία του µηδενός όλα τα έργα και τις ηµέρες των κανονικών ανθρώπων. Και αυτά αιφνίδια χάνουν τη στερεότητά τους. Ο Νίτσε είναι µια φωνή µοίρας που έρχεται από τις άκρες της ιστορικής µας υπάρξεως. Γι’ αυτό είναι προφήτης.

O Νίτσε ως εθελοντής στο Πυροβολικό του πρωσικού στρατού το 1867, στο Νάουμπουργκ. Παρότι ήταν ένας από τους ικανότερους ιππείς και προβλεπόταν ότι θα ανελισσόταν μέχρι το αξίωμα του λοχαγού, ένας τραυματισμός του τον ανάγκασε να εγκαταλείψει τον στρατό και να συνεχίσει τις σπουδές του, τις οποίες ολοκλήρωσε το 1868 (Alamy/Visual Hellas.gr).

Τα οράµατα του Νίτσε για το πνευµατικό µέλλον του Ευρωπαίου ανθρώπου ήταν αποκαλυπτικά και άκρως δυσοίωνα. Ήδη ο Ευρωπαίος βαδίζει στον δρόµο που άνοιξαν οι ορασιές του Νίτσε. Τον βαδίζει όµως αµέριµνος και ανύποπτος, προσέχοντας µόνο τις τιµές των χρηµατιστηρίων και τις ισοτιµίες του συναλλάγµατος. Και αδιαφορεί για την πνευµατική έρηµο που ανοίχτηκε µπροστά του, και που ο Νίτσε προφήτεψε τον ερχοµό της συνταραγµένος. Ήταν από τους λίγους προφήτες που οι προρήσεις του βγαίνουν αληθινές. Κι ωστόσο τούτο δεν είναι το σηµαντικότερο. Το σηµαντικότερο είναι η συνολική άποψη που διατύπωσε για την πνευµατική κατάσταση του ανθρώπου στον κόσµο, που ήταν πρωτότυπη, ρηξικέλευθη και τραγικά µεγαλειώδης. Αν εκλόνισε τις αξίες του ανθρώπου περισσότερο από όσο έπρεπε, εµείς καλούµαστε να βρούµε τα βαθύτερα θεµέλιά τους. Αλλιώς µετά τον Νίτσε η ύπαρξή µας θα παραµένει κλονισµένη εσαεί. «Η αλήθεια –είπε– είναι ένα είδος λάθους, χωρίς το οποίο ένα είδος ζωντανών όντων δεν θα µπορούσε να ζήσει». Ιδού η πρόκλησή του, η ανατρεπτική της υποστάσεώς µας. Και η εγερτήρια.

Χρήστος Μαλεβίτσης, Η Καθηµερινή, 11 Νοεµβρίου 1994

Λεπτομέρεια από επιστολή του Νίτσε προς τον φίλο του Χάινριχ Κίζελιτς, στην οποία του ανακοινώνει το όνομα του επόμενου έργου του, Τάδε έφη Ζαρατούστρα, 1η Φεβρουαρίου 1883 (Alamy/Visual Hellas.gr).

Ανέκδοτοι στοχασμοί του Φρειδερίκου Νίτσε

Τ’ αποσπάσµατα, τα οποία δηµοσιεύοµεν κατωτέρω και τα οποία δεν µετεφράσθησαν εισέτι εις ουδεµίαν ευρωπαϊκήν γλώσσαν, ανήκουν εις τα «µετά θάνατον» του Γερµανού ποιητού και φιλοσόφου Φρειδερίκου Νίτσε, παρελήφθησαν δε εκ του έκτου τόµου των Απάντων του. Οι «στοχασµοί» αυτοί εγράφησαν από του 1872-75· είνε λοιπόν µεταγενέστεροι της «Γενέσεως της Τραγωδίας». Ο Νίτσε επρόκειτο να τους αναπτύξη αργότερον –χωρίς όµως να δυνηθή να πραγµατοποιήση την επιθυµίαν του– εις συγγράµµατα διά των οποίων θα καθώριζε την αποστολήν του φιλοσόφου και την έννοιαν πάσης φιλοσοφίας.

