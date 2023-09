Πήλιο: Αυτοκίνητα χάνονται στη θάλασσα – Σαρωτικό το πέρασμα της κακοκαιρίας «Daniel» (βίντεο)

Τεράστιες είναι οι καταστροφές που έχει αφήσει στο πέρασμά της η κακοκαιρία «Daniel» στο παραθαλάσσιο μέτωπο του Πηλίου και ειδικότερα στο χωριό του Αγίου Ιωάννη.

Οπως φαίνεται σε βίντεο και φωτογραφίες που έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας, οχήματα έχουν παρασυρθεί από τα ορμητικά νερά και έχουν καταλήξει στα κύματα της θάλασσας.

BREAKING: Cars are now being washed into the sea in Agios Ioannis, Pelion. Flooding disaster ongoing in Thessaly, Greece. pic.twitter.com/uRr80Da0sB

— Nahel Belgherze (@WxNB_) September 5, 2023