Ένταση έξω από το γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια

Ενταση σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης έξω από το γήπεδο «Opap Arena» στη Νέα Φιλαδέλφεια, με αποτέλεσμα να παρέμβει η αστυνομία.

Τα επεισόδια ξέσπασαν λίγο πριν τον αγώνα της ΑΕΚ με τον Αγιαξ ανάμεσα σε οπαδούς της ελληνικής και της ολλανδικής ομάδας. Στο σημείο παρενέβησαν αστυνομικές δυνάμεις ενώ υπήρξε, σύμφωνα με την ΕΡΤ, και ρίψη φωτοβολίδων.

De supporters van AEK waren van plan om de supporters van Ajax een warm welkom te bezorgen, maar de plaatselijke ME wist stand te houden en kon dit voorkomen. We zijn benieuwd hoe de rest van de avond verloopt. De 600 Ajax-supporters hebben iig plaatsgenomen in het uitvak #aekaja pic.twitter.com/pc1eUvk07W

— Voetbal Ultras (@VoetbalUltras) October 5, 2023