«Έως σήµερα, και ύστερ’ από τόσας κοσµοπολιτικάς ερεύνας και αναζητήσεις, ο Έλλην εξακολουθεί να παραµένη ο πλέον εξελιγµένος άνθρωπος» – έγραφε κάπου ο δηµιουργός του «Ζαρατούστρα». Όταν ο ποιητής απησχολείτο µε το πρόβληµα του πνευµατικού πολιτισµού, ο νους του εστρέφετο αθέλητα προς το µέγα παράδειγµα των Ελλήνων. Και ίσως η σκέψις του, η τόσον ταραγµένη και τόσον συγχρονισµένη, να διεµορφώθη κατόπιν της αναγνώσεως των πρώτων φιλοσόφων, της τραγωδίας του Αισχύλου, της κωµωδίας του Αριστοφάνους. Το ελληνικόν πνεύµα –όπως το απέδειξεν ο Νίτσε εις την «Γένεσιν της Τραγωδίας»– συνδυάζει τον γόνιµον δυναµισµόν του ∆ιονύσου µε την φιλοσοφηµένην γαλήνην του Απόλλωνος και ευρίσκει την ωραιοτέραν άνθισίν του εις τον αιώνα του Περικλέους. Αιφνιδίως, όµως, ενεφανίσθη ο Σωκράτης, ο µέγας διαφθορεύς, ο οποίος διά της µανίας της αναλύσεως και της διαλεκτικής του απειργάσθη την παρακµήν του ελληνικού πνεύµατος. Περί το βασικόν αυτό θέµα στρέφονται αι κατωτέρω δηµοσιευµέναι σκέψεις.

1. Το πρόβληµα ενός πνευµατικού πολιτισµού σπανίως τίθεται καλώς. Σκοπός του πολιτισµού αυτού δεν είνε να εξασφαλίση την µεγαλυτέραν δυνατήν ευδαιµονίαν ενός λαού, ούτε και να συντελέση εις την απρόσκοπτον ανάπτυξιν όλων των ικανοτήτων του. Απεναντίας: εις λαός λογίζεται πολιτισµένος όταν αι ικανότητές του αναπτύσσονται µε ισορροπηµένην αναλογίαν. Η αποστολή, λοιπόν, του πολιτισµού αποβλέπει εις κάτι πέραν της ολικής ευδαιµονίας: έγκειται κυρίως εις την δηµιουργίαν µεγάλων έργων.

Όλα τα ένστικτα των Ελλήνων φέρουν την σφραγίδα µιας επιτακτικής ενότητος· ας την αποκαλέσωµεν ελληνικήν θέλησιν. Έκαστον των ενστίκτων αυτών τείνει να υπάρξη µόνον του εις το άπειρον. Επ’ αυτών δε των ενστίκτων εστηρίχθησαν οι πρώτοι φιλόσοφοι διά να δηµιουργήσουν µίαν έννοιαν του κόσµου.

Ο πνευµατικός πολιτισµός ενός λαού εκδηλούται διά της ενωτικής υποταγής των ενστίκτων του λαού αυτού: η φιλοσοφία υποτάσσει το ένστικτον της γνώσεως, η τέχνη υποτάσσει την έκστασιν, η «αγάπη» υποτάσσει τον «έρωτα» κ.ο.κ.

Η γνώσις αποµονώνει· οι πρώτοι φιλόσοφοι εµφανίζουν µεµονωµένως ό,τι η ελληνική τέχνη ενεφάνισεν εις εν σύνολον.

Το περιεχόµενον της τέχνης και της αρχαίας φιλοσοφίας είνε το αυτό· παρατηρούµεν, όµως, ότι τα µεµονωµένα στοιχεία της τέχνης µεταβάλλονται εις φιλοσοφίαν διά να υποτάξουν το ένστικτον της γνώσεως. Τούτ’ αυτό παρετηρήθη και εις τους Ιταλούς, διά της επικρατήσεως πνεύµατος ατοµικισµού τόσον εις την ζωήν, όσον και εις την τέχνην.

2. Με πόσην παιγνιώδη φαντασίαν εξεφράζοντο οι Έλληνες διά τους θεούς των, εις τα ποιητικά των δηµιουργήµατα!

Η ιστορία είνε πλήρης αντινοµιών: αλήθεια και αναλήθεια. Είνε άξιον προσοχής το γεγονός ότι οι χριστιανικοί µύθοι οφείλουν να είνε ιστορικοί.

3. Η παγκόσµιος ιστορία περιορίζεται εις ελάχιστα γεγονότα όταν εξ αυτής συγκρατήσει κανείς µόνον τας µεγάλας φιλοσοφικάς ανακαλύψεις, παραµελών τας χρονικάς περιόδους, αι οποίαι αντέδρασαν εις την εξάπλωσιν των φιλοσοφικών αυτών ρευµάτων. Από αυτής της απόψεως, διαπιστώνοµεν εις τους Έλληνας µίαν δηµιουργικήν δράσιν και ικανότητα, την οποίαν δεν ηµπορούµεν να συναντήσωµεν αλλού. Ενεψύχωσαν την σηµαντικωτέραν περίοδον της ιστορίας της ανθρωπότητος και εδηµιούργησαν όλων των ειδών τους τύπους.

Αυτοί ανεκάλυψαν την Λογικήν…

Σκίτσο του Χανς Όλντε στα τέλη του 1899, που απεικονίζει τον καταπονημένο υπαρξιστή φιλόσοφο (Alamy/Visual Hellas.gr).

