Μέλη της νεοφασιστικής οργάνωσης CasaPound Italia οι συλληφθέντες στο «Ελ. Βενιζέλος»

Μέλη της ιταλικής νεοφασιστικής οργάνωσης CasaPound είναι οι 21 συλληφθέντες στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» χθες το βράδυ. Πρόκειται για άτομα που ανταποκρίθηκαν σε κάλεσμα για συγκέντρωση ακροδεξιών που είχε προγραμματιστεί για σήμερα στο Νέο Ηράκλειο, ως εκδήλωση μνήμης για τα δύο μέλη της Χρυσής Αυγής, Μανώλη Καπελώνη και Γιώργο Φουντούλη, που είχαν δολοφονηθεί το 2013 έξω από τα γραφεία του κόμματος στη Λεωφόρο Ηρακλείου.

Oπως αναφέρεται σε ανάρτηση στην ιστοσελίδα της οργάνωσης, που συνοδεύεται και από τη σχετική φωτογραφία από το αεροδρόμιο:

«Σήμερα (σ.σ. χθες) το απόγευμα, 21 άτομα από την αντιπροσωπεία της οργάνωσης CasaPound Italia, η οποία βρέθηκε στην Αθήνα για να συμμετέχει στις εκδηλώσεις μνήμης του Γιώργου και του Μανόλη, ακινητοποιήθηκαν από τις αστυνομικές δυνάμεις και οδηγήθηκαν σε τεθωρακισμένα οχήματα, χωρίς να τους δοθεί κάποια εξήγηση. Αυτή τη στιγμή, έχουν οδηγηθεί σε αστυνομικό τμήμα, όπου και αναμένουν εξηγήσεις.

«Είναι απαράδεκτο να σταματούν και να συλλαμβάνουν 20 άτομα τα οποία μόλις είχαν κατέβει από το αεροπλάνο, για να συμμετέχουν σε εκδήλωση μνήμης προς τιμήν δύο νέων ανθρώπων που δολοφονήθηκαν εν ψυχρώ», δήλωσε ο Τζιανλούκα Ιανόνε, πρόεδρος της CasaPound Italia, επικεφαλής της αντιπροσωπείας που βρέθηκε στην Αθήνα και ένας εκ των 21 που σταμάτησε η Αστυνομία.

«Η παρέμβαση της Αστυνομίας ήταν αυθαίρετη, χωρίς λογική και περιελάμβανε δυσανάλογα ισχυρή δύναμη αστυνομικών. Το σίγουρο είναι ότι αυτή η αδικαιολόγητη πράξη καταστολής δεν θα μας εμποδίσει από το να τιμήσουμε τη μνήμη των δύο νέων που δολοφονήθηκαν βίαια», αναφέρεται επίσης.

Το όνομα της CasaPound Italia είναι εμπνευσμένο από τον Αμερικανό ποιητή Εζρα Πάουντ, γνωστό και για τις αντισημιτικές του ιδέες. Iδρύθηκε το 2003 και οι υποστηρικτές του κινήματος περιγράφουν τους εαυτούς τους ως νεοφασίστες, έχοντας δηλώσει την υποστήριξη και τον θαυμασμό τους στο πρόσωπο του Μπενίτο Μουσολίνι.

Η οργάνωση είχε στενούς δεσμούς με τη Χρυσή Αυγή, ενώ ο επικεφαλής της είχε συναντηθεί το 2015 με τον Νίκο Μιχαλολιάκο. Αντίστοιχα, στελεχη της Χ.Α. είχαν βρεθεί σε συγκεντρώσεις ακροδεξιών που είχε οργανώσει η CasaPound στη Ρώμη.

The leader of the italian fascist movement CasaPound with the leader of the greek nazi party GoldenDawn #antireport pic.twitter.com/6ZZxpO8SWJ

