«Ηρθε η ώρα να επιστρέψουμε τα Γλυπτά» – Γνωστοί Βρετανοί αλλάζουν άποψη

Η άρνηση Σούνακ να συναντήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με αιχμή το αίτημα για επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα, πυροδότησε στη Βρετανία μία συζήτηση που μάλλον εξυπηρετεί ακριβώς τα αντίθετα από όσα προσδοκούσε ο Βρετανός πρωθυπουργός.

Ενας από αυτούς που φέρονται να άλλαξαν άποψη είναι ο παρουσιαστής Πιρς Μόργκαν, ο οποίος στο παρελθόν υποστήριξε σθεναρά την παραμονή των Γλυπτών στο Βρετανικό Μουσείο. Ωστόσο μετά την ακύρωση της συνάντησης Σούνακ – Μητσοτάκη, ανέκρουσε πρύμνα και βλέπει θετικά το ενδεχόμενο της επιστροφής των αρχαιοτήτων.

Σε σχετικό tweet του, προβάλλει τη συνέντευξη Μητσοτάκη στο BBC και ειδικά το επιχείρημα περί Μόνα Λίζα. «Αν σας έλεγα να κόψετε τη Μόνα Λίζα στη μέση… πιστεύετε ότι ο κόσμος θα εκτιμούσε την ομορφιά του πίνακα;», είχε πει ο Ελληνας πρωθυπουργός, σημειώνοντας επίσης ότι πρόκειται για «επανένωση» και όχι για «ιδιοκτησία».

Ο Πιρς βρήκε τα παραπάνω πειστικά. «Ο πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ θα πρέπει να ανατρέψει την άρνησή του να δει τον Ελληνα ομόλογό του και να του πει ότι θα δανείσουμε τα Μάρμαρα του Παρθενώνα στο Μουσείο της Ακρόπολης, ώστε αυτή η σπουδαία τέχνη να επανενωθεί σωστά στο φυσικό της περιβάλλον».

I found this a persuasive argument. Prime Minister @RishiSunak should reverse his churlish refusal to see his Greek counterpart, and tell him we’ll lend the Parthenon Marbles to the Acropolis Museum so this great art can be properly reunited in its natural habitat. https://t.co/wjzZvzpow5

— Piers Morgan (@piersmorgan) November 28, 2023