4. Αν ο άνθρωπος οφείλει τόσα εις την ανάπτυξιν του ελληνικού πολιτισµού, αυτό πρέπει ν’ αποδοθή εις το ότι ο δυτικός πολιτισµός διεµορφώθη επί τη βάσει του ελληνικού.

5. Οι φιλόσοφοι, οι αναφερόµενοι κατωτέρω, αποδεικνύουν ποίους κινδύνους έφερεν εις τους κόλπους του ο ελληνικός πολιτισµός: ο µύθος χρησιµεύει διά την αποχαύνωσιν της σκέψεως· θεραπεία του κακού: η λελογισµένη αφαίρεσις και η ακριβής γνώσις.– ∆ηµόκριτος.

Η νωχελική εγκατάλειψις εις τας ανέσεις της ζωής· θεραπεία του κακού: η λιτότης και η ασκητική αντίληψις περί ζωής του Πυθαγόρα, του Εµπεδοκλέους και του Αναξιµάνδρου.

Η σκληρότης εις την πάλην και την µάχην· θεραπεία: ο Εµπεδοκλής και αι απόψεις του περί αυτοθυσίας.

Το ψεύδος και η απάτη· θεραπεία: ο ενθουσιασµός διά το αληθές, εις όλας του τας συνεπείας.

Η επιτηδειότης, η υπερβολική αγάπη προς τας συναναστροφάς· θεραπεία: η υπερηφάνεια και η µόνωσις του Ηρακλείτου.

Οι φιλόσοφοι αυτοί αποδεικνύουν την ζωτικότητα ενός πολιτισµού, ο οποίος δηµιουργεί µόνος του τα µέσα θεραπείας του.

Πώς απέθανεν η εποχή αυτή; Κατά τρόπον αφύσικον. Πού εκρύβοντο λοιπόν τα σπέρµατα της αποσυνθέσεως;

Η φυγή των καλυτέρων πολιτών µακράν του κόσµου υπήρξεν µία µεγάλη δυστυχία. Η ιστορία αυτή άρχισε µε τον Σωκράτην. Το άτοµον άρχισε αιφνιδίως να σχηµατίζη µεγάλην ιδέαν περί αυτού. Εις ταύτα, προσετέθη διά τας Αθήνας και η πανώλης. Και η καταστροφή συνεπληρώθη διά των Περσικών Πολέµων. Ο κίνδυνος ήτο πολύ µεγάλος και η νίκη υπήρξεν εξαιρετική. Θάνατος του µεγάλου µουσικού λυρισµού και της φιλοσοφίας.

6. Κατέστη αναγκαίον δι’ εµέ να µάθω πώς εφιλοσόφουν οι Έλληνες, κατά την περίοδον της καλλιτεχνικής των ανθίσεως. Αι σωκρατικαί σχολαί, αι οποίαι ελειτούργουν εν µέσω ωκεανού τελειότητος και καλλονής, αντικαθρεπτίζουν την φιλοσοφικήν σκέψιν της εποχής εκείνης. Στοχάζοµαι ότι οι σωκρατικοί ετήρησαν έναντι της τέχνης στάσιν άλλοτε εχθρικήν και άλλοτε θεωρητικήν.

7. Ιδού πώς πρέπει να κρίνη κανείς τους πρώτους Έλληνας φιλοσόφους: υπέταξαν το ένστικτον της γνώσεως. Πώς ο Σωκράτης απηλλάγη βαθµιαίως, αργότερα, της επιδράσεώς των; Εν πρώτοις, διαπιστώνοµεν και εις τον Σωκράτην και εις την σχολήν του την ιδίαν τάσιν: το ένστικτον της γνώσεως οφείλει να υποταχθή εις την ατοµιστικήν αντίληψιν περί ευδαιµονίας. Η άποψις αυτή προδίδει ήδη παρακµήν. Προηγουµένως, δεν εγένετο λόγος περί ατόµων, αλλά περί Ελλήνων.

8. Οι µεγάλοι πρώτοι φιλόσοφοι ελάµβανον µέρος εις την γενικήν ζωήν της Ελλάδος· µετά τον Σωκράτην ήρχισαν σχηµατιζόµεναι αιρέσεις. Σιγά-σιγά, η φιλοσοφία παρέχει µεγαλύτερον πεδίον δράσεως εις την επιστήµην.

9. Ενίοτε, εις τους Έλληνας, η αρχαϊκή µορφή αποτελεί την ανωτάτην µορφήν εκδηλώσεως καλλιτεχνικής συγκινήσεως: απόδειξις ο διθύραµβος και η τραγωδία. Ο κίνδυνος διά τους Έλληνας συνίστατο εις την επιδεξιότητα που έδειξαν εις όλα τα είδη. Με τον Σωκράτην, εµφανίζονται και οι δεξιοτέχναι της ζωής.

