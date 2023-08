Ολονύχτια μάχη σε Πάρνηθα, Αλεξανδρούπολη, Δαδιά και Βοιωτία

Ακόμα μία νύχτα μάχης σε τέσσερα ανεξέλεγκτα μέτωπα πυρκαγιάς είναι η αποψινή για τις πυροσβεστικές δυνάμεις της χώρας. Μάλιστα δύο από αυτά τα μέτωπα, σε Αλεξανδρούπολη και Δαδιά, έχουν πλέον, επί της ουσίας, ενοποιηθεί.

Στην Πάρνηθα, η φωτιά που ξέσπασε την Τρίτη στη Φυλής έχει πλέον φτάσει στον Εθνικό Δρυμό. Στην περιοχή επιχειρούν 226 πυροσβέστες και 11 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων με 69 οχήματα, συμπεριλαμβανομένου ενός κλιμακίου από τη Γαλλία.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ελπίζουν να εκμεταλλευτούν τη σχετική αύξηση της υγρασίας που σημειώνεται τη νύχτα. Δασοκομάντος θα επιχειρούν περιμετρικά της πυρκαγιάς μέχρι το πρωί, όπου τα εναέρια μέσα θα συνδράμουν στις προσπάθειες οριοθέτησης του μετώπου.

Η πυρκαγιά καίει, εδώ και ώρες, σε μία χαράδρα κοντά στη Μονή Κλειστών, χωρίς ωστόσο να κινδυνεύει το μοναστήρι.

«Το μέτωπο το οποίο μας απασχόλησε ιδιαίτερα και υπήρχε μεγάλη επικινδυνότητα ήταν αυτό στον Δρυμό της Πάρνηθας. Μπορούμε να πούμε, ότι κατά μεγάλο βαθμό έχει αποφευχθεί ο κίνδυνος» εκτιμούσε το βράδυ της Τετάρτης ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής, Γιάννης Αρτοποιός, μιλώντας στην ΕΡΤ.

«Η φωτιά καίει μέσα σε μια χαράδρα. Είναι ορατή προς τις περιοχές Γκούρα, Κεραμίδι, Ρέμα, Γιαννούλα και το κομμάτι το οποίο βλέπει προς τη Μονή Κλειστών. Δεν υπάρχει όμως κάποιο πρόβλημα. (…) Θέλουμε η κατάσταση της φωτιάς να διατηρηθεί ακριβώς όπως είναι τώρα, χωρίς να δημιουργηθεί κανένα άλλο πρόβλημα. Θέλουμε να μείνει στην ίδια αυτή η εικόνα», σημείωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως δεν έχει καταγραφεί κάποια μεγάλη αναζωπύρωση. «Μέχρι στιγμής δεν έχει πληγεί ο πυρήνας του δρυμού της Πάρνηθας» κατέληξε.

Στη 1:11 τα ξημερώματα της Πέμπτης, η πυροσβεστική διαπίστωνε διάσπαρτες εστίες και αναζωπυρώσεις.

Σπίτια και αυτοκίνητα έγιναν «στάχτη» στο Μενίδι, στον οικισμό της Αγίας Παρασκευής. Οι κάτοικοι είχαν λάβει μήνυμα από το 112 για να εκκενώσουν την περιοχή στις 10:30. Πολίτες πάσχιζαν με λάστιχα να σώσουν τις περιουσίες τους.

Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά της Αλεξανδρούπολης που το απόγευμα ενοποιήθηκε με το μέτωπο της Δαδιάς. Η ΕΡΤ μετέδιδε το βράδυ της Τετάρτης πως η φωτιά κινείται νότια, περνώντας μέσα σε οικισμούς της Ροδόπης.

Με μηνύματα από το σύστημα 112 οι κάτοικοι των περιοχών Κοιλιά, Μέλια, Κασσιτερών και Κιζάρι κλήθηκαν να απομακρυνθούν.

Ολονύχτια μάχη δίνουν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής και στη φωτιά που ξέσπασε στο Στείρι Διστόμου Βοιωτίας. «Είναι μία δύσκολη πυρκαγιά», σχολίαζαν από το γραφείο τύπου της πυροσβεστικής τα ξημερώματα, σημειώνοντας πως οι βορειοανατολικοί άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης, παρότι δεν είναι ιδιαίτερα ισχυροί, εξαιτίας του ανάγλυφου του εδάφους.

Εως αυτή την ώρα, στη δασική έκταση επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 13 οχήματα και ένα πεζοπόρο τμήμα.

Προληπτικά έχει σταλεί μήνυμα του 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στο Στείρι, με οδηγία να κατευθυνθούν προς το Δίστομο, ενώ εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα στους κατοίκους των οικισμών Περιστερά και Αγιος Νικόλαος, ώστε να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας, η πυροσβεστική κλήθηκε να αντιμετωπίσει πολλαπλές αναζωπυρώσεις στην Εύβοια, θέτοντάς τις γρήγορα υπό έλεγχο. Οι εστίες «ξεπηδούσαν» σε σχετικά μικρές αποστάσεις η μία από την άλλη, σύμφωνα με την υπηρεσία.

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς για την Πέμπτη, πολύ υψηλός θα είναι την Πέμπτη ο κίνδυνος φωτιάς για την Αττική, την Εύβοια και τη Βοιωτία.

Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας έχουν γίνει 140 συλλήψεις ατόμων για εμπρησμούς σε αγροτοδασικές εκτάσεις. Οι 117 συνελήφθησαν για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια και οι 23 για εμπρησμό. «Σχεδόν το σύνολο των ανωτέρων συμβάντων σχετίζονται με θερμές ή αγροτικές εργασίες», σημειώνει η πυροσβεστική.

Εβδομήντα τρία άτομα παραπέμπονται στη δικαιοσύνη, εκ των οποίων τα 62 για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια και 11 για εκ προθέσεως πρόκληση φωτιάς.

Μήνυμα στήριξης προς την Ελλάδα έστειλε την Τετάρτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναφέροντας πως ως τώρα έχουν κινητοποιηθεί επιπλέον 246 πυροσβέστες, 40 πυροσβεστικά οχήματα και 8 αεροσκάφη από οκτώ χώρες.

Greece, you are not alone, the EU is with you.

We are coordinating emergency assistance via the #EUCivilProtection Mechanism to help 🇬🇷 fight the devastating wildfires.

So far, 8 aircraft, 40 vehicles and 246 firefighters have been deployed from 8 countries. pic.twitter.com/RS9off1Any

— European Commission (@EU_Commission) August 23, 2023