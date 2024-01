Γρηγόρης Στεφανόπουλος στο MIT «EmTech Europe»: Υγρά καύσιμα με τη βοήθεια της βιολογίας, όχι της χημείας

Από αριστερά: Γρηγόρης Στεφανόπουλος, Καθηγητής Χημικής Μηχανικής και Βιοτεχνολογίας, MIT, Απόστολος Μαγγηριάδης, Δημοσιογράφος, ΕΡΤ From the left: Gregory Stephanopoulos, W.H. Dow Professor of Chemical Engineering and Biotechnology, MIT, Apostolos Mangiriadis, News Anchor, ERT S.A. Hellenic Broadcasting Corporation