Πώς πρέπει να εξηγήσωµεν τον αγώνα του Πλάτωνος κατά της ρητορικής; Ο Πλάτων εζηλοτυπούσε την ιδίαν επίδρασίν του.

Η αρχαϊκή Ελλάς απεκάλυψε τας αρετάς της διά της συνεχούς γραµµής των φιλοσόφων της. Αλλ’ η ενότης αυτή διεσπάσθη από τον Σωκράτην, ο οποίος επεζήτησε ν’ απαρνηθή κάθε παράδοσιν, να γίνη πρωτεϊκός.

Το γενικόν µου σχέδιον είνε: ν’ αποδείξω ποίαι συγγένειαι, ποίοι απόκρυφοι δεσµοί συνδέουν την ζωήν, την φιλοσοφίαν και την τέχνην, χωρίς η φιλοσοφία να καθίσταται ανιαρά.

10. Ο τελευταίος φιλόσοφος. –Αυτός θα ηµπορούσε να είναι και µια διαδοχή γενεών. Καθήκον του είνε να υποβοηθήση µόνον την ζωήν. ∆ιακηρύσσει την ανάγκην της ψευδαισθήσεως της τέχνης – της επικρατήσεως της τέχνης επί της ζωής. Είνε αδύνατον να εµφανισθή σήµερον µια χορεία φιλοσόφων ανάλογος προς εκείνην η οποία ενεφανίσθη εις την Ελλάδα, κατά την εποχήν της τραγωδίας. Μόνον η τέχνη ηµπορεί σήµερον να εκπληρώση τον ρόλον αυτόν.

11. Οι Έλληνες υπήρξαν εξερευνηταί, ταξιδιώται και αποικισταί. Εννοούσαν να µάθουν και είχον εις θαυµαστόν βαθµόν ανεπτυγµένην την ικανότητα της αφοµοιώσεως.

Η εποχή µας δεν πρέπει να φαντάζεται ότι εξήρθη εις ανωτέρας σφαίρας µε τας επιστηµονικάς της αναζητήσεις, διότι εις τους Έλληνες όλα µετεβάλλοντο εις ζωήν. Ενώ δι’ ηµάς όλα αποτελούν µόνον γνώσιν.

Φρειδερίκος Νίτσε, Η Καθηµερινή, 17 Ιουνίου 1935

Η φιλοσοφική ποιητική του Φρ. Νίτσε

Ο Νίτσε στην πρώτη φάση του έργου του διαπιστώνει την τραγική αντιθετικότητα της ζωής και προσπαθεί να τη διαγράψει µέσα σε συγκρουόµενα ζεύγη εννοιών, που εκφράζουν θεµελιώδεις καταστάσεις του περασµένου όντος. Τέτοιες καταστάσεις είναι η ζωή και ο θάνατος, η ανάδυση και η κατάδυση, η µορφή και το άµορφο, η πολλότητα και η ενότητα. Η αντιθετικότητα όµως αυτή υπερβαίνεται µέσα στην ενότητα, που είναι η αιώνια ανακύκληση. Η γενική ερµηνευτική αρχή του κόσµου, όπως την πραγµατοποιεί ο Ηράκλειτος, ξαναζεί στον Νίτσε υπό µια νέα σκοπιά.

Για να ερµηνεύσει τραγικά το είναι, ο Νίτσε καταφεύγει στο παράδειγµα της τραγικής τέχνης των Ελλήνων. Στο έργο του «Η γέννηση της τραγωδίας», συλλαµβάνει την τέχνη του τραγικού ως µια σύνθεση του ∆ιονυσιακού και Απολλώνιου πνεύµατος. Ο ∆ιόνυσος και ο Απόλλων χρησιµοποιούνται από τον Νίτσε ως σύµβολα για να δηλώσουν δύο αρχές –την κίνηση της µουσικής, που µοιάζει, όπως χαρακτηριστικά παρατηρεί ο Σοπενχάουερ, µε µια καθολική γλώσσα, όχι όµως κενή σαν εκείνη των αφηρηµένων εννοιών, αλλά εποπτική– και τη στάση της εικόνας, της όµορφης αρµογής της µορφής. Μουσική και εικόνα, άλογη έκσταση και έλλογο µέτρο συνθέτουν την τραγωδία.

Η μικρότερη αδελφή του Φρίντριχ Νίτσε, Ελίζαμπετ, σε νεαρή ηλικία. Μετά τον θάνατό του, στις 25 Αυγούστου 1900, ανέλαβε χρέη επιμελήτριας και εκδότριας των έργων του. Παρενέβη σημαντικά στα κείμενά του χωρίς την έγκρισή του, όπως και ο φίλος του Χάινριχ Κίζελιτς (Πέτερ Γκαστ), γεγονός που κατακρίνεται από τους σύγχρονους μελετητές (Getty Images/Ideal Image).

