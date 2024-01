Ιωάννης Λιανός: Αναλαμβάνει ρόλο σε βρετανικό δικαστήριο για θέματα ανταγωνισμού

Ο πρώην πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού, Ιωάννης Λιανός, διορίστηκε μέλος του UK Competition Appeal Tribunal όπως ονομάζεται το Δικαστήριο Προσφυγών για Θέματα Ανταγωνισμού του Ηνωμένου Βασιλείου.

Σημειώνεται ότι μέλος του ιδίου Δικαστηρίου Προσφυγών διορίστηκε και ο καθηγητής του Queen Mary University του Λονδίνου, Ιωάννης Κοκκόρης.

«Είναι τιμή μου που διορίστηκα σήμερα μέλος του UK Competition Appeal Tribunal για μια θητεία 8 ετών. Ανυπομονώ να συνεργαστώ με τους εξαιρετικούς συναδέλφους στο CAT και να γίνω μέλος αυτού του παγκοσμίου κλάσης, εξειδικευμένου, ανεξάρτητου δικαστικού σώματος», σημειώνει σε ανάρτησή του στο δίκτυο X (πρώην Twitter) ο κ. Λιανός.

Honoured to have been appointed today member of the UK Competition Appeal Tribunal for a mandate of 8 years. Looking forward to working with the excellent colleagues at the CAT and to be part of this world-class specialist independent judicial body https://t.co/WNODTizbqL

