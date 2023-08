Αλεξανδρούπολη: Η μεγαλύτερη πυρκαγιά στην Ευρώπη εδώ και χρόνια

Μετά τη δεύτερη σάρωση των περιοχών που παραδόθηκαν στις φλόγες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, η ομάδα από το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για τις δασικές πυρκαγιές Copernicus υπολόγισε πως πρόκειται για τη μεγαλύτερη πυρκαγιά που έχει καταγραφεί σε ευρωπαϊκό έδαφος εδώ και χρόνια.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το Copernicus, η έκταση που έχει καεί στην περιοχή αντιστοιχεί σε 720.344 στρέμματα κι ενώ οι επιχειρήσεις κατάσβεσης συνεχίζονται.

#EMSR686 #Alexandroupolis #Greece🇬🇷

Our #RapidMappingTeam has delivered its 2⃣nd Monitoring Product for the large #wildfire burning in East Macedonia and Thrace Region

With a total burnt area of 7⃣2⃣,3⃣4⃣4⃣ ha🔥, this wildfire is the largest recorded on 🇪🇺European soil in years pic.twitter.com/qXdxAmsRuK

— Copernicus EMS (@CopernicusEMS) August 24, 2023