Το ερµηνευτικό αυτό σχήµα ο Νίτσε το µεταφέρει από το επίπεδο της τέχνης στο επίπεδο του κόσµου και ζητά µ’ αυτό να αποκρυπτογραφήσει το σύνολο των όντων. Το ∆ιονυσιακό ταυτίζεται µεταφορικά µε την αρχή του απείρου, το δε Απολλώνιο µε την αρχή του πέρατος. Το είναι πλάθει µορφές, όπως το όνειρο του ανθρώπου πλάθει εικόνες.

Η γλώσσα λοιπόν της αισθητικής, εφαρµοσµένη στο παράδειγµα της τραγικής τέχνης, µετακινείται από τον Νίτσε σε µιαν άλλη κλίµακα, γίνεται γλώσσα της οντολογίας, για να ερµηνεύσει αισθητικά το κοσµικό γίγνεσθαι, που ο φιλόσοφος το χαρακτηρίζει ως την πρωταρχική ποίηση, ανάλογη προς την ανθρώπινη ποίηση, που είναι η τέχνη.

Ο ίδιος ο Νίτσε αντιθέτει την εικονική-µεταφορική του γλώσσα προς τη γλώσσα των αφηρηµένων εννοιών. Ο επιστήµονας, λέει, κινείται µέσα σε έννοιες, χωρίς να γνωρίζει πια ότι οι έννοιες είναι µόνο κενές µεταφορές, που έχουν φτωχύνει σε νόηµα. Η έννοια είναι η κενή φλούδα µιας φλεγόµενης από ενόραση µεταφοράς. Στο πρόσωπο του Σωκράτη βλέπει τον άνθρωπο των εννοιών, τον ρασιοναλιστή και γι’ αυτό τον καταστροφέα της τραγικής τέχνης. Γενικά ο Νίτσε αντιθέτει τον επιστήµονα προς τον καλλιτέχνη. Ο πρώτος τείνει να σωθεί µέσα σε στεγάσµατα (gehauser), θεωρώντας τις έννοιες ως την ουσία των πραγµάτων, ενώ ο δεύτερος έχει επίγνωση της απάτης όλων των καθορισµών, ακόµα και αυτών των µεταφορών, αλλά κινείται ελεύθερα απέναντι στην πραγµατικότητα, δηµιουργικά, πλάθοντας εικόνες. Η συµπλοκή και η ισορρόπηση του εικονικού µε το ανεικονικό.

Αγγλική έκδοση του Τάδε έφη Ζαρατούστρα, η οποία χρονολογείται στο 1899 (Alamy/VisualHellas.gr).

Ο Νίτσε καταφεύγει στο σύµβολο του παιχνιδιού, για να εξηγήσει το φαινόµενο της ποίησης. Εµπνευσµένος από τον Ηράκλειτο (αιών παις έστι παίζων, πεσσεύων παιδός η βασιλήιη, απ. Β52), εικονίζει τη γένεση και τη φθορά των όντων σαν ένα παιγνίδι που παίζουν οι πρωταρχές, ο ∆ιόνυσος και ο Απόλλων. Είναι το παιγνίδι της ενότητας των αντιθέσεων. Το κοσµικό παιγνίδι είναι όπως και το παιγνίδι της τέχνης ένα γεγονός αισθητικό, που δείχνει την «αθωότητα του γίγνεσθαι». Κι ο άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να µεταπηδήσει από το δικό του παιγνίδι στο µεγάλο παιγνίδι του κόσµου και να µετάσχει σ’ αυτό, να γίνει συµπαίκτης στο παιγνίδι του χρόνου, που όλα τα γεννά κι όλα τα καταβροχθίζει σε µιαν αιώνιαν ανακύκληση.

Η γλώσσα του Νίτσε έχει μια διάρθρωση νοημάτων που εκφράζεται και συνάμα σκεπάζεται από εικόνες.

Η ποιητική γλώσσα της φιλοσοφίας του Νίτσε εµφανίζεται µ’ όλο τον δυναµισµό της στο έργο του «Τάδε έφη Ζαρατούστρα». Κι όµως, φαίνεται εδώ ακριβώς το πρόβληµα της λειτουργίας της µεταφοράς. Η εικόνα δεν υψώνεται πάντα σε σύµβολο, που να συνθέτει το συγκεκριµένο µε το καθολικό. Πολλές φορές η εικόνα και το νόηµα διασπάζονται και ο λόγος γίνεται παραβολικός ή αλληγορικός.

Ένα παράδειγµα της αλληγορικής συµβολικής παίρνουµε από τον Ζαρατούστρα. Ο άνθρωπος λέει ότι [είναι] µια γέφυρα και όχι ένας σκοπός. Η µετάβαση-γέφυρα δηλώνεται µε τρεις εικόνες: την [καµήλα] (ο άνθρωπος κάτω υπό το βάρος της υπερβατικότητας), το λιοντάρι (ο αποδεσµευµένος άνθρωπος της άρνησης) και το παιδί (ο άνθρωπος της κατάφασης, που πραγµατώνει το παιγνίδι της δηµιουργίας).

Η γλώσσα λοιπόν του Νίτσε έχει µια διάρθρωση νοηµάτων, που εκφράζεται και συνάµα σκεπάζεται από εικόνες. Η προσωπίδα, που τόσο εµφαντικά θέλει να απορρίψει ο φιλόσοφος, γίνεται µοιραία όψη του αφανέρωτου, που γοητεύει και σιωπά συγχρόνως. Η γλώσσα της εννοιολογικής αφαίρεσης, που δρα στο υπόβαθρο µε συλλογιστικά σχήµατα, σπάζει την παγιότητά της και έρχεται στο φως µεταµορφωµένη σε εικόνες, που βγαίνουν στο φως της όµορφης φαινοµενικότητας όπως τα όντα της πρωταρχικής ποίησης.

Κώστας Π. Μιχαηλίδης, Η Καθηµερινή, 12 Μαρτίου 1989

Η περιπέτεια του Ουμανισμού

Τη χρονιά που πεθαίνει ο Φώυερµπαχ, ο Νίτσε, ο «υψηλότερος και ο ευγενέστερος αντίπαλος των χριστιανών διανοητών», όπως τον χαρακτηρίζει ο Σαρλ Ντυ Μπος, δηµοσιεύει το πρώτο του έργο. Καµµιά εκτίµηση δεν έδειχνε για τον συγγραφέα της «Ουσίας του Χριστιανισµού». Και όµως. Από τους δασκάλους του, τον Σοπενάουερ και τον Βάγνερ, χωρίς να το συνειδητοποιήση δέχτηκε την επίδραση του Φώυερµπαχ, από την οποία είχαν διαβρωθή οι πνευµατικοί του παιδαγωγοί. Στην ήρεµη παράταξη των αθεϊστικών διανοηµάτων του Φώυερµπαχ έφερε ο Νίτσε το πάθος του. Για τον Νίτσε ο Θεός δεν είναι παρά ο καθρέφτης του ανθρώπου. Ο άνθρωπος σε µερικές εξαιρετικές καταστάσεις παίρνει συνείδηση της δυνάµεως που έχει διά της αγάπης που τον ανυψώνει. Αλλά, καθώς τέτοιες συνειδητοποιήσεις του έρχονται κάπως απότοµα, δεν τολµά ν’ αποδώση στον εαυτό του αυτήν την δύναµη και αυτήν την αγάπη και τις βλέπει σαν ιδιότητες ενός υπερανθρώπινου όντος που του είναι ξένο. Μοιράζει λοιπόν σε δύο σφαίρες τις δύο όψεις της ανθρώπινης φύσεως! Την όψη την συνηθισµένη, την καθηµερινή, την αδύνατη, που την βάζει στην σφαίρα «άνθρωπος», και την όψη τη σπάνια, την ισχυρή, την εκπληκτική, που την βάζει στη σφαίρα «Θεός». Έτσι βρίσκεται κλεµµένος από τον ίδιο τον εαυτό του ο άνθρωπος απ’ ό,τι καλύτερο έχει. Στο χριστιανισµό η διαδικασία αυτή της απογυµνώσεως φτάνει στα άκρα. Κάθε καλό, κάθε µεγαλείο, κάθε αλήθεια, δεν δίνεται παρά µε τη θεία χάρη. Στη «Βούληση της ∆υνάµεως» θα πη ο Νίτσε: «Είναι µια αξιοθρήνητη ιστορία: Ο άνθρωπος ζητάει µια αρχή, στο όνοµα της οποίας να µπορή να περιφρονήση τον άνθρωπο. Επινοεί έναν άλλο κόσµο για να µπορή να συκοφαντή και να βρωµίζη αυτόν εδώ». Αλλ’ η αποστροφή του Νίτσε για τον χριστιανισµό είναι ένστικτη, είναι «εκ γενετής». Πρέπει να λυτρωθή κατά τον Νίτσε ο άνθρωπος από τον Θεό όχι µε επιχειρήµατα λογικής, αλλά µε µια πράξη θελήσεως. Πρέπει να τολµήση. Έως τώρα οι άθεοι φιλόσοφοι προσπαθούσαν ν’ «αποδείξουν» την ανυπαρξία του Θεού, αράδειαζαν επιχειρήµατα, «εξηγούσαν» τον αθεϊσµό. Ο Νίτσε θα προστρέξη στον «δυναµισµό», που σε τελευταία ανάλυση είναι το άλογο. Με αποφθεγµατικές προτάσεις θα µας πη πως η πίστη στον Θεό είχε ως αποτέλεσµα να δαµαστή ο άνθρωπος (Zahmen), τώρα, είναι καιρός να ξερριζώσουµε από τον άνθρωπο την πίστη αυτή, να τον υψώσουµε (Zuchten).

Η τελευταία σελίδα από το χειρόγραφο του Ecce Homo, του τελευταίου πρωτότυπου έργου του Νίτσε πριν από τον θάνατό του. Γράφτηκε το 1888, αλλά εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1908. Διακρίνονται οι «διορθώσεις» του Χάινριχ Κίζελιτς/Πέτερ Γκαστ (Alamy/Visual Hellas.gr).

Ας δηλώσουµε, λοιπόν, τολµηρά τον «Θάνατο του Θεού». Και στην κραυγή αυτή που αντηχεί σαν µια νεκρώσιµη καµπάνα την ώρα που ξεψυχάει ο 19ος αιώνας, ο Νίτσε δίνει ένα καινούργιο νόηµα. ∆εν είναι στο στόµα του «Ο Θεός πέθανε» ούτε θρήνος, ούτε σαρκασµός. Εκφράζει µια εκλογή. «Τώρα η όρεξή µας αποφασίζει εναντίον του χριστιανισµού και όχι τα επιχειρήµατά µας» θα µας πη στη «Χαρούµενη Γνώση». Πρόκειται για µια πράξη. Μια πράξη τόσο ωµή όσο είναι η πράξη του φονιά. «Είµαστε οι δολοφόνοι του Θεού», αυτή είναι η αγαπηµένη έκφραση του Νίτσε. Παρατηρεί ο Καρλ Γιάσπερς στο θαυµάσιο βιβλίο του που αφιερώνει στον συγγραφέα τού «Πέρα από το καλό και το κακό»: «Υπάρχει σ’ αυτόν µια καθολική αρνητικότητα, ένα χωρίς όρια ανικανοποίητο µπροστά σ’ οποιαδήποτε άποψη της υπάρξεως, και αυτή η φορά της αρνήσεως γίνεται µε τέτοιο πάθος, µε µια τέτοια θέληση θυσίας, που φαίνεται νάρχεται από τα ίδια βάθη από τα οποία ήρθαν οι µεγάλες θρησκείες και οι πίστεις των προφητών». Έτσι η κραυγή «Θάνατος του Θεού» µεταβάλλεται σε µια θετική, για τον Νίτσε, στάση: «Τι θα µπορούσαµε να δηµιουργήσουµε αν υπήρχε Θεός;» –λέει ο Ζαρατούστρας– «Στερηµένη από τον Θεό στον οποίο αναπαυότανε η ανθρωπότητα, χρεωστεί τώρα να προχωρήση εµπρός, ν’ ανεβή». Σ’ αυτήν την προοπτική τα «ελεύθερα πνεύµατα» σκιρτούν. Μια τέτοια αποκάλυψη είναι αληθινά η «Χαρούµενη Γνώση». ∆οκιµάζουν το θριαµβικό αίσθηµα πως είναι «οι λυτρωµένοι άνθρωποι στους οποίους τίποτα δεν απαγορεύεται» (Νίτσε, Η Βούληση της ∆υνάµεως). Ο «µεγαλύτερος κίνδυνος» που τους απειλούσε παραµερίστηκε από το δρόµο τους (Νίτσε, ο Ζαρατούστρας). Αυτό το πτώµα του Θεού που διαλύεται είναι η αφετηρία για µια γιγάντια επιχείρηση. Η υπέροχη περιπέτεια ηµπορεί τώρα ν’ αρχίση: «Μαθαίνοντας πως ο παλιός Θεός πέθανε, νοιώσαµε λουσµένοι µέσα στο φως µιας νέας αυγής. Η καρδιά µας ξεχειλίζει από ευγνωµοσύνη, έκπληξη, προαίσθηµα, αναµονή. Να, που οι ορίζοντες και πάλι είναι ελεύθεροι. Να, που τα πλοία µας µπορούν επί τέλους να ξεκινήσουν και ν’ αρµενίσουν περιφρονώντας κάθε κίνδυνο. Κάθε προσπάθεια, κάθε απόπειρα επιτρέπεται στους πρωτοπόρους της γνώσεως. Η θάλασσα, η θάλασσά µας, και πάλι µας ανοίγει όλες τις εκτάσεις της…». Έτσι δοξολογεί ο ποιητής φιλόσοφος τον χωρίς Θεό ουµανισµό. Μια τέτοια έκρηξη λυρισµού που πραγµατώνεται µέσα σε µια ωρισµένη κατάσταση πνευµάτων τις τελευταίες δεκαετίες του περασµένου αιώνα, δεν µπορούσε παρά να είναι µεταδοτική και η µιασµατικότητά της φτάνει έως τις ηµέρες µας. Τον «ερχοµό του µηδενισµού» βλέπει ο Νίτσε ως συνέπεια του «Ο Θάνατος του Θεού» σ’ ένα του γράµµα στον Γεώργη Μπρανκτές, γραµµένο το Νοέµβριο του 1888. Αλλ’ όλα αυτά δεν είναι παρά η έκφραση µιας εντελώς εσωτερικής και βαθυτάτης κρίσεως. Υπάρχει κάτι που τραντάχτηκε δυνατά και τέλος έσπασε µέσα στην ψυχή των ανθρώπων πριν σπάσουν οι ιστορικές αξίες του. Βρισκόµαστε µπροστά σ’ αυτό που ο Νικόλαος Μπερντιάεφ, προικισµένος κι’ αυτός µε το «προφητικό» δώρο αλλά και µε µια ισχυρή διαγνωστική ικανότητα, ωνόµασε πολύ πετυχηµένα: «αυτοκαταστροφή του ουµανισµού». Είµαστε, δηλαδή, τώρα σε µια θέση από την οποία µπορούµε πειραµατικά να επαληθεύσουµε πως «εκεί όπου δεν υπάρχει Θεός, δεν υπάρχει ούτε άνθρωπος» (Μπερντιάεφ, Ένας Νέος Μεσαίωνας). Τι πραγµατικά έγιναν οι υψηλότατες φιλοδοξίες αυτού του χωρίς Θεό ουµανισµού, όχι µόνο στην πράξη, αλλά και σ’ αυτήν την σκέψη των αποστόλων του; Τι έγινε ο άνθρωπος του άθεου αυτού ουµανισµού; Ένα ον που δεν τολµά κανείς να το πη ον. Ένα πράγµα που δεν έχει εσωτερικό. «Άνθρωπος κοινωνικός και ιστορικός» από τον οποίο δεν µένει τίποτα άλλο από µια καθαρή αφαίρεση έξω από τις κοινωνικές του σχέσεις. ∆εν υπάρχει πια […] αυτό ούτε βαθύτητα ούτε οµοιότητα. Τίποτε δεν εµποδίζει να χρησιµοποιηθή το ον αυτό, το προϊόν αυτό του χωρίς Θεό ουµανισµού, σαν υλικό η επικράτηση µιας οµάδας προνοµιούχων κυριάρχων. Αυτός ο άνθρωπος του άθεου ουµανισµού είναι κυριολεκτικά διαλυµένος. Στην πραγµατικότητα δεν υπάρχει άνθρωπος, γιατί δεν υπάρχει τίποτα που να ξεπερνά τον άνθρωπο.

Ας µη τα ρίχνουµε όλα σε µερικές χονδροκοµµένες παραµορφώσεις του άθεου ουµανισµού. Όλοι οι επίγονοι του Μαρξ δεν κληρονόµησαν το πνεύµα του. Η κληρονοµιά του Νίτσε είναι ακόµη περισσότερο αλλαγµένη και δεν υπάρχει αµφιβολία πως ο προφήτης του Ζαρατούστρα θάταν ο πρώτος σήµερα που για πολλούς λόγους θα καταριόταν πολλούς απ’ αυτούς που θέλησαν να φανούν ως οπαδοί του. Αλλ’ οι παραµορφώσεις αυτές δεν είναι τόσο οι προδοσίες του δόγµατος όσο η συνέπεια µιας µοιραίας χρεωκοπίας. Ο άνθρωπος δεν είναι ο εαυτός του παρά όσο φωτίζεται από µια θεία αχτίδα. Εάν η εστία του φωτός εξαφανισθή, σβήνει και η αντανάκλαση. Είναι, κατά κάποιο τρόπο, το Θείο η Τρίτη διάσταση µέσα στην οποία ο άνθρωπος βρίσκει το βάθος του. Εάν ο άνθρωπος γίνη του εαυτού του Θεός, µπορεί για κάµποσο καιρό να τραφή µε την παραίσθηση ότι υψώνεται, αλλά πραγµατικά δεν θ’ αργήση να δη πως πέφτει και πως οι παλιές δυνάµεις της Μοίρας που τις είχε εξορκίσει ο Χριστιανισµός, τον παίρνουν και πάλι στην κατοχή τους. Μέσα στα όνειρα της ολοκληρωτικής χειραφετήσεως βλέπει σε λίγο νάρχεται απειλητική η σκλαβιά. «Ξεκινώντας από την απεριόριστη ελευθερία καταλήγω στον χωρίς όρια δεσποτισµό», λέει ο θεωρητικός επαναστάτης Τσιγκάλεφ στους «∆αιµονισµένους» του Ντοστογέφσκυ. Πόσα σηµερινά γεγονότα δεν επαληθεύουν τους συλλογισµούς αυτούς του ήρωα του Ντοστογέφσκυ!

Κ. Ι. ∆εδόπουλος, Η Καθηµερινή, 24 Αυγούστου 1955